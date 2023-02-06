348-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:51 Верховна Рада закликала іноземні парламенти, Міжнародний олімпійський комітет, національні олімпійські комітети країн світу та міжнародні спортивні федерації заборонити участь російських і білоруських спортсменів у спортивних змаганнях, зокрема в Олімпійських іграх, до припинення збройної агресії Росії проти України, включно з виведенням військ з усієї території України та вирішенням питань компенсації завданих Україні збитків.

16:33 Ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ у понеділок заслухала інформацію керівництва Збройних Сил та командувачів військ оперативних напрямків про актуальну ситуацію на фронті. Окрему увагу приділили позиціям сил оборони на Бахмутському напрямку та забезпеченню їх необхідним озброєнням і боєприпасами. Ставка також заслухала інформацію від розвідки про можливі дії ворога найближчим часом.

16:10 Президент України Володимир Зеленський передав до парламенту подання про призначення Василя Малюка головою Служби безпеки України.

15:48 Україна готова направити до Туреччини велику групу рятувальників, щоб допомогти з пошуково-рятувальними роботами та доланням наслідків землетрусу, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Українська сторона співпрацює з турками для координації та розгортання місії.

15:29 Верховна Рада схвалила постанову #8397 про визнання приватної військової компанії "Вагнер" міжнародною злочинною організацією. Парламент також ухвалив постанову про визнання російських приватних військових компаній терористичними організаціями.

14:50 Українські дипломати отримали 24 звернення про відсутність зв’язку із громадянами України, які проживають у зоні, де були землетруси в Туреччині. У посольстві України створили оперативний штаб.

14:21 На окуповану росіянами Запорізьку атомну електростанцію прибув персонал з Калінінської АЕС із Росії. Серед привезених працівників – інженери з управління реакторами, начальники змін, електрослюсарі тощо. Росіяни мали би пройти підготовку на повномасштабному тренажері, проте українські інструктори від роботи на ворога відмовилися, повідомляє "Енергоатом".

13:38 Росія мобілізує до війська від 300 до 500 тисяч людей наступальних операцій на сході та півдні України навесні та влітку 2023 року. Такі дані отримала українська розвідка. "Ми визначили, що наступи військ РФ можуть бути у Донецькій та Луганській областях, а також, можливо, на Запоріжжі", – прокоментував представник ГУР Вадим Скібіцький.

13:11 Ремонтні роботи на всіх енергооб’єктах Одеської області, які постраждали від російських атак, ведуться у посиленому режимі, повідомили в Укренерго. Наразі зусилля сконцентровані на одному з об’єктів, який дозволить прискорити відновлення електропостачання Одеси та Одеського району. Ремонтні бригади Укренерго та обленерго спільно працюють над заживленням споживачів Одеси по резервних схемах. Об’єкти критичної інфраструктури мають поступово перейти на альтернативні джерела живлення, що на даному етапі дозволить вивільнити певний обсяг потужності та спрямувати його для побутових споживачів.

13:02 Патріарх московської православної церкви Кірілл працював на радянську розвідку, живучи у Швейцарії в 1970-х роках, повідомили швейцарські газети Sonntagszeitung і Le Matin Dimanche з посиланням на розсекречені архіви.

12:50 Сили оборони України тримають Бахмут і знищують найкращі підрозділи росйської армії, використовуючи зручніші позиції. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. “Бахмутський район та саме місто нами готувались до оборони завчасно. Ця місцевість має певні особливості рельєфу. Місто оточене панівними висотами та пагорбами, які самі по собі є перешкодою для ворога. Продумана система інженерних загороджень, у поєднанні з природним ландшафтом, перетворили цей район на справжню неприступну фортецю, біля стін якої знайшла смерть не одна тисяча ворогів. Ми використовуємо всі можливості – як інженерні, так і природні, щоб знищувати найкращі підрозділи противника. Битва триває”, – прокоментував Сирський.

