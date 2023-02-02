Ізраїль уперше допустив надання Україні системи ПРО «Залізний купол».

Прем'єрміністр Біньямін Нетаньягу зробив відповідну заяву в інтерв'ю телеканалу CNN.

 

 

Ізраїль уперше допустив надання Україні легендарної системи протиракетного захисту «Залізний купол».  В інтерв'ю телеканалу CNN прем'єрміністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зазначив, що не відкидає надання військової допомоги Україні, включно зі системою ПРО.

 

Відповідаючи на запитання телемодератора, чи Ізраїль може надати Києву військову підтримку Нетаньягу заявив: «Ну, я, звичайно, розглядаю такий варіант».

 

Раніше Ізраїль офіційно наполягав, що обмежуватиметься лише гуманітарною допомогою Києву. Тепер же Нетаньягу окремо зазначив, що в Ізраїлі готові розглянути питання постачання до України системи ПРО «Залізний купол».

 

При цьому прем'єр Ізраїлю сказав, що готовий виступити посередником у перемовинах між Росією та Україною, якщо на це погодяться обидві сторони та Сполучені Штати.

 

Офіційна речниця МЗС Росії Марія Захарова після слів Нетаньягу заявила, що «всі спроби поставити зброю Україні, які навіть залишилися на рівні намірів, призведуть до ескалації кризи».

 

Ізраїль зі самого початку засудив російське вторгнення в Україну, проте не став долучатися до західних санкцій проти Росії. Влада близькосхідної країни також неодноразово відмовлялася допомогти Києву озброєнням (у тому числі поставити «Залізний купол»), надаючи лише гуманітарну допомогу.

02.02.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
343-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська не припиняють наступальних дій на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнають великих втрат. Ведуть безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах 8 населених пунктів Донеччини.
01.02.23 | | Україна
342-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат, ведуть безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, на Куп’янському та Запорізькому обороняють раніше захоплені рубежі
31.01.23 | | Україна
Краще пізно, ніж ніколи
Юрко ТИМЧУК
Сидіти на березі й чекати, коли річкою пропливе труп ворога, можна до «китайської паски». Українці потроху позбуваються східного рудимента, але продовжують очікувати на танки із Заходу.
30.01.23 | | Україна
На прощання з Дмитром Павличком
Андрій Содомора
Navigare necesse est, vivere non est necesse: плисти конче потрібно, жити – не конче...
30.01.23 | | Галичина
341-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи Збройних Сил України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка й Озарянівка Донецької області.
30.01.23 | | Україна
340-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах Діброви та Білогорівки Луганщини; Ямполівки, Роздолівки, Солі, Верхньокам’янського, Бахмута, Благодатного, Парасковіївки, Іванівського, Кліщіївки, Водяного, Мар’їнки, Новомихайлівки, Побєди і Вугледара на Донеччині
29.01.23 | | Україна
Плацебо помагає і від почуття провини
Навіть приймаючи плацебо свідомо, пацієнти почуваються краще.
29.01.23 | | Наука
Шоу двійників
Віталій Портников
Для нас не має значення, скільки є Путіних. Для нас важливо, що Росія – одна, і вона зацікавлена у знищенні українців. І саме від перемоги над нею залежить чи існуватиме Україна
29.01.23 | | Дискурси

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.