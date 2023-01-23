Вашинґтонський ISW бачить згасання зірки Прігожина.

У своєму щоденному рапорті про російську війну в Україні аналітики Інституту вивчення війни (ISW) звернули увагу на низку ознак маргіналізації Путіним фінансиста ПВК "Ваґнер" Євґєнія Прігожина.

Зірка фінансиста "Ваґнера" Євґєнія Прігожина почала заходити по місяцях очевидного підйому після того, як він не виконав обіцянок захопити Бахмут власними силами. Путін, ймовірно, звернувся до Прігожина та його союзника генерала армії Сєрґєя Суровікіна, щоб завоювати позиції та зламати волю України та її західних прихильників продовжувати війну після того, як звичайна російська армія виснажилися та зазнала катастрофічних невдач. Міністерство оборони і генштаб Росії на чолі з Шойгу і генералом армії Ґєрасімовим відповідно звернули увагу на мобілізацію і створення умов для підвищення ефективності регулярних російських військ, але вони не мали сподівань досягти чогось вирішального до кінця 2022 року. Путін, очевидно, вирішив дати Прігожину та Суровікіну шанс показати, що вони можуть зробити мобілізованими в'язнями та жорстокою повітряною кампанією, спрямованою на українську цивільну інфраструктуру. Схоже, Прігожин вирішив, що його зірка справді сходить і що він може кинути виклик Ґєрасімову та навіть Шойгу за першість у російських військових справах. Але тепер ці сподівання виявилися марними: обидва підходи зазнали невдачі. Спроби Прігожина захопити Бахмут виснажилися, а наслідки повітряної кампанії Суровікіна обмежилися лиш стражданнями українського мирного населення, при цьому було витрачено більшість російських запасів високоточних ракет.

Путін, схоже, вирішив відмовитися від опори на Прігожина та його іррегулярні сили і знову довіритися Ґєрасімову, Шойгу та регулярним російським військовим. На початку грудня він почав повторно централізувати контроль над воєнними діями під керівництвом міністерства оборони Росії. 11 січня він передав Ґєрасімову загальне командування об’єднаним угрупованням сил в Україні, підпорядкувавши йому Суровікіна на рівні заступника – разом з двома іншими. 17 січня міноборони Росії оголосило про широкомасштабні реформи з розширення та відновлення російських збройних сил. Українська розвідка й окремі чиновники Кремля при цьому повідомили, що Путін готується розпочати другу хвилю мобілізації резерву для розширення збройних сил Росії, а міноборони Росії намагається підвищити професіоналізм своїх регулярних збройних сил і перевірити ефективність системи командування. Такі реформи та призначення вказують на кардинальний перелом у спробах Кремля відновити свою регулярну армію та перенести акцент з короткострокових заходів – таких як використання на фронті іррегулярних формувань – пом’якшення наслідків.

Рішення Путіна зосередитися на регулярних російських силах і покластися на них марґіналізує "групу Ваґнера" та фракцію силовиків, які однак продовжують сприяти воєнним операціям Росії в Україні. Фракція силовиків – це невелика група російських бізнесменів і лідерів зі значним владним ресурсом і паралельними військовими компаніями, до складу якої входять такі особи, як Прігожин. Перепідпорядкування Путіним колишнього командувача повітряно-космічними силами Суровікіна, чиє призначення 8 жовтня отримало широку підтримку фракції силовиків, Ґєрасімову переломило багатомісячний тренд Путіна на заспокоєння силовиків. Раніше українська розвідка повідомляла, що Прігожин уклав альянс із Суровікіним, що дозволило "групі Ваґнера" отримати важке озброєння від збройних сил Росії, а їм обом спробувати конкурувати з Шойгу. Пониження Суровікіна в посаді, ймовірно, підірвало можливості Прігожина використовувати свої зв’язки в російському військовому командуванні на користь собі та "групі Ваґнера".

Путін також намагається відновити авторитет і репутацію російського міноборони, які сильно постраждали через невдачі в 2022 році, і протягом багатьох місяців зазнавали жорстких нападок з боку фракції силовиків. Розворот Путіна став найбільш очевидним, коли під час інтерв’ю на федеральному телебаченні 15 січня він підкреслено не приписував Прігожину чи військам його "групи Ваґнера" взяття Соледара. Російське міноборони також спочатку не визнавало "групу Ваґнера" учасником боїв за Соледар, лише туманно визнавши штурмові загони "Ваґнера" лиш в наступному повідомленні 13 січня. Прігожин та його союзники вже деякий час боролися за те, щоби привласнити собі перемоги в районі Бахмута і захоплення Соледара, тому рішення Путіна відмовитися від визнання "Ваґнера" міністерством оборони Росії стало для Прігожина серйозною поразкою.

