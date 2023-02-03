Президент-елект Чехії закликав союзників активніше допомагати армії України.

Петр Павел застеріг, що в разі зменшення військової підтримки України Росія переможе у війні, «а це означало б нашу поразку».

Президент-елект Чехії Петр Павел заявив, що союзники повинні проявити більше сміливості у підтримці України. Про це повідомила газета České noviny. За словами Павела, після завершення конфлікту з Росією Україна має стати членом Північноатлантичного Альянсу та Європейської Унії.

«Ми повинні надавати Україні будь-яку допомогу, яка дозволить перемогти, відновити суверенітет та територіальну цілісність. Якщо Захід зменшить військову підтримку, постачання військової техніки Україні, то з великою ймовірністю Росія переможе у війні, а це означало б нашу поразку», – застеріг новообраний президент Чехії в інтерв’ю французькому агентству AFP.

Він закликав надати Україні всю необхідну їй конвенційну зброю без обмежень. «Щодо звичайних озброєнь, то я справді не бачу жодних підстав для обмежень. Без бронетехніки, безпілотних апаратів, артилерії та ракетних систем великої дальності, а в перспективі, можливо, навіть без надзвукової авіації, Україна справді не зможе впоратися з таким складним суперником», – зазначив Павел, який свого часу був головою Військового комітету НАТО, а також начальником Генштабу Збройних сил Чехії.

У питанні поставок літаків Петр Павел визнав існування поважних перешкод, що передусім стосуються технічного обслуговування, а також термінів підготовки пілотів. «Навіть за наявності політичної волі на практиці знадобилося б не менше як півроку, щоб надати Україні реактивну авіацію», – зазначив він.

За словами Павела, конфлікт в Україні може припинитися лише в тому випадку, якщо Росія покине українську територію, відбудуться мирні перемовини, відшкодування збитків, а потім і післявоєнна відбудова країни. Окрім того, на його переконання, «в рамках закону має відбутися розслідування воєнних злочинів».