Німеччини не ставить жодних передумов для відправлення танків до України.

Про це заявив новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

 

 

Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) заявив, що йому нічого не відомо про вимогу щодо того, що Україна отримає німецькі танки лише за умови аналогічних постачань зі Сполучених Штатів. Про це повідомив німецький новинний телеканал N-TV. Пісторіус сказав про це перед зустріччю у п'ятницю, 20 січня, на авіабазі США Рамштайн у Німеччині, де зібралися представники НАТО та керівники оборонних відомств приблизно із 50 країн для обговорення майбутніх постачань озброєння Києву.

 

Уряд Олафа Шольца досі не санкціонував експорт танків Leopard німецького виробництва, щоб допомогти Україні у боротьбі з російською аґресією. При цьому ЗМІ, з покликом на джерела в німецькому уряді раніше повідомляли, що Берлін погодиться на постачання своїх танків лише за умови, якщо Вашінґтон, своєю чергою, погодиться відправити українцям свої танки Abrams.

 

«Мені нічого не відомо про такі умови», – сказав Пісторіус в інтерв'ю телеканалу ARD, коли його попросили підтвердити існування умови про синхронне постачання танків Abrams і Leopard, що залишає відкритою можливість досягнення угоди в п'ятницю.

 

Союзники з НАТО неодноразово критикували Шольца за його непевну позицію щодо відправлення сучасних бойових танків, які потрібні Україні для боротьби з російською аґресією. Однак соціологічне дослідження, проведене ARD, показало, що думки німців із цього приводу розділилися: 46% виступають за відправку танків, 43% проти.

 

Польща та Фінляндія вже заявили, що відправлять наявні в них танки Leopard до України, щойно Німеччина надасть дозвіл на експорт. Берлін має право накласти вето на будь-яке рішення про експорт своїх танків, які перебувають на озброєнні союзних по НАТО армій.

20.01.2023

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