На Тернопільщині через обледеніння дротів впали електроопори.

У селі Бичківці Чортківської громади немає електроенергії вже понад добу. Все через те, що пошкоджено лінію електропередач. Про це повідомляє видання "Тернопільська липа".

Зі слів головного інженера Чортківського РЕМ, ситуація у Бичківцях важка – суттєво пошкоджена 92 лінія електропередач у зв’язку з обледенінням проводів. Окрім того, погіршило справу падіння опор.

Аварійна бригада працює, на місці є всі відповідні служби. Втім наразі неможливо точно сказати час відновлення електропостачання.