12:23 Нині в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ. Вчора керівниця Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк пояснила, що через шторм у Чорному морі російським військовим довелося завести всі ракетоносії в порти.

12:19 Народний депутат від "ОПЗЖ" Ігор Абрамович подав заяву про складення депутатських повноважень.

12:00 Споживання електроенергії зростає, причиною чого є не тільки початок робочого тижня, але і суттєве похолодання, а тому в країні зберігається дефіцит потужності, який особливо відчутний у ранкові та вечірні години, повідомили в Укренерго. До всіх операторів систем розподілу (обленерго) доведені ліміти споживання. В Одеській, Київській областях та у Києві зберігаються мережеві обмеження.

11:30 Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія всупереч вчорашній заяві повідомив, що цього тижня не буде кадрових змін у сфері оборони, очікується тільки призначення на постійно тимчасових виконуючих обов'язки керівників МВС та СБУ.

11:15 Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та терміну проведення загальної мобілізації на 90 діб, починаючи із 19 лютого.

11:01 Вашингтонський Інститут вивчення війни (ISW), публікуючи нині новий огляд кампанії, зосереджує увагу на обережному підході президента Росії Путіна до ризиків після того, як 24 лютого 2022 року він "кинув кості" і розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, не вважаючи, ймовірно, це ризикованим кроком. Нерішучість Путіна під час війни демонструє його бажання уникати ризикованих рішень, які могли би загрожувати його правлінню чи міжнародній ескалації, незважаючи на те, що для його максималістської та нереалістичної мети – повного завоювання України – ймовірно, потрібно далі ризикувати, щоби мати надію на успіх.

Рішення президента Росії Путіна щодо України після початкового помилкового вторгнення 24 лютого 2022 року вказують на ймовірний розрив між його максималістськими цілями та готовністю ухвалювати ймовірно ризиковані рішення, необхідні для їх досягнення. Путін, ймовірно, діяв, виходячи з помилкового припущення, що російські сили можуть змусити Київ капітулювати без будь-яких значних воєнних жертв, і вважав вторгнення Росії обмеженим і прийнятним ризиком. Російські воєнні плани, наприклад, показали, що Кремль очікував захоплення Києва російськими військами за кілька днів, російські спецслужби, як повідомляється, очікували краху українських військових, а кремлівські пропагандисти 26 лютого 2022 року завчасу опублікували попередньо написану статтю, в якій вихваляли «перемогу» Росії. Повідомлення про те, що Путін відкинув прогностичні попередження російського Центрального банку в лютому 2022 року про вплив війни в Україні на майбутнє російської економіки під жорсткими західними санкціями, ймовірно, свідчать про те, що Путін помилково припустив, що Захід не піде на великі витрати у відповідь вторгнення. Невдача російських військ у битві за Київ – а разом з нею і воєнного плану Кремля – змусили Путіна зіткнутися зі складними рішеннями, оскільки Москва вела все дорожчу та тривалішу звичайну війну. Однак Путін не бажає віддавати наказ про важкі зміни в російській армії та суспільстві, які, ймовірно, необхідні для порятунку його війни.

Путін постійно ігнорував, відкладав або лише частково реалізовував кілька ймовірно необхідних прагматичних рішень щодо свого вторгнення. Путін не хотів віддавати наказ про повну мобілізацію після взяття дорогою ціною Сіверськодонецька та Лисичанська в червні-липні 2022 року та кількох невдалих наступів, які виснажили значну частину його регулярної армії. Путін проігнорував неодноразові заклики російської націоналістичної спільноти у травні 2022 року мобілізувати резервістів, оголосити війну Україні, запровадити воєнний стан у Росії та модернізувати систему призову до армії. Путін, ймовірно, побоювався викликати антагонізм у російському суспільстві, а натомість надав першочергову увагу вербовці та створенню протягом літа відносно неефективних іррегулярних збройних формувань. Путін також намагався зберегти видимість обмеженої війни, щоб захистити більшу частину російського суспільства від масштабу та коштовності російської війни в Україні. Путін також від початку війни до середини грудня мало виступав на тему війни. Крім того, Путін не намагався змусити замовкнути велику групу російських провоєнних і ультранаціоналістичних мілблогерів і громадських діячів, які підтримували його воєнні цілі, але почали критикувати те, що вони вважали половинчастими російськими воєнними діями.

