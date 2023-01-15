326-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:16 Велика Британія у межах нового пакету військової допомоги передасть Україні ударні гелікоптери Apache AH64 E, пише Mirror з посиланням на високопоставлене джерело. Передача гелікоптерів планується після того, як Україна отримає танки Challenger 2. Українські пілоти навчатимуться у Британії, а база технічного обслуговування буде створена в сусідній країні, можливо, у Польщі. Зазначається, що гелікоптери Apache AH64 E можуть бути озброєні до 16 протитанковими снарядами Hellfire, 76 70-мм ракетами Hydra та 30-мм ланцюговою гарматою: "Apache змінить правила гри. чотири Apache можуть за лічені секунди знищити цілий полк із 70 танків. Інші члени НАТО тепер наслідуватимуть цей приклад"

10:06 Російські війська під час вчорашньої ракетної атаки використали лише половину з підготовлених до удару 36 ракет "Калібр" в Чорному морі, решта з них залишається на бойовому чергуванні, а значить можуть бути використані, повідомила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону: "Вчора ми бачили, що вони дійсно спорядили аж п'ять ракетоносіїв. Серед яких один підводний. І використовували ракети типу "Калібр" під час масованої атаки. Якщо вчора в Чорному морі перебував запас - 36 ракет, то близько половини вони використали під час атаки і залишаються на бойовому чергуванні ці ракетоносії... Треба розуміти, що вони ще можуть бути застосовані".

10:01 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

12 січня 2023 року Андрій Картаполов, голова Комітету Державної Думи Росії з питань оборони, припустив, що Росія збільшить верхній призовний вік з 27 до 30 років до весняного призову 2023 року. Картаполов сказав, що цей крок буде спрямований на забезпечення раніше оголошеного збільшення чисельності російських збройних сил на 30%. Минулого року президент Путін заявив, що підтримує такий крок, і російські чиновники, ймовірно, зондують реакцію громадськості. Існує реальна можливість того, що російські лідери сподіваються, що зміна вікових критеріїв для звичайного призову може збільшити кількість особового складу, доступного для участі в бойових діях в Україні, і в той же час це виглядатиме менш тривожним для населення, ніж оголошення чергового раунду непопулярного процесу "часткової мобілізації".

09:49 Росія планує використати українських журналістів для проведення масштабної інформаційно-психологічної операції, спрямоване на підрив довіри до України з боку західних партнерів, попередило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Російські спецслужби планують від імені популярних західних видань звертатися до українських журналістів із пропозиціями надавати інформацію про стан української економіки, політичну ситуацію в державі та діяльність Збройних сил України з метою зменшити військову допомогу Україні від іноземних партнерів, а також зібрати інформацію про Збройні сили України та військово-промисловий комплекс нашої держави.

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 115 290 (+530) осіб, танків – 3106 (+2) од., бойових броньованих машин – 6183 (+10) од., артилерійських систем – 2094 (+4) од., РСЗВ – 437 (+0) од., засобів ППО – 219 (+0) од., літаків – 286 (+0) од., гелікоптерів – 276 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+5) од., крилатих ракет – 749 (+26) од. кораблів /катерів – 17 (+0) од., автомобільної техніки – 4846 (+0) од., спеціальної техніки – 187 (+1) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

