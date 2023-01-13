Влада США подала до суду на криптовалютні компанії Genesis та Gemini.

Комісія з цінних паперів та бірж США вважає, що створена ними криптовалютна кредитна схема порушує права інвесторів.

 

 

Комісія з цінних паперів та бірж (Securities and Exchange Commission – SEC) США подала до суду позов проти компаній Genesis Global Capital та Gemini Trust Company. Про це повідомила газета The New York Times. Американський державний регулятор вважає, що створена ними криптовалютна кредитна схема порушує права інвесторів.

 

Програма Gemini Earn дозволяла клієнтам криптовалютної біржі Gemini позичати активи брокеру Genesis під ставку, що сягала восьми відсотків. Gemini отримувала комісійні за організацію позики, розмір яких сягав 4,29%, стверджує SEC. На думку регулятора, Genesis слід було зареєструвати продукт, що вимагало б від неї розкриття клієнтам детальної фінансової інформації.

 

Genesis та Gemini почали пропонувати участь у програмі індивідуальним інвесторам у лютому 2021 року та зуміли залучити криптовалютні активи сотень тисяч інвесторів на мільярди доларів.

 

У листопаді 2022 року Genesis несподівано зупинила виведення коштів учасників програми, оскільки не змогла виконати їхні запити, які різко зросли після краху криптовалютної біржі FTX. На той момент у програмі Gemini Earn було задіяно активи 340 тисяч інвесторів на загальну суму $900 млн, свідчать дані SEC.

 

«Ми стверджуємо, що Genesis та Gemini пропонували клієнтам незареєстрований продукт в обхід вимог до розкриття інформації, покликаних захистити інвесторів», ­– заявив глава SEC Ґарі Ґенслер (Gary Gensler). Регулятор зажадав, щоб суд оштрафував компанії та зобов'язав їх повернути незаконно зароблені кошти.

13.01.2023

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