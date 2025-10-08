1323-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

328,9% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

134,5% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1085,5% артилерійських систем (з них 3,5% за минулий тиждень),

135,3% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

87,5% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

34,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 РФ атакувала енергетичний об’єкт в Ніжинському районі Чернігівської області, повідомили в "Чернігівобленерго".

09:40 Міжнародні резерви України у вересні зросли на $0,48 млрд (на 1,1%) і на початок жовтня досягли рівня $46,52 млрд – майже рівня у $46,69 млрд на початок травня цього року, повідомив Національний банк.

09:30 Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що обвинувачення чи екстрадиція до Німеччини українця, затриманого за підозрою в участі в підриві російських газопроводів "Північний потік" і "Північний потік 2" не є в інтересах Польщі, пише Rzeczpospolita:

"Його затримано, бо такою є процедура, але позиція польського уряду не змінилася. Ані обвинувачення, ані видача цього громадянина в руки іншої держави точно не лежить в інтересах Польщі і не відповідає почуттю справедливості. З нашої точки зору єдиними особами, яким варто відчувати сором і які повинні мовчати в питанні Nord Stream 2 є особи, які ухвалили рішення будувати Nord Stream 2".

09:25 Атаки українських дронів призвели до скорочення нафтопереробки в РФ, натомість експорт нафти з Росії різко зріс, повідомила агенція Bloomberg: дані аналітичної компанії OilX свідчать, що у жовтні російські нафтопереробні заводи планують переробляти 4,86 млн барелів нафти на добу, що на 0,484 млн барелів на добу менше, ніж у липні; дані з відстеження танкерів показують, що експортні потоки зросли на 0,435 млн барелів на добу.

09:20 Армія РФ повністю вичерпала запас танків в робочому стані в боях з силами оборони України, але ще має на зберіганні 2 тис 887 таких, що потребують відновлення, або відновлення яких неможливе, свідчать зведені дані кількох OSINT-аналітиків.

РФ досі має 1656 танк у поганому стані, які гіпотетично ще можливо відновити, з яких лише 92 танки Т-80, які досі залишаються у виробництві, решта - переважно зняті з виробництва Т-62, Т-64 та Т-72, при цьому більшість належить до тих моделей, які на практиці не відновлювались, а реально відновлювались лише застарілі Т-55, Т-62 та Т-72Б, яких лишилося усього 684.

1231 танк перебуває у ще гіршому стані, які гіпотетично відновленню не підлягають, з них лише 23 Т-80, більше половини – це танки Т-54, Т-55 та Т-62.

Жодного сучасного танку Т-90, прийнятого в РФ на озброєння у 2020 році, в РФ не залишилося.