Путін продовжував обирати порівняно менш ризиковані варіанти, навіть коли восени 2022 року він зіткнувся зі спіральними воєнними невдачами. Він почав проводити непопулярну всередині країни – і потенційно ризиковану – політику, як-от оголошення часткової мобілізації чи розширення воєнного стану, лише після того, як жахлива ситуація на фронті після українських успіхів дала зрозуміти, що Кремлю потрібна додаткова бойова сила. Путін міг оголосити про більшу мобілізацію, ніж про 300 тис. військовослужбовців, але, ймовірно, побоювався, що й без того непопулярна перспектива мобілізації ще більше зашкодить його популярності в російському суспільстві. Крім того, Путін доклав значних риторичних зусиль, щоби применшити мобілізацію, визначивши її як мобілізацію обраних резервістів, незважаючи на реалії російських військових центрів вербування, які не могли провести таку цілеспрямовану кампанію. Путін також формально не оголошував воєнного стану за межами Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, а замість цього доручив регіонам за межами України розробити правову базу, необхідну для підтримки російської мобілізації. Путін також лише вибірково заспокоював мілблогерів, задовольнивши деякі їхні вимоги – наприклад, розпочавши "удар у відповідь" проти української енергетичної інфраструктури, водночас утримуючись від виконання інших непрямих вимог, таких як чітке визначення заявлених Росією кордонів.

За оцінкою ISW, Кремль і міністерство оборони Росії із запізненням впроваджують масштабні військові реформи і трактують ситуацію в Україні як затяжну і масштабну війну, але Путін продовжує дотримуватися подібної моделі стриманого ухвалення рішень. 15 січня ISW оцінило, що Кремль із запізненням проводить мобілізацію особового складу, реорганізацію та активізацію промисловості, які він реально мав би провести перед початком вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Однак Путін, очевидно, не поспішає оголошувати другу хвилю мобілізації, а західні посадовці відзначають, що Путін знову схиляється до проведення "тихої мобілізації" через занепокоєння з приводу крайньої непопулярності першої хвилі мобілізації. Крім того, повідомляється, що Путін проводить опитування, щоб оцінити сприйняття росіянами мобілізації, і не вирішив, коли розпочати подальшу мобілізацію, незважаючи на те, що 17 січня міністр оборони Шойгу оголосив про масштабні реформи щодо збільшення чисельності збройних сил Росії. ISW також бачив суперечливі повідомлення від посадовців російської Держдуми та представників Кремля щодо змін до протоколів мобілізації та призову – це, можливо, вказує на те, що Путін наказав підготувати відповідні положення, але не бажає оголошувати їх громадськості.

