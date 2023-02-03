345-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:01 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Масштаби програми вербування засуджених російськими воєнізованими "групами Вагнера", ймовірно, значно зменшилися порівняно з піковим періодом між літом і осінню 2022 року. Дані Федеральної служби виконання покарань Росії (ФСИН), оприлюднені 31 січня 2023 року, повідомляють, що чисельність ув’язнених у країні становить 433 тисяч осіб, що свідчить про зменшення їхньої кількості порівняно з листопадом 2022 року на 6 тисяч. А дані ФСИН з вересня по листопад 2022 року натомість свідчать про зменшення на 23 тисяч осіб. Найімовірніше, вербування "Вагнера" було основним фактором, що спричинив це скорочення. Крім того, неофіційні свідчення українських комбатантів за останні десять днів свідчать про зменшення використання росіянами у ключових секторах штурмів зеками "Вагнера" у стилі "людської хвилі". Значна напруженість у відносинах між "Вагнером" і Міністерством оборони Росії проявляється публічно; конкуренція між угрупованнями в російській еліті, ймовірно, частково є причиною скорочення кількості завербованих засуджених.

09:31 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 129 870 (+840) осіб, танків – 3215 (+4) од., бойових броньованих машин – 6388 (+6) од., артилерійських систем – 2215 (+3) од., РСЗВ – 460 (+2) од., засобів ППО – 222 (+0) од., літаків – 294 (+1) од., гелікоптерів – 284 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1952 (+1) од., крилатих ракет – 796 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5068 (+4) од., спеціальної техніки – 202 (+2) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

94,1% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

36,8% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

84,6% автомобільної техніки (з них 0,7% за минулий тиждень),

71,9% артилерійських систем (з них 0,9% за минулий тиждень),

41,3% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

23,6% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

31,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

15,9% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Російська федерація не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави, продовжує завдавати ударів по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення. Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних, 2 з них - по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області, а також 5 авіаційних ударів. Здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільних об’єктах Херсонщини та Миколаївщини. Від ворожих ударів загинули та отримали поранення мирні громадяни. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Ворог, зазнаючи великих втрат, не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Миколаївка, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Курдюмівка на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стала, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Окупанти обстріляли райони Клюсів, Грем’яча і Єліного Чернігівської області; Муравейні, Товстодубового, Студенка, Катеринівки, Вовківки і Волфиного на Сумщині та Ветеринарного, Козачої Лопані, Стрілечої, Глибокого, Зеленого, Стариці, Огірцевого, Гатища, Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Охрімівки і Новомлинського Харківської області. На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Голубівка, Куп’янськ, Кучерівка, Кислівка і Котлярівка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка - Луганської. На Лиманському напрямку обстріляно Терни, Макіївку, Червонопопівку, Діброву та Торське на Луганщині. На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Спірне, Білогорівка, Парасковіївка, Веселе, Бахмут та Іванівське Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Тоненьке, Веселе, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку окупанти обстріляли Богоявленку, Вугледар, Пречистівку, Велику Новосілку та Нескучне Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони більш як 40 населених пунктів. Серед них – Времівка Донецьокої області; Гуляйпільске і Кам’янське на Запоріжжі, а також Херсон, Золота Балка, Михайлівка, Гаврилівка, Милове, Бургунка, Новотягинка та Кізомис Херсонської області. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 4 удари по районах зосередження окупантів. Також наші захисники знищили російський БПЛА типу “Мерлін”. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили та склад боєприпасів противника.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Представник української розвідки заявив, що президент Росії Путін наказав російським військовим захопити Донецьку та Луганську області до березня 2023 року, що підтверджує оцінку ISW стосовно найбільш ймовірного сценарію дій для російського наступу на сході України.

• Таку ж оцінку найбільш ймовірного сценарію озвучив міністр оборони України Олексій Резніков, припустивши, що російські війська, можливо, мобілізували для неминучого наступу значно більше особового складу.

• Російська влада заблокувала стільниковий Інтернет в окупованій Луганській області, ймовірно, у рамках спроби посилити оперативну безпеку, щоб приховати нові дислокації російських військ у Луганській області.

• Російські офіційні особи продовжують спроби представити для російської аудиторії війну в Україні як екзистенційну загрозу, щоб створити інформаційні передумови для затяжної війни та зберегти внутрішню підтримку для продовження військових дій. Однак ці зусилля з боку російських посадовців не досягають бажаного ефекту, який би мотивував росіян брати участь у війні.

• Російські та українські джерела припустили, що російські війська можуть готувати наступальні дії в районі Сватового.

• Російські війська 2 лютого посилили наземні обстріли в районі Кремінної.

• Російські війська продовжували наземні атаки на північний схід і південний захід від Бахмута.

• Російські чиновники, ймовірно, намагаються підготувати дисциплінарний апарат російської армії до напливу мобілізованих.

• Російські війська та окупаційна влада продовжують намагатися виявити та заарештувати кримських татар за звинуваченнями в їх причетності до заборонених у Росії екстремістських рухів.

• Російські суб'єкти федерації та окупаційна влада продовжують оголошувати меценатські програми для підтримки інфраструктурних проектів на окупованих територіях.