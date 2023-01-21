Туреччина скасувала візит до Анкари міністра оборони Швеції.

Причиною цього стала антиісламська акція ультраправих біля турецької амбасади у Стокгольмі.

Расмус Палудан

Туреччина скасувала запланований на наступний тиждень візит міністра оборони Швеції Пола Йонсона (Pal Jonson) на знак протесту проти демонстрації правих екстремістів біля турецької амбасади у Стокгольмі. Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар (Hulusi Akar) назвав «безглуздим» візит свого швецького колеги. Про це повідомила газета Svenska Dagbladet.

«У ситуації, що склалася, Анкара ухвалила рішення скасувати візит шведського міністра», – повідомив Акар журналістам. Він зазначив, що Туреччина вважає неприпустимою позицію влади Швеції, яка ігнорує антитурецькі акції, які проходять у цій країні. Як сказав турецький міністр, «очікуємо від Стокгольма вжиття заходів та конкретних кроків у цьому напрямі».

Невдоволення Анкари викликала акція протесту, організована ультраправим політиком Расмусом Палуданом (Rasmus Paludan), який очолює данську антиісламську партію Stram Kurs («Жорсткий курс»). Палудан спалив копію Корану під стінами турецької амбасади.

Як зазначає Svenska Dagbladet, акція ультраправих не викликала великого інтересу у шведів. Подивитися на дійство прийшло від сили півсотні осіб.

Проте ця акція спричинила велике сильне невдоволення в Анкарі. Через цей інцидент посол Швеції був викликаний до турецького МЗС.

Візит глави Міноборони Швеції Пола Йонсона до Туреччини на запрошення його турецького колеги Хулусі Акара мав відбутися 27 січня. Влада Швеції сподівалася переконати Анкару підтримати заявку країни на входження до НАТО та нарешті ратифікувати її.