Зокрема, Путін покладається на групу офірних цапів, які публічно ризикують замість нього та беруть на себе провину за російські воєнні невдачі та непопулярну політику. Путін дозволяє, а часом і сприяє російським мілблогерам, що критикують російське МО, щоб відвести провину від себе. Наприклад, він позиціонував міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу та міністерство оборони відповідальними за своє найбільш на сьогоднішній день непопулярне рішення – наказ про часткову мобілізацію, змусивши Шойгу пояснити положення про мобілізацію в телевізійному інтерв’ю. Путін також неодноразово звинувачував міноборони Росії у всіх проблемах, пов’язаних із проведенням часткової мобілізації, і навіть публічно дорікав міноборони та закликав його прислухатися до критики. Путін неодноразово змінював російську командну структуру протягом війни і дозволяв черговим командирам брати на себе провину, покладаючи провину за загальні російські воєнні невдачі на окремих командувачів, а не на свою нереалістичну та максималістську мету захоплення всієї України. Путінські державні пропагандистські мережі відповідальність за суперечливий відхід Росії із західного (правого) берега Херсонської області та міста Херсон у листопаді 2022 року поклали на колишнього командувача збройних сил Росії в Україні генерала армії Сєргєя Суровікіна (який зараз служить на посаді заступника командувача російським угрупованням в Україні при новому командирі генералові армії Валєрієві Гєрасімові), і Путін не прокоментував цю значну втрату Росії. Путін регулярно використовував російську державну думу для підготовки суперечливих рішень, щоб представити себе як збалансованого лідера. Путін неодноразово відкидав екстремальні пропозиції російської держдуми, такі як легалізацію "групи Вагнера" в Росії або повна націоналізація майна росіян, які втекли з країни під час війни. Путін також не зміг повністю дотримуватися ультранаціоналістичної риторики, яка природно випливає з його максималістського вторгнення в Україну, попри використання деяких її елементів у своєму виправданні війни в Україні.

Небажання Путіна ризикувати, безпосередньо пов’язане з його неядерною війною в Україні, вказує на те, що він, як і раніше, малоймовірно буде йти на ядерну ескалацію чи війну з НАТО. Раніше ISW оцінювало, що російські неядерні воєнні погрози проти НАТО не відповідають можливостям Росії та що Москва використовує ядерні погрози насамперед для залякування Заходу. Путін, очевидно, цінує свій внутрішній статус-кво та прагне уникати ризикованої та суперечливої ​​політики для підтримки власних цілей. Путін також продовжує демонструвати, що він залишається розважливою людиною, яка приділяє значну увагу усуненню ризиків, навіть якщо його сприйняття ситуації, з якою він стикається, розходиться з реальністю. Таким чином, Путін неодноразово ставив себе в позицію формулювання максималістських і нереалістичних цілей, закликаючи свій уряд і військових досягти їх, але утримувався від ухвалення рішень, яких, імовірно, потребує широкомасштабна і затяжна звичайна війна, яку він розпочав.

10:12 Перший танк Leopard 2, який Канада передала Україні, вже прибув до Польщі. Про це повідомила міністр оборони Аніта Ананд. "Спільно з нашими союзниками найближчим часом ми будемо навчати Збройні Сили України використанню цієї техніки", – додала Ананд.

10:00 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

1 лютого 2023 року голова ради федерації РФ Валєнтіна Матвієнко заявила, що регіональні вибори в новоприєднаних областях України відбудуться 10 вересня 2023 року. Проведення виборів у той самий день голосування, на який вони заплановані по всій Росії, підкреслює прагнення керівництва представити території як невід’ємні частини Федерації. Це є продовженням зусиль із русифікації окупованих територій, які включають перегляд систем освіти, зв’язку та транспорту. Хоча виборці не мають повноцінного демократичного вибору навіть на регіональних виборах у Росії, лідери, ймовірно, як засіб самовиправдання будуть використовувати аргумент, що нові вибори ще більше виправдовують окупацію.

09:55 Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що відмовиться від посади керівника Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, якщо така пропозиція надійде: "Я можу прокоментувати, що це для мене є новиною. У мене жодної розмови про Міністерство з питань стратегічної промисловості не було з Президентом України, Верховним Головнокомандувачем. Якщо раптом мені така пропозиція надійшла б від Президента України або прем’єр-міністра, то я відмовився б від неї, тому що я не маю експертизи, яка дозволяла б мені якісно бути міністром Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Тому я думаю, що це помилка".

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 132 160 (+870) осіб, танків – 3231 (11) од., бойових броньованих машин – 6415 (+10) од., артилерійських систем – 2231 (+5) од., РСЗВ – 461 (+1) од., засобів ППО – 227 (+0) од., літаків – 294 (+0) од., гелікоптерів – 284 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+0) од., крилатих ракет – 796 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5104 (+13) од., спеціальної техніки – 203 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

94,5% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

37,0% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

85,1% автомобільної техніки (з них 0,9% за минулий тиждень),

72,4% артилерійських систем (з них 1,1% за минулий тиждень),

41,4% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

23,6% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

31,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

16,2% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Під час бойових дій в районі міста Бахмут відзначається повна відсутність координації та взаємодії серед військовослужбовців російських окупаційних військ та найманців так званої пвк “вагнер”. За минулу добу наші підрозділи відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Веселе, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області. В той же час противник завдав 4 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Харкова і Дружківки на Донеччині та здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Херсона. Є загиблі та поранені. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних ворожих угруповань не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Нововасилівка, Середина-Буда, Сопич, Бояро-Лежачі, Волфине і Олександрівка на Сумщині та Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Бударки і Рублене Харківської області. На Куп’янському напрямку ворог стріляв по районах населених пунктів Піщане, Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку під вогонь ворога потрапили Терни Донецької області та Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Кузьмине, Діброва – Луганської. На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали понад 25 районів населених пунктів, серед них – Спірне, Білогорівка, Миколаївка, Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Тарасівка, Курдюмівка, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку під артилерійські обстріли потрапили Семенівка, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Веселе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка і Нескучне на Донеччині. На Запорізькому напрямку під вогневий вплив потрапили більш як 30 населених пунктів. Серед них – Новопіль, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Степове та Кам’янське Запорізької області. На Херсонському напрямку обстрілів, зокрема, зазнали Херсон, а також Золота Балка, Гаврилівка, Качкарівка, Милове, Берислав, Веселе, Іванівка, Микільське, Чорнобаївка, Антонівка, Дніпровське та Гончарне Херсонської області. Загалом, майже 20 населених пунктів. Противник продовжує зазнавати втрат. Так, в населеному пункті Василівка Запорізької області, окупанти облаштували місцеву дитячу лікарню під військовий шпиталь для поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації. Прийом дітей до лікарні припинено. Українська авіація протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та удар по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, 8 районів зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Чинний міністр оборони України Олексій Резніков (говорять про його можливе призначення на іншу посаду) заявив, що українські посадовці очікують можливих наступальних операцій Росії напередодні річниці вторгнення в Україну 24 лютого, але зазначив, що поблизу Харкова немає російських ударних груп.

• Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна не використовує зброю, надану Заходом, для завдання ударів по території Росії.

• Офіційні особи США заявили, що Росія та Іран планують побудувати в Росії завод із виробництва до 6000 безпілотників для бойових дій в Україні. Російське джерело стверджує, що російська збройова компанія "Лобаєв Армс" починає розробляти та виготовляти ці безпілотники.

• Російські війська продовжували наступальні операції в районі Кремінної, а російські мілблогери стверджували, що в останні дні російські війська розпочали нові наступальні операції на північний захід від Сватового.

• Російські війська продовжували проводити наземні атаки навколо Бахмута. Російські мілблогери не мають єдиної думки щодо того, чи відходять українські війська з Бахмута, хоча фінансист "групи Ваґнера" Євгєній Прігожин спростував заяви про відхід українських військ. ISW продовжує оцінювати, що російські війська, швидше за все, не в змозі примусити українських військових до відходу з Бахмута.

• Російські джерела продовжують стверджувати, що українські сили перекидають резерви у напрямку Вугледара.

• Геолокаційні супутникові знімки показують, що російські війська за час з 18 жовтня 2022 р. по 21 січня 2023 р. побудували укріплену базу на Арабатській стрілці на північному сході Криму.

• Український Генеральний штаб повідомив, що російські війська продовжують ввозити медичний персонал з Росії для лікування поранених військовослужбовців в окупованій Луганській області, що підтверджує оцінку ISW про те, що російські війська готуються до нового наступу в Луганській області.