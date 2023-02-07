Сократ ніколи не писав курсову роботу

У класичній освіті перевага надається активній участі, а не письмовим роботам.

В епоху ChatGPT оцінювати успішність студентів за допомогою традиційних курсових робіт більше не має сенсу. Найкращим рішенням цієї найсучаснішої дилеми є повернення в минуле. Нема потреби шукати технологічні засоби, коли найстаріший в історії стиль викладання вказує на кращий шлях.

Коли замість читання лекцій використовується метод Сократа, студенти змушені змінювати свою пасивну роль в аудиторії на активну, в якій основним показником засвоєння є участь. Названий на честь давньогрецького філософа Сократа сократівський метод, щоб перевірити межі розуміння матеріалу кожним студентом, використовує вміле опитування, коли викладач і студенти разом досліджують складні ідеї та концепції.

Його різною мірою використовують в елітних навчальних закладах, включаючи Оксфорд, Кембридж і навіть Школу права Чиказького університету. Останнім часом сократівські методи найповніше реалізуються в таких закладах, як Коледж Томи Аквінського та Коледж святого Іоанна, невеликих закладах, які дотримуються єдиного курсу навчання, заснованого на первинних вільних мистецтвах – арифметиці, геометрії, музиці, астрономії, риториці, граматиці та логіці. Ці коледжі очолюють рух за відродження класичного підходу – і школи, які його дотримуються, винагороджуються стрімким збільшенням кількості вступників попри те, що в загальнонаціональному вимірі цей показник скоротився на 13%.

Наразі ChatGPT далеко не бездоганний, але якщо його належно налаштувати, згенеровану комп’ютером курсову роботу неможливо буде відрізнити від того, що написав би студент – або, якщо вже на те пішло, від того, що міг би написати професор у науковій статті.

Щоб ідентифікувати студентів, які намагаються видати машинний контент за свій власний, дехто пропонує використовувати програми виявлення штучного інтелекту, Якщо контент штучного інтелекту має впізнаваний "відбиток пальця", це дійсно може спрацювати – на деякий час. Але це лише спровокує гонку озброєнь між генераторами контенту штучного інтелекту й алгоритмами його розпізнавання. Навряд чи детектори вийдуть переможцями.

На довгострокову перспективу кращим рішенням було би переосмислити, як учителі оцінюють засвоєння учнями матеріалу в класі, і запропонувати варіант, який не покладається на написання навчальних есеїв.

З класично мислячих навчальних закладів есеїв не виганяли. Але більш персоналізована, орієнтована на дискусію модель навчання за своєю природою робить есе радше другорядним інструментом. Студенти, які не виконали домашнього завдання, не зможуть довго це приховувати, коли їх попросять висловити свою думку про вчорашню лектуру.

Протягом століть класична навчальна програма була радше нормою, ніж винятком. Однак у сучасну епоху перехід до освіти у фабричному стилі замінив старі методи більш спеціалізованими заняттями, що проводяться у формі лекцій. Можливо, настав час переосмислити цю зміну. Класичний метод проіснував так довго, бо він розвивав навички критичного мислення, які потім можна застосувати до будь-якої категорії спеціалізованого навчання.

У найближчі роки чат-боти штучного інтелекту можуть виявитися корисними не тільки для спамерів і ледачих студентів. Якщо загроза штучного інтелекту переконає шкільну адміністрацію повернутися до класики, машини зроблять послугу людству.

Jeremy Tate

Socrates Never Wrote a Term Paper

The Wall Street Journal, 6.02.2023