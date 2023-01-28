Семеро осіб загинуло внаслідок стрілянини під синагогою в Єрусалимі.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що ухвалив рішення про негайні дії у відповідь.

 

 

У Східному Єрусалимі в районі Неві Яаков у п'ятницю ввечері, 27 січня, зловмисник відкрив вогонь по парафіянах синагоги. Внаслідок стрілянини загинуло щонайменше семеро людей. Ще десятьох поранено, серед них – 15-річного підлітка. Про це повідомила газета The Jerusalem Post.

 

Нападника – 21-річного мешканця Східного Єрусалиму – було вбито у перестрілці з поліцією. Імовірно, він був близьким до угрупування ХАМАС. Поліція заявила, що, найімовірніше, він діяв самочинно.

 

За словами комісара поліції Якова Шабтая, нападник «почав стріляти у всіх, хто був у нього на шляху. Він сів у свою машину і почав вбивати з пістолета зблизька». Шабтай назвав інцидент «одним із найстрашніших терористичних актів за останні кілька років».

 

Поліція припускає, що атака могла бути помстою арабського населення реґіону за ракетний удар, завданий ізраїльською армією в ніч на 27 січня по Сектору Ґази у відповідь на обстріл Ашкелону й інших населених пунктів на півдні Ізраїлю.

 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ухвалив рішення про негайні дії у відповідь на теракт у Східному Єрусалимі, жертвами якого стали семеро людей. Він повідомив журналістам, що провів оцінку в галузі безпеки і ухвалив рішення про «негайні дії, ухвалення яких розпочнеться негайно». При цьому прем'єр відмовився навести деталі рішення, сказавши, що Ізраїль діятиме «рішуче та холоднокровно». Він також застеріг громадськість від самосуду.

28.01.2023

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