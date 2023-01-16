327-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:06 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Протягом вихідних тривали інтенсивні бої на Кремінному та Бахмутському напрямках Донбасу. Станом на 15 січня 2023 року Збройні Сили України майже напевно утримували позиції в Соледарі, на північ від Бахмуту, незважаючи на продовження штурму Групи Ваґнера. Навколо Кремінної бойові дії характеризуються складною серією локальних атак і контратак у лісистій місцевості. Проте загалом ЗСУ продовжують поступово просувати свою лінію фронту на схід до околиць міста Креміннна. За останні шість тижнів і Росія, і Україна досягли важких, але обмежених досягнень у різних секторах. За цих обставин ключовим оперативним завданням для обох сторін є формування з'єднань боєздатних військ, здатних використати тактичні успіхи для створення оперативних проривів.

11:00 ISW (американський Інститут вивчення війни) публікує оновлений огляд кампанії. Цей рапорт зосереджується на ймовірній підготовці Росії до проведення рішучих стратегічних дій у 2023 році, спрямованих на завершення низки операційних успіхів України та відновлення ініціативи.

Кремль із запізненням проводить мобілізацію персоналу, реорганізацію та промислові дії, які реально мав би провести перед початком вторгнення в Україну в лютому 2022 року, і вживає заходів для проведення «спеціальної військової операції» як великої звичайної війни.

Кремль, ймовірно, готується здійснити рішучу стратегічну дію протягом наступних шести місяців, щоб повернути ініціативу та припинити нинішню низку операційних успіхів України.

ISW спостерігала кілька російських напрямків зусиль, які, ймовірно, мали на меті підтримати рішучі дії в наступні шість місяців.

1: Кремль активізує зусилля зі створення як короткострокових, так і довгострокових сил.

2: російські військові зберігають мобілізований персонал для майбутнього використання — це відхилення від початкового підходу Кремля, спрямованого на швидку відправку непідготовлених тіл на фронт восени 2022 року.

3: Росія намагається відновити свою оборонно-промислову базу

4: Путін повторно централізує контроль над військовими діями в Україні під керівництвом Міністерства оборони та призначив старшого офіцера Росії у військовій формі, начальника Генерального штабу Валерія Герасимова, командувачем театру дій.

5: Кремль посилює налаштування російського інформаційного простору на підтримку війни.

Зусилля Кремля підготуватися до ймовірних рішучих стратегічних дій у 2023 році не виключають зусилля Кремля створити умови для тривалої війни.

Рішучі стратегічні дії Росії у 2023 році можуть проявитися у кількох можливих напрямках дій, які не виключають один одного:

1: Великий російський наступ, швидше за все, в районі Луганської області.

2: російська оборонна операція з розгрому та використання українського контрнаступу.

Найнебезпечніший напрямок дій російського наступу на північ України наразі залишається малоймовірним. Однак Кремль забезпечує гнучкість планування та, ймовірно, розширить військову присутність Росії в Білорусі напередодні запланованих великих навчань (які, можливо, можуть підтримати бойову операцію) у вересні 2023 року.

Кремль зберігає свої максималістські цілі захопити всю Україну, незважаючи на погане ведення війни на сьогоднішній день.

Російські війська залишаються небезпечними, і Україна потребує постійної підтримки. Україна потребує подальшої та своєчасної підтримки Заходу, щоб належним чином підготуватися до російських можливих напрямках дій, на 2023 рік, описаних вище. Західним союзникам України потрібно буде продовжувати підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, навіть якщо рішучі дії Росії в 2023 році проваляться, оскільки Кремль все одно готується до тривалої війни. Захід повинен продовжувати підтримувати зусилля України, щоб перемогти вторгнення Росії — і повинен зробити це швидко. Російські військові, як кажуть, зберігають право голосу щодо перебігу війни, незважаючи на свої слабкості, і активно створюють умови для проведення великих операцій, оскільки війна вступає в свій другий рік.

10:25 Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю. Вибух пролунав поряд із п‘ятиповерховим будинком. Від уламків скла постраждало п'ятеро людей, зокрема, діти віком 9 та 15 років. У Запорізькому районі ракета влучила на територію підприємства.

10:03 Близько ста українських військовослужбовців прибули до штату Оклахома, США, аби розпочати навчання на системах ППО Patriot, повідомив журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш. Для українських захисників навчання триватиме кілька місяців – натомість стандартна програма розрахована на понад пів року.

