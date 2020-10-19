Лейбористи перемогли на виборах в Новій Зеландії.

Відтак Джасінда Ардерн залишиться прем’єркою і на наступну каденцію.

 

 

Лейбористська партія Нової Зеландії здобула історичну перемогу на виборах до парламенту країни, які відбулися в суботу, 17 жовтня.  Про це повідомила новозеландська газета The News Zealand Herald. За лейбористів проголосувало 49,1 відсотка новозеландців, котрі прийшли на виборчі дільниці. Отже, голова партії прем’єр-міністерка Джасінда Ардерн (Jacinda Ardern) залишиться на своїй посаді на другий термін, тобто ще на три роки.

 

«Вміле керівництво Ардерн в боротьбі зі спалахом COVID-19 і її тверда віра в науку і експертів заслужили довіру новозеландців, які проголосували достроково з рекордною кількістю. Це дало її партії більше голосів, ніж на будь-яких інших виборах за останні п'ять десятиліть», – пише The News Zealand Herald. Справа в тому, що майже два мільйони новозеландців з приблизно 3,5 млн, котрі мають право голосу, проголосували завчасно.

 

Такі результати голосування забезпечують лейбористам абсолютну більшість в парламенті. Депутатські мандати отримають 64 члени партії, що на 18 більше, аніж за результатами попередніх виборів. А загалом місць у однопалатному законодавчому органі – 120.

 

Опозиційна Національна партія здобула лише 27 відсотків голосів виборців. Це дозволить її членам посісти 35 місць в парламенті.

 

Після оголошення результатів голосування Джасінда Ардерн виступила зі зверненням до прихильників і подякувала виборцям за «сильний мандат». Вона підкреслила, що вибори «не обов'язково повинні викликати розбіжності», і пообіцяла керувати країною на засадах злагоди й позитиву.

 

40-річна Джасінда Ардерн обіймає посаду прем'єр-міністра Нової Зеландії з жовтня 2017 року. Три роки тому вона стала наймолодшою керівницею уряду в історії країни.

19.10.2020

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