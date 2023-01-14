Ворожі ракети вразили об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині.

Ворог влучив по об‘єкту критичної інфраструктури у Львівській області. Можливі перебої у постачанні світла та води. Про це о 16:15 повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. А згодом, о 18:33 додав, що влучання було неодноразове.

"Під час масованого ракетного удару ворог кілька разів влучив в об'єкт критичної енергетичної інфраструктури у нашій області. Одну ракету воїни ПВК "Захід" збили. Обійшлося без жертв і постраждалих", - написав він.

Зазначимо, Максим Козицький повідомляв, що під час масштабної повітряної тривоги на Львівщині спрацювала система ППО.