09:47 Кількість загиблих унаслідок обстрілу Росією багатоповерхівки в Дніпрі зросла до 35. Серед загиблих – двоє дітей. Доля ще 35 мешканців будинку все ще невідома, повідомив голова обласної адміністрації Валентин Резниченко.

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 116 080 (+790) осіб, танків – 3118 (+12) од., бойових броньованих машин – 6204 (+21) од., артилерійських систем – 2099 (+5) од., РСЗВ – 438 (+1) од., засобів ППО – 220 (+1) од., літаків – 286 (+0) од., гелікоптерів – 276 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+0) од., крилатих ракет – 749 (+0) од. кораблів /катерів – 17 (+0) од., автомобільної техніки – 4846 (+0) од., спеціальної техніки – 190 (+3) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

91,2% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

35,8% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

81,2% автомобільної техніки (з них 0,9% за минулий тиждень),

68,1% артилерійських систем (з них 0,8% за минулий тиждень),

39,3% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

22,9% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

31,0% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

15,7% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Минулої доби противник завдав 2 ракетних удари та здійснив понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається. Противник веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках та зазнає значних втрат у живій силі. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Краснополівка, Спірне, Сіль, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне, Майорськ та Мар’їнка на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Середина-Буда, Павлівка, Кіндратівка та Попівка Сумської області та Стариця, Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Бударки, Вовчанськ, Стрілеча, Красне Перше, Огірцеве, Тернова, Хатнє і Тополі на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони 23 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Котлярівка, Крохмальне, Берестове і Кислівка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Кузьмине і Червонопопівка на Луганщині. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів. Зокрема це - Спірне, Озарянівка, Кліщіївка, Івано-Дар’ївка, Соледар, Бахмут, Дружба Нью-Йорк та Північне Донецької області. На Авдіївському напрямку з танків та всього спектру артилерії обстрілювались Георгіївка, Веселе, Авдіївка, Невельське, Первомайське, Мар’їнка, Водяне, Орлівка та Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку під ворожий вогонь потрапили Вугледар, Пречистівка та Микільські Дачі Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій наших військ в районах понад 24 населених пунктів, в тому числі: Милове, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Чарівне, Мала Токмачка, Степове, Плавні, Щербаки та Качкарівка Запорізької області. На Херсонському напрямку противник продовжує обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Постраждали 17 населених пунктів, зокрема, Антонівка, Золота Балка, Гаврилівка, Львове, Садове та Херсон. Українська авіація протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по його засобах протиповітряної оборони. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України, в тойже час, уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили та військової техніки, 1 склад боєприпасів та 1 засіб радіоелектронної боротьби ворога.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські офіційні особи уточнили, що 14 січня російська ракета Х-22 влучила в житловий будинок у місті Дніпро, внаслідок чого загинули щонайменше 25-30 мирних жителів. Українські офіційні особи пояснили неточну інформацію про те, що українська протиповітряна оборона могла спричинити руйнування будівлі, зазначивши, що Україна не має можливостей збивати ракети Х-22.

• Фінансист Групи Ваґнера Євгеній Прігожин нагородив сили Групи Ваґнера медалями за взяття Соледару, ймовірно, намагаючись представити захоплення Соледара як досягнення Ваґнера, а не спільні зусилля з російськими збройними силами, як раніше заявляло Міністерство оборони Росії.

• У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські наземні штурми поблизу Макіївки та Білогорівки Луганської області. Російський мілблогер заявив, що російські війська перекидають позашляховики Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) з Росії до Луганської області, можливо, для використання в бойових діях.

• Російські джерела стверджують, що російські війська завершили очищення Соледару та атакували українські позиції на північ, захід і південний захід від населеного пункту. Українське джерело повідомило, що 15 січня російські війська захопили шахту на захід від Соледара поблизу Дворіччя.

• Російські війська продовжували атакувати Бахмут і райони на північ, схід, південь і південний захід від міста. Російські війська досягли незначних територіальних здобутків на південний захід від Бахмута поблизу Андріївки.

• Військовий радник України в Херсонській області Сергій Хлань заявив, що російські війська посилили свою присутність в окупованій Херсонській області, а в Херсонську область прибула частина сил групи Ваґнера. Російський окупаційний глава Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що відновлення мосту через Генічеськ-Арабатську косу покращило логістику Росії в окупованій Херсонській області.

• Російський військовослужбовець підірвав гранату в будівлі, де розквартировані російські солдати в Бєлгородській області (Росія) можливо, у братовбивчому акті опору проти мобілізації. Російське джерело повідомило, що в результаті вибуху гранати загинуло троє і було поранено 10 мобілізованих