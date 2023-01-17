На Тернопільщині через обледеніння дротів впали електроопори.

 

У селі Бичківці Чортківської громади немає електроенергії вже понад добу. Все через те, що пошкоджено лінію електропередач. Про це повідомляє видання "Тернопільська липа".

 

Зі слів головного інженера Чортківського РЕМ, ситуація у Бичківцях важка – суттєво пошкоджена 92 лінія електропередач у зв’язку з обледенінням проводів. Окрім того, погіршило справу падіння опор.

 

Аварійна бригада працює, на місці є всі відповідні служби. Втім наразі неможливо точно сказати час відновлення електропостачання.

17.01.2023

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