Німеччина надасть Україні 178 танків Leopard 1.

Раніше влада ФРН оголосила про рішення передати Україні першу партію з 14 танків Leopard 2.

Влада Німеччини дала згоду на передачу Україні 178 танків Leopard 1A5. Про це повідомив у вівторок, сьомого лютого, часопис Der Spiegel із покликом на свої джерела у федеральному уряді Німеччини. Цю ж інформацію згодом підтвердив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius), який прибув із візитом до Києва. Візит не був анонсований з міркувань безпеки.

«За інформацією Der Spiegel, Федеральна рада безпеки Німеччини схвалила передачу Україні 178 танків Leopard 1», – зазначає видання.

Глава німецького оборонного відомства уточнив, що Україна отримає танки Leopard 1A5 з низки європейських країн. «До першого-другого кварталу 2024 року ці танки мають з'явитися щонайменше у трьох батальйонів», – зазначив Пісторіус.

На початку лютого німецька радіостанція Deutschlandfunk повідомляла про рішення Берліна видати ліцензію на експорт танків цього типу до України.

Тим часом мюнхенська газета Süddeutsche Zeitung писала, що компанії Rheinmetall AG і Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH мають намір повернути до ладу ці танки, які потім можна буде передати Києву. До цього в Rheinmetall AG заявляли, що компанія теоретично може підготувати для наступних поставок будь-якій стороні 139 танків: 88 – Leopard 1 і 51 – Leopard 2. Однак стало відомо про брак 105-міліметрових снарядів для танків Leopard 1 – їх можна було б отримати з Бразилії, яка виробляє ці набої, проте новоінавґурований президент Луїс Інасіу Лула да Сільва під час візиту до Бразилії бундесканцлера Олафа Шольца відмовився йти на таку співпрацю.

Як повідомив голова Rheinmetall Армін Паппергер (Armin Papperger), концерн розраховує цьогоріч відправити до України від 20 до 25 Leopard 1, а решту – 2024-го.

Танк Leopard 1 вироблявся з 1965 до 1984 року, він перебував на озброєнні ФРН до 2010 року. Десятки країн досі мають його у складі своїх збройних сил, танк постійно модернізують. Усього випустили понад 4,7 тис. танків цієї моделі.

Раніше влада ФРН оголосила про рішення передати Україні першу партію з 14 танків Leopard 2. При цьому німецька влада дала союзникам дозвіл на те, щоб і вони постачали танки Leopard 2 до України.