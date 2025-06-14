Тегеран відмовився від подальших перемовин зі США щодо ядерної програми.

Тим часом Трамп вважає, що ізраїльська атака на Іран, навпаки, може посприяти укладенню угоди з Тегераном.

 

 

Іранська влада рішуче відмовилася від подальших перемовин зі Сполученими Шттами щодо своєї ядерної програми. Тегеран звинувачує Вашінґтон у підтримці Ізраїлю в здійсненні атаки на військові та ядерні цілі в Ірані, попри те, що Білий дім відкидає свою причетність. «Немислимо, щоб аґресивні дії сіоністського режиму проти Ірану здійснювалися без співпраці, координації або хоча б зеленого світла з боку США, і в цьому зв'язку США мають нести відповідальність за свою незаконну поведінку в цьому стосунку», – йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Ірану, яку цитує іранське інформаційне агентство «Таснім».

 

«У світлі підтримки США ударів Ізраїлю по Ірану Тегеран вважає безглуздим продовження переговорів з Вашінґтоном щодо іранської ядерної програми. Друга сторона (США – ред.) діяла таким чином, що діалог стає безглуздим. Ви не можете говорити про перемовини і водночас координувати дії, дозволяючи (...) атакувати територію Ірану», – заявив речник іранського МЗС Есмаїл Багаї.

 

Тим часом президент США Дональд Трамп вважає, що ізраїльська атака на Іран, навпаки, може посприяти укладенню угоди з Тегераном. У відповідь на запитання журналістів, чи не поставили ізраїльські удари під загрозу його дипломатичні зусилля, Трамп заявив: «Я не думаю, що це так. Можливо, навпаки. Можливо, тепер вони будуть вести переговори поважно». Він додав, що Іран «був близький до угоди, вони повинні були це зробити». «Можливо, тепер це станеться», – припустив американський лідер.

 

Нагадаємо, що з 12 квітня відбулося п'ять раундів непрямих перемовин між Іраном і США, посередником в яких виступав Оман. Іран наполягає на своєму невід'ємному праві збагачувати уран у мирних цілях, зазначаючи, що готовий піти лише на обмеження ядерної програми в обмін на повне зняття американських санкцій. Вашінґтон же домагається повного згортання іранської ядерної програми.

14.06.2025

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