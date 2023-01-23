334-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 121 480 (+720) осіб, танків – 3150 (+5) од., бойових броньованих машин – 6268 (+8) од., артилерійських систем – 2146 (+2) од., РСЗВ – 447 (+2) од., засобів ППО – 220 (+0) од., літаків – 287 (+0) од., гелікоптерів – 277 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1894 (+2) од., крилатих ракет – 749 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+1) од., автомобільної техніки – 4936 (+4) од., спеціальної техніки – 193 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

92,2% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

36,2% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

82,3% автомобільної техніки (з них 1,0% за минулий тиждень),

69,7% артилерійських систем (з них 1,4% за минулий тиждень),

40,1% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

23,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

31,1% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

15,7% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: