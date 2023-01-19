Прем'єрка Нової Зеландії подала до демісії.

Джасінда Ардерн заявила, що в неї не залишилося сил керувати країною.

 

Кларк Ґейфорд і Джасінда Ардерн

 

Прем'єр-міністерка Нової Зеландії 42-річна Джасінда Ардерн у четвер, 19 січня, несподівано оголосила про свою демісію. За словами політикині, майже шість важких років на посаді сильно її виснажили й вона більше не має сил керувати країною. Ардерн планує полишити свою посаду на початку лютого. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

 

Під час пресконференції Джасінда Ардерн (Jacinda Ardern) зізналася, що більше не бачить для себе можливості залишатися на посаді та висувати свою кандидатуру на нових виборах. «Я сподівалася, що знайду необхідні сили, аби продовжувати працювати, але, на жаль, не знайшла. Я зробила б Новій Зеландії ведмежу послугу, якби залишилася на посаді», – сказала вона.

 

У той час, що Джасінда Ардерн обіймала прем'єрську посаду, Нова Зеландія пережила теракти в Крайстчерчі, землетруси, політичні й економічні кризи та пандемію коронавірусу. За словами Ардерн, вона йде не тому, що її робота важка для неї, а тому, що, на її переконання, «інші на цій посаді зможуть досягти більшого». Політикиня розповіла, що планує присвятити час своїй чотирирічній доньці та одружитися зі своїм багаторічним партнером Кларком Ґейфордом (Clarke Gayford).

 

Заява про демісію Джасінди Ардерн стала абсолютною несподіванкою для громадян Нової Зеландії. Згідно з опитуваннями, більшість виборців, як і раніше, воліли б бачити саме її на чолі уряду, хоча популярність Ардерн знизилася порівняно з 2020 роком, коли її було переобрано на цю посаду.

 

22 січня правляча Лейбористська партія Нової Зеландії обере нового лідера, який обійматиме посаду прем'єр-міністра до наступних загальних виборів, які заплановано на 14 жовтня цього року.

19.01.2023

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