Ердоган погрожує заблокувати вступ Швеції до НАТО.

Причиною цього стала акція ультраправих у Стокгольмі зі спаленням Корану.

 

 

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан заявив, що Анкара не підтримає заявку Швеції на членство в НАТО. Про це повідомила інформаційна аґенція Anadolu. Турецьку владу обурило проведення перед турецькою амбасадою в Стокгольмі антиісламської акції ультраправої організації, на якій відбулося спалення Корану. 

 

У телезверненні за підсумками засідання кабміну Туреччини в понеділок, 23 січня, Ердоґан заявив: «Тим, хто допустив здійснення такого неподобства перед амбасадою Туреччини в Стокгольмі, не слід очікувати від нас будь-якої прихильності щодо їхнього звернення про членство в НАТО. Якщо Швеція не шанує Туреччину, а також релігійні почуття мусульман, вона не отримає від нас жодної підтримки щодо членства в НАТО».

 

За його словами, «вчинений у Швеції мерзенний акт – образа для всіх, хто поважає основні права та свободи людини, включно з правами та свободами мусульман». «Якщо Швеція така прихильна до членів терористичної організації та ворогів ісламу, ми радимо їй довірити їм захист своєї країни», – зазначив глава турецької держави.

 

Антиісламську акцію, яка викликала невдоволення Анкари, організував 21 січня ультраправий політик Расмус Палудан (Rasmus Paludan), який очолює данську ксенофобську партію Stram Kurs («Жорсткий курс»). Палудан спалив копію Корану під стінами турецької амбасади.

 

Зразу ж після цього Анкара заявила, що скасовує запланований на 27 січня візит міністра оборони Швеції Пола Йонсона (Pal Jonson) до Туреччини.  «У ситуації, що склалася, Анкара ухвалила рішення скасувати візит шведського міністра», – повідомив міністр оборони Туреччини Гулусі Акар (Hulusi Akar). Він зазначив, що Туреччина вважає неприпустимою позицію влади Швеції, яка ігнорує антитурецькі акції, що проходять у цій країні.

 

Наразі з 30 країн – членів НАТО заявки Швеції та Фінляндії на вступ до Північноатлантичного альянсу не ратифікували лише Туреччина й Угорщина.

23.01.2023

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