Можливо, Путін відчув загрозу через підйом і безпардонне самоствердження Прігожина. У грудні Путін почав повторно подавати себе військовим лідером, показово зустрічаючись зі своїми командирами та з’являючись у військах. Прігожин не зрозумів натяку (якщо це був натяк), а натомість подвоїв свої зусилля, щоб самоствердитися, рекламуючи перевагу та успіхи своїх військ. Як виглядає, 16 січня речник Кремля Дмітрій Пєсков​ непрямо звинуватив Прігожина в навмисному розпалюванні конфлікту між міноборони Росії та ПВК "Ваґнера", що стало ще одним пострілом у спину Прігожину. Путін також дедалі більше інтегрував чиновників державної думи, до яких Прігожин активно залицявся (наприклад, заступника голови ради федерації Андрєя Турчака), призначаючи їх у робочі групи, спрямовані, зокрема, на розв'язання проблем, пов'язаних із мобілізацією.

Путін, ймовірно, звернувся до нерегулярних сил Прігожина, щоб пережити період виснаження російських регулярних військ після безрозсудних та витратних операцій із захоплення Сіверськодонецька та Лисичанська. Сили "Ваґнера" брали участь у вторгненні Путіна в Україну з перших днів війни та відігравали важливу роль у наступальних операціях – таких як захоплення Попасної Луганської області (40 км на схід від Бахмута) у квітні-травні 2022 року. Сили "Ваґнера" допомагали іншим російським військам у битві під Сіверськодонецьком, виступаючи основними штурмовими силами разом із підрозділами Росгвардії наприкінці червня 2022 року. На початку липня 2022-го війська "Ваґнера" перенесли свою увагу на Бахмут, одночасно посилюючи свої підрозділи залученими в'язнями. "Ваґнер" почав просуватися в околицях Бахмута і в серпні 2022 року очолив цей напрямок, ймовірно, спираючись на прибулих в'язнів. Пізніше в жовтні 2022 року Прігожин розпочав демонстративне будівництво комплексу укріплень під назвою "Лінія Ваґнера" в Луганській, Донецькій та Бєлгородській областях і почав тренувати бєлгородську та курську тероборону.

Натиск Росії на Сіверськодонецьк і Лисичанськ, який настав після невдалого наступу Росії на Київ та кривавої битви за Маріуполь, вичерпав більшу частину її наступального бойового потенціалу на Донбасі та півдні України. Російські війська дорого заплатили за захоплення двох останніх великих міст Луганської області і зіткнулися зі значним дефіцитом військ, що спонукало Путіна розпочати кампанії вербування добровольців по всій країні. Ймовірно, Путін дозволив Прігожину розширити свої сили за допомогою новобранців із тюрем, намагаючись пом’якшити дефіцит особового складу і зберегти імпульс на деяких вибраних лініях фронту нетрадиційними засобами. Можливо, Прігожин схилив Путіна до своєї ідеї вербувати у "Ваґнер" в’язнів – те, чого звичайні російські військові, ймовірно, не могли би зробити в той час – через внесок "Ваґнера" в захоплення Попасної та Сіверськодонецька.

Ймовірно, Прігожин уявляв, що його операції в Україні продовжать збільшувати його військову та політичну владу в Росії. Командування Прігожина Бахмутським напрямком і близькість до Путіна, ймовірно, дали йому хибне відчуття, що він може використати перемогу в Бахмуті на тлі військових невдач російського міноборони як інструмент торгу для своїх власних комерційних цілей, таких як легалізація діяльності найманців "Ваґнера" в Росії, розширюючи свою політичну владу всередині Кремля, або навіть витісняючи повноваження Шойгу. У жовтні західні офіційні особи розповіли, що Прігожин під час приватної розмови з Путіним різко критикував російське міноборони, стверджуючи, що російські регулярні сили повністю покладаються на сили "Ваґнера". Прігожин критикував колишнього командувача Центрального військового округу генерал-полковника Алєксандра Лапіна, який також відповідав за центральне угруповання військ в Україні, і Путін зрештою відправив Лапіна у відставку. Прігожин, ймовірно, очікував, що подальша критика російського міноборони і навіть президентської адміністрації Путіна принесе йому позицію соратника російського президента. Інтенсифікація битви за Бахмут у грудні та її подальше виснаження також можуть свідчити про те, що Прігожин намагався та не зміг затьмарити російське міноборони до початку 2023 року.

