Ізраїль уперше допустив надання Україні системи ПРО «Залізний купол».

Прем'єрміністр Біньямін Нетаньягу зробив відповідну заяву в інтерв'ю телеканалу CNN.

Ізраїль уперше допустив надання Україні легендарної системи протиракетного захисту «Залізний купол». В інтерв'ю телеканалу CNN прем'єрміністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зазначив, що не відкидає надання військової допомоги Україні, включно зі системою ПРО.

Відповідаючи на запитання телемодератора, чи Ізраїль може надати Києву військову підтримку Нетаньягу заявив: «Ну, я, звичайно, розглядаю такий варіант».

Раніше Ізраїль офіційно наполягав, що обмежуватиметься лише гуманітарною допомогою Києву. Тепер же Нетаньягу окремо зазначив, що в Ізраїлі готові розглянути питання постачання до України системи ПРО «Залізний купол».

При цьому прем'єр Ізраїлю сказав, що готовий виступити посередником у перемовинах між Росією та Україною, якщо на це погодяться обидві сторони та Сполучені Штати.

Офіційна речниця МЗС Росії Марія Захарова після слів Нетаньягу заявила, що «всі спроби поставити зброю Україні, які навіть залишилися на рівні намірів, призведуть до ескалації кризи».

Ізраїль зі самого початку засудив російське вторгнення в Україну, проте не став долучатися до західних санкцій проти Росії. Влада близькосхідної країни також неодноразово відмовлялася допомогти Києву озброєнням (у тому числі поставити «Залізний купол»), надаючи лише гуманітарну допомогу.