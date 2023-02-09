У Twitter виникла проблема з публікацією повідомлень.

Ілон Маск наказав зупинити роботу над новими функціями соцмережі.

 

 

У соціальній мережі Twitter у ніч на четвер, 9 лютого, стався збій, через що частина користувачів не могла публікувати твіти та надсилати особисті повідомлення. Про це повідомив телеканал CNN з покликом на дані Downdetector. Збій тривав щонайменше півтори години.

 

При спробі опублікувати твіт користувачі отримували попередження Twitter про те, що вони досягли ліміту повідомлень, хоча деякі взагалі нічого не твітили того дня, повідомляє CNN. Деякі користувачі змогли відправити повідомлення як відкладені. Збій також торкнувся ретвітів і коментарів.

 

Представники Twitter, коментуючи збій, сказали, що частина користувачів соцмережі могла працювати «не так, як очікувалося» і «компанія прагне усунути проблему».

 

Збій стався через кілька годин після того, як у користувачів соцмережі, які придбали передплату Twitter Blue, з'явилася можливість публікувати довгі твіти до чотирьох тисяч символів замість 280, як у решти користувачів. Після збою власник Twitter Ілон Маск зажадав від співробітників соцмережі призупинити роботу над новими функціями та зосередитися на тому, щоби платформа стабільно працювала.

 

Телеканал CNN зазначає, що це вже далеко не перший технічний збій, з яким стикнувся  Twitter, відколи Ілон Маск очолив компанію та звільнив більше половини її персоналу наприкінці минулого року. Наприклад, раніше користувачі повідомляли про проблеми з інструментом двофакторної автентифікації.

 

09.02.2023

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