Нещодавні очевидні втрати путінської милості та впливу Прігожина, ймовірно, відображає реальні обмеження його фактичної влади. Розвідка США та Великої Британії підрахувала, що Прігожин має в Україні приблизно 50 тисяч бойовиків, з яких 40 тисяч – засуджені та 10 тисяч – контрактники. Прігожин невпинно кидав своїх бійців у витратні кровопролитні штурмові операції навколо Бахмута, тоді як Путін зберігав і навчав принаймні частину мобілізованих у регулярних частинах російської армії. "Група Ваґнера" також, ймовірно, покладається на логістичну підтримку та технічне обслуговування своєї авіації та важкої військової техніки міністерства оборони Росії. Сили "Ваґнера" страждають від відсутності основних адміністративних органів і структур, що заважає "Ваґнеру" стати ефективною паралельною військовою структурою. Прігожин, ймовірно, вірив у власну гіперболізовану точку зору щодо якості та важливості своїх сил, які здебільшого базувалися на в'язнях, і їхню здатність перевершити регулярні російські війська, а також свої перспективи отримати місце у владі біля до Путіна. Безумовно, його риторика та самопрезентація стали владними та демонстративно пихатими, поки все не почало йти для нього на спад.

Путін протягом цього перехідного періоду ніколи повністю не піддавався рекомендаціям або вимогам Прігожина і, ймовірно, завжди планував повернути Прігожина на його місце, коли російські регулярні війська покращаться настільки, щоб нести тягар продовження війни. Путін усунув Лапіна та призначив Суровікіна – можливо, за порадою Прігожина та його союзників, – але він не задовольнив більшості бажань Прігожина. Прігожин досі вимагає від Кремля офіційного визнання "групи Ваґнера" в Росії, хоча російське кримінальне законодавство забороняє діяльність паралельних військових і найманських формувань. Путін міг би відповісти на численні багатомісячні прохання та вимоги Прігожина і легалізувати операції "Ваґнера" в Росії, але він, ймовірно, не вважав за потрібне послабити російське міноборони та надати Прігожину додаткові повноваження для підтримки тимчасових зусиль з формування сил. Прігожин також закликав російську Держдуму звільнити, а генеральну прокуратуру – ув'язнити губернатора Санкт-Петербурга Алєксандра Бєглова за державну зраду, стверджуючи, що Бєглов перешкоджав військовим операціям Росії. Зусилля Прігожина в цьому напрямку ні до чого не призвели. З іншого боку, 18 січня Путін зустрівся з Бєгловим у Санкт-Петербурзі, давши зрозуміти, що Бєглов виграв цей раунд. Прігожин також зіткнувся з кількома бюрократичними перешкодами, відкриваючи свій "Центр Ваґнера" в Санкт-Петербурзі та будуючи "лінію Ваґнера" в Бєлгородській області – перешкоди, які Путін міг би усунути, якби того захотів.

Розворот Путіна проти Прігожина має як позитивні, так і негативні наслідки для військової кампанії Росії в Україні. Тепер Путін марґіналізує та віддаляє важкоконтрольовану групу найманців, яка складається переважно з погано дисциплінованих в'язнів, якими керують у найжорстокіший спосіб. Прігожин, найімовірніше, продовжить критикувати російське міноборони та Кремль і, можливо, навіть спробує налаштувати провоєнну націоналістичну фракцію проти Путіна. Але Прігожин уже підживлював найбільш екстремістську провоєнну фракцію, яка вже атакувала російське МО кувалдою та кліщами, перейшовши навіть на самого Путіна. Голос Прігожина, ймовірно, матиме меншу вагу, якщо Путін продовжуватиме його марґіналізацію, особливо якщо Путін зможе переконати провоєнну фракцію, що він залишається відданим своєму початковому уявленню про перемогу та має намір добиватися її більш традиційними засобами.

Марґіналізація таких людей, як Прігожин, який страчував людей кувалдами і роздавав ці кувалди "Ваґнера" в якості подарунків, є добрим сигналом. Повернення до популярності та впливовості більш професійних військових офіцерів, таких як Ґєрасімов, ймовірно, свідчить про зменшення ймовірності того, що Путін піддасться божевільнішим вимогам ультраправої провоєнної фракції, і це, можливо, ще більше зменшить і без того низьку ймовірність нераціональної російської ескалації. Ніколи не може бути добре, коли такі люди, як Прігожин, перебувають біля центру влади, тому будь-яка ознака того, що він відходить від влади, є позитивною. Прігожин ще не пішов і навряд чи назавжди вийде з оточення Путіна. І він може піднятися знову, якщо Ґєрасімов і його друзі знову підведуть Путіна. Але наразі Прігожин, мабуть, усе більше втрачає силу у внутрішньому колі Кремля, і це добре.

Але повторна поява професійних російських військових також викликає занепокоєння. Прігожин ніколи не зміг би створити потужний і стійкий національний військовий апарат. Поки Путін надавав перевагу в продовженні війни іррегулярним підходам Прігожина та інших, він відкладав день, коли Росія зможе відновити потужну регулярну армію. Його повернення до Ґєрасімова і регулярного порядку, ймовірно, повернуло Росію на курс відбудови своєї армії. НАТО варто було би звернути увагу на цей розвиток подій як на питання власної майбутньої безпеки – крім усього того, що це може передвіщати Україні.