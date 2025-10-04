1319-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:15 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 109-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово РФ, а також трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (пуски із Ростовської та Воронезької областей РФ).

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 73 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів (67%)на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 3 ракет та 36 ударних БпЛА на 21 локації, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1110 із 1317 запущених по Україні БпЛА (разом – 84%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

328,5% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

134,3% бойових броньованих машин (з них 0% за минулий тиждень),

1082,9% артилерійських систем (з них 4,3% за минулий тиждень),

135,1% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

87,3% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,7% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:40 Вночі під час чергової дронової атаки на Чернігівщині було пошкоджено кілька важливих об’єктів електропостачання, внаслідок чого аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів, повідомили в "Чернігівобленерго".В області продовжує діяти графік погодинного відключення електропостачання: три години світло є і три — немає.

09:35 Минулої доби російські війська обстріляли територію Сумської області, внаслідок чого поранення отримали вісім мирних мешканців, повідомили в Національній поліції України.

09:30 Троє людей отримали поранення внаслідок обстрілів у Запорізькому районі за минулу добу, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Росіяни завдали 596 ударів по 17 населених пунктах області.

09:25 Російські військові кораблі неодноразово йшли на зіткнення з данськими військово-морськими суднами, наводили зброю на гелікоптери та порушували роботу навігаційних систем у данських протоках, що з’єднують Балтійське море з Північним, пише Reuters.

09:20 ХАМАС заявив про готовність звільнити всіх заручників для досягнення постійного припинення вогню в Газі та передати управління сектором палестинському органу, що складатиметься з незалежних діячів, але "на основі палестинського національного консенсусу", а не під зовнішнім контролем. ХАМАС готове "розпочати переговори щодо питань, пов'язаних зі зброєю", але не погоджується на це як на попередню умову.Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав відповідь ХАМАС фактично "відмовою від плану Трампа", але ізраїльськимвійськовим було наказано скоротити операції в місті Газа до "мінімуму", обмежитись виключно оборонними маневрами.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 159 боєзіткнень. Вчора противник завдав трьох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував 41 ракету, скинув 142 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4433 обстріли, зокрема 93 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6264 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів Костянтинівка Донецької області; Григорівка, Лук’янівське, Павлівка, Комишуваха Запорізької області; Ольгівка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири артилерійські засоби та пункт управління противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили вісім атак росіян. Минулої доби противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 25 керованих авіаційних бомби та здійснив 198 обстрілів, зокрема 15 – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 13 атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та Красне Перше. На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Радьківка та у бік населеного пункту Піщане. На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Середнє, Шандриголове, Колодязі та Торське. На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу Серебрянки, Виїмки, Переїзного та у бік Ямполя й Дронівки. На Краматорському напрямку минулої доби бойових зіткнень не зафіксовано. На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Разіне, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Філія. На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 28 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вороне, Січневе, Новоіванівка, Новогригорівка та у бік Новомиколаївки. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили сім атак росіян в районі Полтавки. На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну спробу прорвати оборону наших захисників в напрямку населеного пункту Новоандріївка. На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили ворожу атаку на позиції Сил оборони. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 950 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, бойову броньовану машину, 15 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 450 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 10 ракет, 73 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• В ніч з 2 на 3 жовтня російські війська провели великий комбінований ракетний і безпілотний удар по Україні, все частіше використовуючи ракети у великих, але нечастих ударних комплексах.

• Російські війська, ймовірно, протягом вересня 2025 року накопичували балістичні та крилаті ракети, щоб у визначені дні провести кілька великомасштабних безпілотних і ракетних ударів.

• Російські війська, ймовірно, використовують нещодавні модернізації російських балістичних ракет, щоб поліпшити їхню здатність пробивати українські системи протиповітряної оборони.

• Росія продовжує посилювати свої дестабілізаційні зусилля проти Європи, європейські чиновники продовжують повідомляти про невідомі безпілотники, що діють у їхньому повітряному просторі.

• Кремль продовжує зусилля з підриву миру в Боснії і Герцеговині, досягнутого за посередництва Заходу, ймовірно, в рамках більш масштабної кампанії з розділення та відволікання уваги Європи.

• 1 жовтня Норвегія та європейські партнери України відкрили в Польщі найбільший навчальний центр для українських військовослужбовців.