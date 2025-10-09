1324-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:40 Вночі (з 19:00) росіяни атакували 112 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів із напрямків Міллерово, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ, понад 70 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 87 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів (78%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 12 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1266 із 1549 запущених по Україні БпЛА (разом – 82%).

11:05 Впродовж минулої доби ворог завдав ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах, повідомили в Укренерго. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі в окремих областях. Зокрема, досі найскладнішою залишається ситуація на Чернігівщині. Через пошкоджене ворогом обладнання наразі «Чернігівобленерго» вимушено застосовує погодинні відключення обсягом три черги одночасно. Також внаслідок нічної дронової атаки є пошкодження енергетичної інфраструктури та знеструмлені споживачі на Одещині.

11:00 Споживання електроенергії тримається на високому рівні, повідомили в Укренерго. Станом на 09:30 воно було таким же, як і вчора. Причина – утримання хмарної погоди з дощем майже на всій території України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня.

10:30 Бельгія окреслила свої "червоні лінії" щодо використання заморожених російських активів для фінансування позики на репарації Україні в розмірі 140 млрд євро, вимагаючи від країн ЄС гарантій спільного покриття всіх поточних і майбутніх ризиків, пише Politico.

10:10 В Одеській області внаслідок російської атаки безпілотниками спалахнули масштабні пожежі, у результаті яких попередньо постраждали п’ятеро осіб, повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Внаслідок атаки загорілися два житлові будинки, адміністративна будівля та автозаправна станція.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

329,0% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

134,5% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1086,0% артилерійських систем (з них 3,6% за минулий тиждень),

135,3% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

87,5% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

34,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 217 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 87 авіаційних ударів, скинув 192 керовані бомби. Крім цього, було залучено для ураження 5827 дронів-камікадзе та здійснено 4192 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, з яких 118 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Білогір’я, Степногірськ, Лук’янівське, Приморське, Григорівка Запорізької області; Придніпровське, Вірівка Херсонської області. Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, два пункти управління безпілотними апаратами, склад матеріально-технічних засобів та два ворожі командно-спостережні пункти. На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано дев’ять бойових зіткнень. Противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 33 керовані авіабомби та здійснив 179 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 34 бойові зіткнення в районах Вовчанська, Западного, Довгенького, в бік Колодязного, Кутьківки, Одрадного, Дворічанського, Липців. На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Куп’янська, Степової Новоселівки та в бік Курилівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Дерилове, Карпівка, Торське та в напрямку Ольгівки й Нового Миру. На Слов’янському напрямку противник десять разів атакував позиції Сил оборони у районах Ямполя, Виїмки, Федорівки, Дронівки та Григорівки. Минулої доби на Краматорському напрямку ворог не проводив наступальних дій. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив сімнадцять атак поблизу Русиного Яру, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Полтавки та в напрямку Костянтинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 атак агресора в районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Червоний Лиман, Лисівка, Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Дачне, Муравка та в напрямку населених пунктів Мирноград, Балаган, Покровськ, Філія. На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили сорок ворожих штурмів у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Піддубне, Соснівка, Філія, Січневе, Комишуваха, Вороне, Вербове, Олексіївка, Новомиколаївка, Новогригорівка, Полтавка, Малинівка. На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Оріхівському напрямку минулої доби відбулося дев’ять боєзіткнень – окупанти намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Степове, Кам’янське та у напрямку Новоандріївки. На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку загарбників у бік Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора в тилу. За минулу добу втрати російських загарбників становили 1020 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, бойову броньовану машину, 15 артилерійських систем, 328 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 55 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Путін залишається відданим своїй теорії перемоги, згідно з якою Росія може витримати виснажливу війну проти Заходу та України, а також своїй вимозі про повну капітуляцію України.

• Путін визнав кампанію України із завдання ударів по російських нафтопереробних заводах на тлі триваючого дефіциту бензину та стрибка цін у Росії та окупованій Україні.

• Кремль активізує свої зусилля з використання не діючих американо-російських договорів про контроль над озброєннями, щоб домогтися від США поступок у війні в Україні.

• Кроки Кремля щодо виходу з Угоди про управління та утилізацію плутонію, ймовірно, мають на меті негайно запобігти продажу США ракет «Томагавк» Україні і є частиною триваючої кампанії рефлексивного контролю.

• За повідомленнями, російське військове командування передислокувало підрозділи 41-ї загальновійськової армії (Центральний військовий округ) з півдня Покровська в напрямку Новопавлівки, що, ймовірно, поліпшить командування та управління Росії в обох секторах.

• Європейські чиновники продовжують повідомляти про спостереження дронів та перешкоди GPS у європейському повітряному просторі.

• Європейські чиновники продовжують попереджати, що нещодавні атаки дронів Росії на Європу є частиною ширшої кампанії з метою поширення страху та розбрату в Європі.