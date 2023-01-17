Держдума РФ відхилила «бронь» науковців від мобілізації.

Парламентські юристи вказали, що таке відтермінування «не співвідноситься з підходом, прийнятим на даний час у законодавстві РФ про мобілізацію».

Правове управління державної думи Росії відхилило пропозицію звільнити від мобілізації носіїв наукових ступенів, внесену депутатом від КПРФ Міхаілом Матвєєвим. Про це повідомило російськомовне видання журналу Forbes із покликом на відгук парламентських юристів, опублікований у паспорті законопроєкту. Раніше законопроєкт не підтримав також комітет держдуми з оборони.

Підготовлений Матвєєвим законопроєкт, який передбачає відстрочку від мобілізації для докторів і кандидатів наук, було внесено на розгляд держдуми ще 25 жовтня 2022 року. У пояснювальній записці він написав, що кандидати та доктори наук «не тільки забезпечують освітній процес у вишах, а й відіграють важливу роль у розвитку науки і техніки, проводять наукові та прикладні дослідження, здійснюють технічне проєктування». Матвєєв вважає, що його ініціатива відповідає критеріям, встановленим президентом РФ Путіним для часткової мобілізації. Законопроєкт поки що не розглянутий навіть у першому читанні.

У документі, підготованому парламентським правовим управлінням, зокрема йдеться про те, що «пропоноване законопроєктом встановлення звільнення від мобілізації всіх громадян, які мають науковий ступінь доктора або кандидата наук, не співвідноситься з підходом, прийнятим на даний час у законодавстві Російської Федерації про мобілізацію».

Парламентські юристи зазначили, що закон про мобілізацію передбачає відтермінування лише у зв'язку з «винятковими обставинами, які або перешкоджають військовій службі через стан здоров'я громадянина, або через наявність у нього обтяжень соціального характеру, або пов'язані з певним видом діяльності». Чому науковці не можуть потрапляти під підставу для звільнення за діяльністю, правове управління не пояснило.

«Так, надійшов негативний відгук правового управління, до чого все йде, зрозуміло», – написав автор законопроєкту Матвєєв у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, що в Росії так звана часткова мобілізація була оголошена наприкінці вересня. На початку листопада влада РФ оголосила «часткову мобілізацію» завершеною, але юридично це так і не було оформлено. Неодноразово з'являлися повідомлення, що у Росії можуть розпочати «другу хвилю» мобілізації, але представники влади існування таких планів поки що заперечують.