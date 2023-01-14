На Львівщині та Франківщині працює ППО.

Сьогодні, 14 січня, на Львівщині спрацювала система протиповітряної оборони. Про це о 15:43 повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Мешканців закликають залишатися в укриттях.

 

Івано-франківське видання «Галка» повідомило, що далеко від обласного центру було чутно вибухи. Також інформацію про вибухи на Прикарпатті повідомило «Суспільне». Наразі подробиць немає.

 

Станом на зараз повітряна тривога оголошена по всій Україні. На Львівщині та Івано-Франківщині вона розпочалася о 15:00. Очільник Львівщини Максим Козицький заявив про ймовірність ракетних ударів по області, а міський голова Львова Андрій Садовий писав про те, що є висока загроза ракетних обстрілів.

 

14.01.2023

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