На початок війни танки в РФ зберігалися на 24 базах, зараз вони лишаються лише на дев'яти. Станом на початок війни в РФ було 7 342 танки незалежно від технічного стану, станом на кінець 2022 року – 6 870, на кінець 2023 року – 4 666. Під час війни було знищено 4 455 російських танків, у тому числі всі 112 Т-90 та 1533 Т-80 різних модифікацій.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 200 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного та 82 авіаційних ударів, застосував одну ракету, скинув 177 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5012 обстрілів, зокрема 168 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6159 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Залізничне, Степногірськ Запорізької області; Зеленодольськ Дніпропетровської області; Садове Херсонської області. Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, одну станцію РЕБ, одну радіолокаційну станцію, три склади та ще одну іншу важливу ціль противника. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили сім атак росіян. Противник завдав сім авіаційних ударів, загалом скинув 10 керованих авіаційних бомб та здійснив 198 артилерійських обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню. Минулої доби на Південно–Слобожанському напрямку відбулося 29 боєзіткнень в районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Тихого, Амбарного, Кам’янки, Бологівки, Западного, Красного Першого, Довгенького та в бік Колодязного, Дворічанського й Кутьківки. На Куп’янському напрямку зафіксовано вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Куп’янська та у бік Петропавлівки, Новоплатонівки, Піщаного, Степової Новоселівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Середнє, Шандриголове, Новоселівка, Дерилове, Карпівка, Торське. На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Ямполя, Григорівки, Виїмки та Серебрянки. Загалом минулої доби відбулося 11 боєзіткнень. На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 атак агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Сухецьке, Миролюбівка, Нове Шахове, Іванівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Горіхове, Дачне, Філія та в напрямку Новопавлівки й Балагану. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 32 ворожі штурмові дії в районах населених пунктів Запоріжжя, Олександроград, Січневе, Новоселівка, Новогеоргіївка, Соснівка, Вороне, Калинівське, Новогригорівка, Воскресенка, Олексіївка, Степове, Піддубне, Березове, Новоіванівка. На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 11 бойових зіткнень поблизу Полтавки та Малинівки. На Оріхівському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень – противник намагався просунутися поблизу Плавнів, Степового та в напрямку Степногірська й Новоандріївки. На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три ворожі атаки. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. За минулу добу втрати російських окупаційних військ склали 1010 осіб. Сили оборони України також знешкодили два танки, п’ять бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 401 безпілотний літальний апарат оперативно–тактичного рівня та 75 одиниць автомобільної техніки противника.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль продовжує свою кампанію з контролю за інформацією, спрямовану на запобігання продажу США ракет «Томагавк» Україні.

• Витік інформації про російські оцінки втрат російських військових в Україні (загиблі в бою та поранені в бою) підкреслює вплив збільшення використання тактичних дронів в Україні та ступінь, в якому дрони ускладнюють наземні операції та евакуацію поранених. 6 жовтня українська ініціатива «Хочу жить» опублікувала витік російських даних, в яких детально описано втрати російських військових з січня по серпень 2025 року. Дані свідчать, що російські війська зазнали загалом 281 550 втрат, з яких: 86 744 загинули в бою, включаючи 1583 офіцерів і 8633 зеків; 33 996 зникли безвісти, у тому числі 11 427 зеків; 158 529 були поранені в бою, у тому числі 6356 офіцерів і 16 489 зеків; 2311 були взяті в полон. Дані української ініціативи «Я хочу жити» про загальні втрати російських військових з січня по серпень 2025 року схожі з повідомленням головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського про те, що станом на 9 вересня російські війська зазнали 299 210 втрат з січня 2025 року. «Хочу жить» повідомила, що співвідношення втрат Росії становить один загиблий на кожних 1,3 поранених, що, ймовірно, пов'язано з недостатньою підготовкою в галузі тактичної медицини та частими випадками, коли російське військове командування не забезпечує достатньої реабілітації поранених. Стандартне співвідношення загиблих до поранених становить один до трьох, що свідчить про те, що російські війська наразі мають аномально високе співвідношення загиблих до поранених, що, ймовірно, пов'язано з ефективністю широкомасштабних ударів безпілотників тактичного рівня, які створили зони ураження (територія безпосередньо біля лінії фронту, де велика кількість тактичних ударних і розвідувальних безпілотників створює підвищений ризик для будь-якої техніки або персоналу, що потрапляє в цю зону) по всьому театру військових дій, ускладнюючи обом сторонам можливість евакуювати поранених і проводити сортування поранених.

• Оцінки, що просочилися, вказують на те, що російські війська зазнали найбільших втрат у напрямках Покровська, Куп'янська та Лимана в період з січня по серпень 2025 року, що відображає пріоритетність цих секторів фронту для командування.

• Російські війська, здається, здатні і готові витримувати такі втрати, незважаючи на обмежені тактичні успіхи.

• Європейські держави продовжують надавати гуманітарну та військову допомогу Україні та укладати спільні угоди з оборонною промисловістю України.

• За повідомленнями, російське військове командування призначило колишнього командувача російського угруповання військ у Сирії генерал-лейтенанта Киселя заступником командувача Північного угруповання військ.