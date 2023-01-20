331-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:02 Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Дніпрі сімох російських аґентів, які передавали росіянам координати об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств. "Ці відомості окупанти використовували для підготовки і здійснення ракетних ударів по місту. А після обстрілів агенти відвідували місця «прильотів», щоб встановити наслідки повітряних атак і повторно їх скоригувати", - поінформували в СБУ. Наразі перевіряється інформація про можливу причетність затриманих до ракетного удару РФ по житловому будинку у Дніпрі 14 січня.

11:00 Фінляндія ухвалила рішення про надання Україні дванадцятого, і найбільшого, пакета військової допомоги. Як повідомив міністр оборони країни Мікко Савола, пакет включатиме важке озброєння. "Набір оборонного оснащення, який відправляємо цього разу, є явно найбільшим, щодо яких ми ухвалювали рішення дотепер", – прокоментував міністр.

10:44 Президент України Володимир Зеленський скликав засідання Ставки Головнокомандувача. До наради залучили голів прифронтових обласних адміністрацій – Волинської, Житомирської, Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської. "Звичайно, на Ставці доповідали Головнокомандувач, а також командувач найбільш гарячого оперативного напрямку на фронті – «Хортиця». Робимо відповідні кроки, щоб посилити наші підрозділи в битві за Донбас", - прокоментував Зеленський.

10:30 Президент США Джо Байден санкціонував виділення Україні із запасів Пентагону нової партії озброєння на суму $2,5 млрд, повідомив Пентагон. У новий пакет військової допомоги увійдуть:

• додаткові боєприпаси для передових національних зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);

• 8 ЗРК Avenger;

• 59 бойових машин піхоти (БМП) Bradley з 590 протитанковими ракетами TOW та 295 тис. снарядів калібру 25 мм;

• 90 бронетранспортерів (БТР) Stryker із 20 мінними катками;

• 53 машини з протимінним захистом від засідок (MRAP);

• 350 високомобільних багатоцільових колісних машин (HMMWV);

• 20 тис. 155-мм артилерійських снарядів;

• близько 600 високоточних 155 мм артилерійських снарядів;

• 95 тис. 105-мм артилерійських снарядів;

• приблизно 11,8 тис. снарядів до 120 мм мінометів;

• додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS)".

• 12 машин підтримки боєприпасів;

• 6 командно-штабних машин;

• 22 тактичні машини для буксирування озброєння;

• високошвидкісні протирадіолокаційні ракети;

• близько 2000 протитанкових ракет;

• більше 3 млн набоїв до стрілецької зброї;

• боєприпаси Claymore;

• прилади нічного бачення;

• запасні частини та інше польове обладнання.

10:03 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

27 грудня 2022 року в російському Єдиному державному реєстрі з'явилася інформація про те, що підставну парамілітарну групу Ваґнера офіційно зареєстровано як юридичну особу. Основним видом діяльності група оголосила "консультування з питань управління"; про бойові послуги не згадано. Поки не ясно, якою мірою організація «Центр ПВК Ваґнера» буде використовуватися для управління воєнізованою діяльністю Вагнера. Приватні військові компанії (ПВК) залишаються незаконними в Росії, незважаючи на тривалу дискусію щодо реформування законодавства. Власник «Ваґнера» Євгеній Прігожин, ймовірно, частково фінансував організацію через завищені державні контракти, укладені з іншими його компаніями. Реєстрація продовжує надзвичайно швидкий розвиток традиційно непрозорого публічного профілю групи. Прігожин лише у вересні 2022 року зізнався у заснуванні Вагнера; у жовтні 2022 року відкрив глянцеву штаб-квартиру в Санкт-Петербурзі. Тепер «Вагнер» майже напевно командує до 50 тисяч бойовиками в Україні і став ключовим компонентом кампанії в Україні. Реєстрація, ймовірно, має на меті максимізувати комерційну вигоду Пригожина та ще більше легітимізувати все резонанснішу організацію.

09:52 Не можна виключати, що Німеччина поставить сама чи дозволить країнам, на озброєнні яких стоять танки Leopard, реекспортувати їх в Україну, заявив новий міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Рішення буде схвалене в координації із західними союзниками, зокрема Сполученими Штатами.

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 119 300 (+770) осіб, танків – 3139 (+3) од., бойових броньованих машин – 6241 (+6) од., артилерійських систем – 2129 (+7) од., РСЗВ – 442 (+0) од., засобів ППО – 220 (+0) од., літаків – 287 (+0) од., гелікоптерів – 277 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1886 (+4) од., крилатих ракет – 749 (+0) од. кораблів /катерів – 17 (+0) од., автомобільної техніки – 4903 (+7) од., спеціальної техніки – 190 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

