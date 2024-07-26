Запущено пошукову систему на базі штучного інтелекту – SearchGPT.

Її створила компанія OpenAI, конкуруючи в цій царині з компанією Google, яка також впроваджує функції штучного інтелекту у свою пошукову систему.

Американська IT-компанія OpenAI оголосила про створення нового продукту – пошукової системи на базі штучного інтелекту SearchGPT. Про це повідомило спеціялізоване видання The Verge з покликом на пресреліз OpenAI.

У пресрелізі зазначається, що SearchGPT — це поки що тестова версія, «прототип нових функцій пошуку, покликаних поєднати потугу наших моделей штучного інтелекту з інформацією з інтернету, щоб дати вам швидкі та своєчасні відповіді на основі зрозумілих та релевантних джерел».

OpenAI так описує принцип роботи SearchGPT: система не просто видає на пошуковий запит набір посилань, а намагається їх упорядкувати і осмислити. У міру появи результатів пошуку користувач може ставити системі додаткові уточнюючі запитання, як у чат-боті ChatGPT.

На момент запуску прототип SearchGPT доступний для тесту лише першим десяти тисячам користувачів. Надалі компанія планує інтегрувати функції пошуку безпосередньо у ChatGPT.

Розробка SearchGPT ставить OpenAI у пряму конкуренцію з компанією Google, яка також поспішає впровадити функції штучного інтелекту у свою пошукову систему.