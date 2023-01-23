Росія виганяє амбасадора Естонії з Москви.

МЗС РФ звинуватило Естонію у «тотальній русофобії, культивуванні ворожості» щодо Росії.

Марґус Лайдре

Російська влада виганяє з Москви амбасадора Естонії Марґуса Лайдре (Margus Laidre). Про це повідомив інформаційний портал Delfi з покликом на заяву міністерства закордонних справ РФ. Амбасадорові балтійської країни наказано полишити Москву у двотижневий термін.

Згідно зі заявою, в понеділок 23 січня Марґуса Лайдре було викликано до МЗС Росії на Смоленській площі в Москві, де йому було заявлено рішучий протест у зв'язку з діями естонської влади.

«Зараз Естонією зроблено новий недружній крок щодо радикального скорочення чисельного складу російського посольства в Таллінні, що підтверджує лінію на розвал відносин між нашими країнами. Як відповідь російською стороною ухвалено рішення про зниження рівня диппредставника в обох країнах до тимчасового повіреного у справах», – наголошується у повідомленні, поширеному російським зовнішньополітичним відомством.

«Послу Естонської Республіки слід залишити Російську Федерацію до 7 лютого 2023 року», – йдеться у повідомленні.

У МЗС РФ також поскаржилися, що Естонія останніми роками «цілеспрямовано руйнує» відносини з Росією. «Тотальна русофобія, культивування ворожості щодо нашої країни зведені Талліном у ранг державної політики», – йдеться у повідомленні відомства.

11 січня Естонія повідомила посла РФ про рішення, згідно з яким Росія повинна скоротити кількість співробітників свого посольства в Таллінні до першого лютого 2023 року. Чисельність співробітників російського посольства має бути скорочено до восьми дипломатів і 15 відряджених адміністративно-технічних і обслуговуючих працівників.

«З початку війни Естонія звела двосторонні відносини з Російською Федерацією до абсолютного мінімуму. Навесні ми закрили консульські представництва Росії в Нарві та Тарту та вислали трьох співробітників російського посольства з дипломатичним статусом, які активно підривали безпеку Естонії та поширювали пропаганду, що виправдовувала військову аґресію Росії. Зараз ми встановили верхню межу кількості російських дипломатів, які працюють в Естонії, щоб досягти паритету. Однак сьогоднішній крок корелюється зі загальним падінням наших двосторонніх відносин», – заявив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu).

Варто теж нагадати, що нещодавно Естонія заявила про передачу Україні своїх гаубиць. «Ми віддаємо всі наші 155-мм гаубиці Україні. І хочемо в такий спосіб створити прецедент, щоб в інших країн не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні», – написав у Facebook амбасадор Естонії в Україні Каймо Кууск (Kaimo Kuusk).