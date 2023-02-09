351-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:03 Головний напрямок нового наступу російських загарбників буде на Донбасі, з метою відволікання наших сил можлива також активізація бойових дій росіян на інших напрямках, сказав речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

13:39 Президент Володимир Зеленський заявив у виступі перед Європейський парламентом, що для України євроінтеґрація – це повернення додому. “Це – наша Європа, такі наші правила, такий наш way of life. І для України це шлях до свого дому. Зараз я тут, щоб захистити шлях нашого народу додому – усіх українців, усіх українок різного віку та різних політичних переконань, різного соціального статусу, різного погляду на релігію, різної особистої історії, але однієї з вами усіма європейської історії”, – сказав Зеленський. Президент переконаний, що Європа лишатиметься вільною, допоки всі країни континенту дбатимуть про спільні цінності: “Європа завжди залишатиметься вільною, поки ми разом і поки ми дбаємо про нашу Європу, дбаємо про європейський шлях життя”.

13:21 Понад 20 генералів російської армії загинули з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомляє Nikkei, посилаючись на дані розвідки Японії, отримані у співпраці зі США та країнами Європи. Українська армія змогла вийти на російських генералів за сигналами мобільних телефонів та за сприянням своїх інформаторів на окупованих територіях.

13:00 На спеціальному засіданні Європарламенту за участі президента України Володимира Зеленського президентка Європарламенту Роберта Метсола закликала країни ЄС якомога швидше надати Україні далекобійні системи і бойові літаки: "Ми знаємо про жертву, яку ваш народ платить за Європу, і ми маємо вшанувати не тільки словами, а й справами. Політичною волею забезпечити простішу торгівлю, якомога скорішим процесом набуття членства, коштами для ваших людей, допомогою у відбудові, навчанням для ваших військових, військовим обладнанням і захисними системами, які вам потрібні для перемоги. І тепер держави мають швидко розглянути як наступний крок надання далекобійних систем і літаків для захисту свободи, яку багато хто сприймає як даність, відповідь Заходу має бути пропорційною до загрози. Вам не потрібно переконувати всіх нас у тому, наскільки це важливо, наскільки важливо підтримувати Україну та всіх тих, хто віддає своє життя… Ми маємо притягнути до відповідальності тих, хто розпочав цю страшну війну. Хочу повторити обіцянку, дану мною, коли я приїхала минулого року до Києва, – ми з вами, ми захищаємо вас і будемо з вами так довго, як це необхідно. Свобода переможе"

12:31 Моніторингова група Oryx зафіксувала "ювілейний" тисячний знищений російський танк, ще 544 російські танки були захоплені українськими силами, 79 пошкоджено та 65 покинуто. Ця кількість не включає втрати, які Oryx не зміг візуально підтвердити: Якуб Яновський, військовий аналітик, автор блогу Oryx, оцінює, що фактичні втрати можуть бути близько двох тисяч танків (за оцінкою Генштабу ЗСУ – 3255). Яновський зазначив, що Москва до початку війни мала в резерві близько 4 тис. танків, але багато з них не зберігалися належним чином, і їх, можливо, буде важко швидко відновити.

12:12 Через шторм у Чорному морі Росія далі тримає тільки один корабель, всі ракетоносії заведені в пункти базування й укриваються від шторму, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

12:00 Споживання електроенергії залишається значним через зниження температури, дефіцит потужності зберігається, найбільше – у вечірні години, повідомили в Укренерго. Ліміти споживання не доводились до Харківської, Херсонської, Хмельницької областей, де сьогодні заплановано проведення вимірів фактичного споживання. Обмеження споживання в цих областях не застосовуватимуться. До решти операторів систем розподілу (обленерго) доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби.

11:54 Дев’яте засідання Контактної групи з питань оборони України зосередиться "на найнагальніших потребах України у сфері безпеки, особливо з урахуванням наближення річниці незаконного вторгнення Росії", заявив речник міноборони США генерал Патрік Райдер. Він підкреслив, що на "Рамштайні-9" очікуються аналіз досягнутого прогресу, а також "дуже предметні" обговорення стосовно пріоритетів у допомозі Україні.

11:33 Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя. Голова держави розпочне візит зі звернення на спеціальному засіданні Європейського парламенту. Відтак він візьме участь у спеціальному засіданні Європейської ради, на якому першим питанням порядку денного розглядатиметься допомога Україні у її боротьбі проти російської агресії. У Брюсселі вжито додаткових заходів безпеки, які зазвичай застосовуються під час зустрічей європейських лідерів на вищому рівні, повідомляє аґенція "Укрінформ".