90,9% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

35,7% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

80,8% автомобільної техніки (з них 0,6% за минулий тиждень),

68,0% артилерійських систем (з них 0,8% за минулий тиждень),

39,2% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

22,9% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

31,0% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

15,6% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби противник завдав 3 авіаційних та 57 ракетних ударів, здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі. Для завдання ракетних ударів по столиці та інших населених пунктах України ворог застосував зенітні керовані ракети С-300/С-400. Також здійснив 41 пуск крилатих ракет повітряного і морського базування та керованих авіаційних ракет, що є високоточною зброєю. 26 ракет знищили наші захисники. Загроза подальших авіаційних та ракетних ударів російських окупантів залишається на всій території України. Противник не полишає намірів повністю захопити Донецьку область, зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Бахмутському напрямку. Також веде наступ на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, а на Куп’янському - намагається покращити тактичне положення. Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Сіль, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Красногорівка, Водяне, Майорськ і Мар’їнка Донецької області. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Вовківка і Кіндратівка Сумської області та Ветеринарне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Стрілеча, Тернова, Чугунівка, Хатнє і Тополі на Харківщині. На Куп’янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Дворічна, Западне, Синьківка, Орлянка, Котлярівка, Берестове і Крохмальне Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку під вогневий вплив потрапили Макіївка, Площанка, Невське, Кремінна, Діброва і Червонопопівка Луганської області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Виїмка, Білогорівка, Роздолівка, Соледар, Парасковіївка, Бахмут, Веселе, Дружба та Північне на Донеччині. На Авдіївському напрямку ворог обстріляв з танків та реактивної артилерії райони населених пунктів Красногорівка, Веселе, Авдіївка, Георгіївка, Мар’їнка, Бердичі, Водяне та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву та Велику Новосілку на Донеччині. На Запорізькому напрямку від ворожого вогню постраждали Малинівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка, Степове та Плавні Запорізької області. На Херсонському напрямку обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали Херсон і Антонівка Херсонської області та Дмитрівка на Миколаївщині. Є постраждалі серед мирних жителів. Противник продовжує щоденно зазнавати втрат у живій силі. Так, 12 січня, у напрямку Старобільська Луганської області, здійснювалась евакуація близько 50 осіб пораненого особового складу противника, які діяли неподалік Сватового. За наявною інформацією, у одному із танкових батальйонів 26 танкового полку окупантів, що бере участь у бойових діях на Куп’янському напрямку, станом на 12 січня у справному стані залишалось 10 одиниць танків Т-80БВ. Решта або знищені, або виведені із ладу. З особового складу у батальйоні залишилось близько 30 загарбників. Наша авіація протягом минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів. Також, збито БпЛА типу «орлан-10». Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили 2 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили та військової техніки, склад боєприпасів, а також станцію радіоелектронної боротьби ворога.

08:06 В Дніпрі станом на 07:25 співробітники ДСНС зі зруйнованої багатоповерхівки врятували 38 осіб, з них шестеро дітей. Під завалами загинули 20 осіб, з яких одна дитина, поранено 73 особи, в тому числі 14 дітей.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 14 січня російські війська завдали дві хвилі ракетних ударів по критично важливій інфраструктурі України.

• Кремль продовжує неправдиво стверджувати, що Україна становить загрозу існуванню Росії, щоб відкинути українські пропозиції щодо проведення мирного саміту та щоб зберегти вихідні максималістські цілі Путіна.

• Кремль продовжує використовувати давні неправдиві наративи про те, що український уряд пригнічує релігійні свободи, як моральне виправдання своєї відмови вести переговори з Україною та, ймовірно, в надії налаштувати міжнародну громадську думку проти України.

• Фінансист «Ваґнера» Євгеній Прігожин продовжував використовувати роль «Групи Ваґнера» у захопленні Соледару, щоб підняти свій політичний авторитет і опосередковано критикувати регулярну російську армію.

• Російські війська продовжували обмежені контратаки на лінії Сватове-Кремінна.

• Російські війська продовжували наступальні дії в районі Соледара, а також у районі Бахмута та Авдіївки. Українські сили навряд чи втримають позиції в самому Соледарі.

• Російські війська продовжували оборону та зміцнювали передові позиції на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області.

• Західні офіційні особи все частіше приєднуються до української влади в попередженнях про те, що Росія готується до неминучої другої хвилі мобілізації.

• Російська окупаційна влада в Херсоні продовжувала заходи з примусового переселення жителів до Росії.

• Атаки українських партизанів продовжують зривати заходи з охорони російських тилів.

02:01 В житловий будинок в Дніпрі влучила російська крилата ракета Х-22, у Збройних Силах України немає вогневих засобів, здатних збивати даний тип ракет, пояснили в Командування Повітряних Сил ЗСУ.