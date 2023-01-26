Московську Гельсінкську групу ліквідовано рішенням російського суду.

На винесення вердикту щодо найстарішої російської правозахисної організації суддям знадобилося лише 20 хвилин.

Путін відає Алєксєєву з 90-літтям

Московський міський суд в середу, 25 січня, ухвалив рішення про ліквідацію Московської Гельсінської групи (МГГ) – найстарішої в Росії правозахисної організації. Для винесення рішення щодо позову про ліквідацію суддям знадобилося лише одне засідання, яке тривало менше 20 хвилин часу. Про це повідомив інформаційний портал Meduza.

Формальним приводом для закриття правозахисної організації стали результати позапланової перевірки, проведеної у листопаді минулого року на вимогу прокуратури. Претензії Міністерства юстиції РФ полягали в тому, що представники групи брали участь у заходах в інших суб'єктах РФ поза Москвою, тим самим нібито порушуючи «межі територіальної діяльності».

Нарікання у Мін'юсту викликали «спостереження на резонансних судових процесах, звернення до реґіональних органів влади, а також участь у заходах партнерів організації, зокрема онлайн». Як приклади наводилася присутність членів групи 2020 року в ролі спостерігачів на судовому засіданні в Ярославлі у справі про тортури в колонії №1 та на кількох засіданнях у Подільську в справі колишнього голови Серпухівського району Московської області Олександра Шестуна. Загалом у позові Мін'юсту було представлено 11 епізодів «порушень».

Співголова Московської Гельсінської групи Валерій Борщов, протестуючи проти дій суду, заявив суддям: «Ви чините великий гріх. Ви знищуєте правозахисний рух! Ліквідація МГГ – це поважний удар по правозахисному руху не тільки в Росії, а й у світі. Те, з якою легкістю ви вирішуєте нашу долю, мене вражає. Як так можна з такою легкістю знищувати те, що будувалося десятиліттями?»

Московська Гельсінська група була створена 1976 року. Її початковою метою було сприяти виконанню гуманітарних зобов'язань, взятих СРСР після підписання декларації в Гельсінкі 1975 року. З моменту утворення МГГ зазнавала постійних гонінь з боку КДБ та інших силових відомств СРСР. З 1976 до 1982 року було заарештовано та засуджено до різних термінів ув'язнення або заслання вісім членів МГГ, ще шестеро були змушені еміґрувати. Одним із співзасновників МГГ була відома правозахисниця Людмила Алексєєва. Вона очолювала групу з 1996 року до своєї смерті у 2018 році. Цікаво, що 2017 року, коли Алексєєвій виповнилося 90 років, президент Росії Володимир Путін приїжджав до неї додому, щоби її привітати. Тоді Путін відзначав значні досягнення Алексєєвої у правозахисній діяльності та дякував їй за «вагомий внесок у зміцнення інститутів демократії та громадянського суспільства».