11:02 Нідерланди викликають посла Росії та вимагають пояснень у звʼязку з новими висновками Спільної слідчої групи у розслідуванні збиття літака рейсу МН17. Прем'єр-міністр Марк Рютте заявив у Палаті представників, що причиною виклику стали висновки про персональну роль президента Росії Владіміра Путіна у передачі системи "Бук". Тим часом, партія D66 запропонувала вислати російського посла з країни.

10:41 Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що Париж допоможе Україні перемогти у протидії російській агресії та "продовжить зусилля" щодо постачання зброї. Франція "сповнена рішучості допомогти Україні перемогти та відновити її законні права", сказав Макрон увечері в середу, 8 лютого, на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та Президентом України Володимиром Зеленським у Єлисейському палаці. Шольц запевнив Зеленського у підтримці союзників. "Ми продовжуватимемо робити це доти, доки це буде необхідно", – сказав канцлер ФРН, згідно з повідомленням DW. Зеленський публічно закликав Берлін і Париж якнайшвидше надати ЗСУ бойові літаки та важке озброєння. "Що швидше Україна отримає важку зброю далекої дії, що швидше наші пілоти отримають літаки, тим швидше закінчиться російська агресія, і ми зможемо повернутися до миру в Європі", – заявив він.

10:34 За оцінками українських військових, пише Foreign Policy, у Росії є готовими до нової хвилі атак

300 тисяч особового складу,

1800 танків,

3950 бойових броньованих машин,

2700 артилерійських систем,

810 систем залпового вогню типу «Град» і «Смерч»,

400 літаків і

300 гелікоптерів.

За словами високопоставленого американського військового чиновника, Пентагон описав російські війська, які вже були направлені на поле бою для закладення оборонних дір, як "погано оснащені, погано і поспішно навчені".

Для масштабного вторгнення 23 лютого минулого року Росія була зосередила 190 тисяч особового складу, 1200 танків, 2900 бойових броньованих машин, 1600 артилерійських систем, 330 літаків і 240 гелікоптерів.

З цього часу, за оцінкою Генштабу, Росія втратила в Україні 135 тисяч особового складу вбитими, 3255 танків, 6468 бойових броньованих машин, 2244 артилерійських систем, 295 літаків і 285 гелікоптерів.

10:20 Кожен третій киянин заявив, що перейшов на українську мову спілкування під час війни, свідчать результати опитування про рівень володіння мешканців української столиці українською мовою, яке вперше провели у застосунку "Київ Цифровий". В опитуванні взяли участь 67 212 киян віком від 14 років і старше. Серед опитаних 86,3% назвали українську мову рідною, водночас заявили, що вдома українською спілкуються лише 47%, з друзями – 44,4%, на роботі – 60,2%, а під час навчання – 81,4%. Основною перешкодою, яка найбільше заважає розпочати спілкування українською є звичка (46,5%), найбільше допомагає розпочати спілкування українською україномовне середовище (79,2%).

У 2001 році, 72,2% киян назвали українську рідною мовою, у 2017 році, українською вдома розмовляли 30% населення української столиці, російською - 33%, двома мовами - 36%.

10:00 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Погода продовжує відігравати значну роль у перебігу війни Росії в Україні. Хоча ґрунт замерз, за останні тижні умови пересування по пересіченій місцевості у східній Україні, ймовірно, мало змінилися. 8 лютого 2023 року температура поверхні була близько нуля градусів Цельсія; протягом наступного тижня прогнози свідчать про те, що підвищення температури ґрунту та танення снігу, ймовірно, погіршать умови для пересування на Донбасі. Найгірші умови для ведення вогню, з надзвичайно болотисними умовами, ймовірно, будуть в середині або наприкінці березня. Командири з обох сторін, найімовірніше, намагатимуться уникати планування великих наступальних операцій у цей час. Проте політичні чи оперативні можливості можуть переважати над цими побоюваннями, як це продемонструвала Росія, розпочавши своє вторгнення наприкінці лютого 2022 року.

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 135 010 (+910) осіб, танків – 3255 (+2) од., бойових броньованих машин – 6468 (+10) од., артилерійських систем – 2244 (+8) од., РСЗВ – 463 (+2) од., засобів ППО – 232 (+4) од., літаків – 295 (+0) од., гелікоптерів – 285 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1967 (+6) од., крилатих ракет – 796 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5121 (+9) од., спеціальної техніки – 211 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

95,3% танків (з них 1,2% за минулий тиждень),

37,3% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

85,4% автомобільної техніки (з них 0,9% за минулий тиждень),

72,8% артилерійських систем (з них 0,9% за минулий тиждень),

41,6% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

23,6% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

32,0% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

16,6% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень).

