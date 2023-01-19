У Карпатах вийшли зі сплячки бурі ведмеді.

Аномально тепла погода призвела до процесів, які не відповідають календарній порі року, - повідомляють у Національному природньому парку “Верховинський”.

Працівники парку зазначають, що відмічалося повторне цвітіння не тільки першоцвітів, а й типових весняних рослин. Така погода не могла не відзначитися на тваринах. При проведенні патрулювання території парку інспекторами ПНДВ зустрівся слід найбільшого ссавця Карпат – бурого ведмедя (Ursus arctos).

“Зазвичай у цей період він би мав бути у зимовій сплячці, проте видно що цього не сталося. Це не дуже добре для ведмедя бо в зимовий період дуже важко знайти поживу”, – підкреслюють працівники.

Різка зміна температури та опадів принесе «бурому» неабияких неприємностей.

Мешканців та туристів застерігають, оскільки голодний звір більш агресивний.

“Якщо на прогулянці лісом зустріли свіжі сліди ведмедя – намагайтеся як найшвидше звідти піти!”, – наголошують у парку.

Нагадаємо, на початку січня 2023 року синоптики зафіксували на території Івано-Франківської області екстремально теплу погоду. Зокрема, 1 січня у кількох районах на Прикарпатті температура піднялася до +20° C. За даними Укргідрометцентру, загалом в перший день року синоптики зафіксували 64 температурні рекорди.