91,9% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

36,0% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

81,7% автомобільної техніки (з них 1,0% за минулий тиждень),

69,1% артилерійських систем (з них 1,3% за минулий тиждень),

39,7% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

23,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

31,1% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

15,7% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:05 Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс таємно відвідав Київ наприкінці минулого тижня і поінформував президента України Володимира Зеленського про очікування щодо військових планів Росії на найближчі тижні та місяці, пише The Washington Post. Після зустрічі з Бернсом минулого тижня у Зеленського склалося враження, що підтримка Києва з боку адміністрації Байдена залишається сильною, і 45 мільярдів доларів екстреного фінансування для України, ухвалених Конгресом у грудні, вистачить щонайменше до липня або серпня, констатує газета.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник завдав протягом минулої доби 9 ракетних і 23 авіаційних удари та здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На всій території України є підвищена загроза авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах. Ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському - обороняється. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Краснополівка, Соледар, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Диліївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Новосілка Донецької області та Мала Токмачка і Степове на Запоріжжі. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Втім, під виглядом спільних з білоруссю навчань, росія нарощує авіаційне угруповання. Ворог обстріляв з артилерії райони Тимофіївки Сумської області та Ветеринарного, Стрілечої, Зеленого, Стариці, Вовчанська, Вільчі, Бударок, Красного Першого, Дворічної та Куп’янська на Харківщині. На Куп’янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Тавільжанка, Вільшана, Орлянське, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане, Берестове, Стельмахівка і Вишневе Харківської області, а також Новоселівське на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог обстріляв із усіх наявних вогневих засобів райони Новоєгорівки, Макіївки, Площанки, Червонопопівки, Кремінної, Діброви та Серебрянського лісництва Луганської області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Верхньокам’янське, Виїмка, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка і Майорськ Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку противник обстріляв Вугледар, Богоявленку, Золоту Ниву, Велику Новосілку і Нескучне Донецької області. На Запорізькому напрямку від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали понад 20 населених пунктів, зокрема, Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Оріхів, Малі Щербаки і Кам’янське на Запоріжжі. На Херсонському напрямку окупанти обстріляли, зокрема, Качкарівку, Республіканець, Тягинку, Іванівку, Новотягинку, Токарівку, Інгулець, Херсон, Благовіщенське та Розлив. На тимчасово окупованих територіях автономної республіки Крим росія готується до прихованої мобілізації. Зокрема, у місті Севастополь, виклики до військових комісаріатів розпочали надходити IT-спеціалістам, фінансовим працівникам та іншим фахівцям, які мали бронь від мобілізації. Ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування свої поранених військових. Так, у Новопскові Старобільського району Луганської області, в приміщенні місцевого пологового будинку окупанти розгорнули “польовий шпиталь”, де лікують понад 300 військовослужбовців та найманців приватної військової компанії “вагнер”. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удару по районах зосередження ворога та 7 – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також наші воїни знищили три БпЛА типу “Ланцет-3”. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 6 пунктів управління, 8 районів зосередження ворога та склад боєприпасів окупантів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Високопосадовці Кремля продовжують проводити зустрічі на високому рівні з білоруським державним керівництвом – діяльність, яка може підготовити умови для нападу Росії на Україну з Білорусі, хоча не обов’язково і не в найближчі тижні.

• Новий напад Росії на Україну з боку Білорусі на початку 2023 року виглядає менш імовірним, враховуючи нинішню військову активність Росії в Білорусі, хоча напад з боку Білорусі наприкінці 2023 року виглядає більш правдоподібним.

• Російські ультранаціоналістичні мілблогери продовжують критикувати ідею російських військ напасти на Україну з Білорусі.

• Міністр закордонних справ Росії Серґєй Лавров критикував Організацію з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), підкреслюючи нездійсненність підтримки Кремлем третьої угоди мінського типу.

• Лукашенко продовжує балансувати проти Кремля, представляючи Білорусь як суверенну державу в рамках Союзної держави, де домінує Росія.

• Кремль продовжує фальшиво поширювати наратив про ескалацію війни, якщо Україна отримає зброю, здатну завдати ударів по російських військах в окупованому Криму.

• Кремлівські екстремісти знову запровадили риторику про ядерну ескалацію, щоб відлякати західних політиків від надання додаткової військової допомоги Україні.

• Російський президент Путін все більше стає на бік ворогів фінансиста Групи Ваґнера Євгенія Прігожина, ймовірно, намагаючись зменшити його вплив в Росії.

• Постійне використання Прігожиним заявленого тактичного успіху Групи Ваґнера для підвищення свого становища, ймовірно, поглиблює конфлікт із Міністерством оборони Росії за вплив у російському інформаційному просторі.

• Начальник Генерального штабу російського генштабу генерал армії Валерій Герасімов, нібито, офіційно заявив, що група Ваґнера не належить до структури збройних сил Росії і що російські військові не співпрацюють з Ваґнером, незважаючи на численні докази протилежного.

• Повідомляється, що українські війська продовжували контрнаступальні операції поблизу Сватового, а російські сили проводили обмежені контратаки біля Кремінної.

• Російські джерела стверджували, що російські війська захопили Кліщіївку в ході російських наступальних операцій навколо Соледара, Бахмута та Авдіївки.

• Російські джерела стверджували, що російські війська вели локалізовані наступальні дії в Запорізькій області.

• Повідомляється, що російські чиновники продовжують підготовку до другої хвилі мобілізації.

• Українські партизани, можливо, здійснили атаку із застосуванням саморобних вибухових пристроїв у Запорізькій області.