09:04 Встановлені Укренерго ліміти дозволяють нині не обмежувати електропостачання з 10:00 до 15:00, хоча у разі підвищеного навантаження можуть застосовуватися стабілізаційні відключення згідно з графіком, повідомив ДТЕК

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Протягом доби російські окупанти завдали 1 ракетного удару по цивільній інфраструктурі Слов’янська на Донеччині та 37 авіаційних ударів. Окрім того, ворог здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Берислава та Комишан Херсонської області. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів, зокрема, Заруцьке, Вовківка, Сохани, Павлівка, Юнаківка, Садки і Миропілля Сумської області та Уди, Червона Зоря, Красне, Липці, Стариця, Верхня Писарівка, Амбарне, Фиголівка, Дворічна і Западне на Харківщині. Ворог завдав авіаударів неподалік Козачої Лопані та Олійникового Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневий вплив потрапили райони понад 15 населених пунктів. Серед них - Куп’янськ, Курилівка, Кислівка, Табаївка і Берестове Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Кремінна, Кузьмине, Діброва і Білогорівка на Луганщині. На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали, зокрема, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Богданівка, Іванівське, Миколаївка, Кліщіївка, Озарянівка, Олександро-Шультине, і Веселе Донецької області. А загалом – понад 20 населених пунктів. Ворог завдав авіаударів поблизу Іванівського. На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під обстріли потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива та Нескучне Донецької області. Авіаційні удари окупантів фіксувалися неподалік Авдіївки та Мар’їнки. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки і Кам’янське на Запоріжжі. На Херсонському напрямку від ворожого вогню постраждали райони населених пунктів Зміївка, Берислав, Шляхове, Львове, Тягинка, Антонівка, Янтарне, Берегове, Велетенське та Херсон. В Новотроїцькому Херсонської області окупанти проводять фільтраційні заходи щодо мирного населення. В першу чергу це стосується тих, хто працював в українських державних установах та відмовляється співпрацювати з російською окупаційною адміністрацією і виходити на роботу. Також загарбники погрожують, що особи, які до березня не отримають російські паспорти, автоматично підпадатимуть під фільтраційні заходи. В населених пунктах Громівка, Чаплинка, Мала Кардашинка, Зелене, Чулаківка та Нововолодимирівка Херсонської області, російські окупаційні війська проводять щоденні обшуки, безчинства та грабежі місцевих жителів. Викрадають побутову техніку, телефони та усі цінні речі. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удару по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А наші артилеристи та ракетники уразили 2 пункти управління ворога, 2 райони зосередження живої сили, склад боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів.

08:11 Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Велика Британія готова надати Україні "сильний оборонний пакет": "Ми погодили потужну кількість броньованої техніки, постачання далекобійної зброї й домовилися почати підготовку українських пілотів."

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська повернули собі ініціативу в Україні і розпочали наступну велику наступальну операцію в Луганській області.

• Залучення значних частин щонайменше трьох великих російських дивізій до наступальних операцій у цьому секторі вказує на те, що російський наступ розпочався, навіть якщо українські сили поки що не дають російським військам досягти значних успіхів.

• Повідомляється, що командування "народного ополчення" "Донецької народної республіки" взяло під свій контроль російський артилерійський батальйон, ймовірно, на підтримку зусиль по зміцненню ослаблених сил "ДНР" напередодні близького російського наступу.

• Повідомлення про підпорядкування російських мобілізованих військовослужбовців формуванням "ДНР" може також свідчити про те, що російське військове командування, можливо, продовжує зусилля з інтеграції спеціальних формувань "ДНР" і "ЛНР" до складу Збройних сил Росії, але, виглядає, зіткнеться зі значними складнощами.

• Російські офіційні особи продовжують пропонувати заходи для підготовки військової промисловості Росії до тривалої війни в Україні, а також, ймовірно, проводять додаткову підготовку стосовно ухилення від санкцій.

• Російські війська провели наземні атаки навколо Бахмута і продовжили тактичне просування.

• Російські війська продовжили наступальні дії на північний захід від Сватового та активізували наступальні операції поблизу Кремінної.

• Російські війська провели обмежені наземні атаки в районі Авдіївки-Донецька та на заході Донецької області.

• Повідомляється, що російські та українські сили продовжують невеликі бойові дії та розвідку в дельті річки Дніпро та на Кінбурнській косі.

• Повідомляється, що "група Вагнера" вдається до жорсткішої тактики у своїй кампанії вербування ув'язнених, мабуть, у відповідь на зниження ефективності кампанії.