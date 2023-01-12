У Львові відбувся саміт Люблінського трикутника.

Сьогодні, 11 січня, у Львові відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського, президента Польщі Анджея Дуди і президента Литви Гітанаса Науседи у форматі Люблінського трикутника, під час якої президенти підписали меморандум про підтримку України в її вступу в ЄС та в боротьбі з російською агресією.



"За результатами переговорів є Спільна декларація. У ній відображені ключові політичні, гуманітарні та інші висновки сьогоднішньої зустрічі", – повідомив Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ.

Спільна декларація підтверджує багатовікові історичні зв’язки між Україною, Литвою та Польщею, а також визначає пріоритетні напрями співпраці Люблінського трикутника, зокрема у межах стратегічного курсу нашої держави щодо набуття повноправного членства в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору. У документі відзначено намір Литви та Польщі продовжити надання потужної військової, технічної, оборонної, гуманітарної та іншої підтримки Україні.

У Спільній декларації висловлено підтримку скликання Глобального саміту формули миру задля консолідації міжнародної підтримки мирного плану, який презентував Володимир Зеленський.

Також підтверджено підтримку створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації проти України.

За результатами зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою та України Володимиром Зеленським Анджей Дуда повідомив, що Польща буде купувати більше зброї, щоб й надалі передавати її Україні. Наразі Польща ухвалила рішення про передачу Україні роти танків Leopard 2 (в системі ЗСУ танкова рота складається приблизно з 10 одиниць техніки), але «в межах міжнародної коаліції».



Львів'яни прийшли на площу Ринок подякувати Анджею Дуді за допомогу і підтримку, що її Польща надає Україні у війні проти Росії. Сотні містян оточили президента і його охорону щільним кільцем, фотографулись із ним і вигували «dziękuję».

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його країна надасть Україні зенітні установки і ППО, що мають посилити оборону від ударних дронів. За його словами, у Литві зараз не ведуться дискусії щодо того, чи потрібно Україні надавати військову допомогу – підтримка є як у коаліції, так і в опозиції. Тому Литва ухвалила рішення про передачу ЗРК для захисту українського неба.

Гітанас Науседа додав, що Литва також планує передати Україні генератори та ініціювати внесення українського питання до порядку денного на саміті НАТО.

"Ми маємо говорити про гарантії безпеки для України на наступному саміті НАТО. Членство України в НАТО не може бути виключене з порядку денного. Ми маємо затвердити алгоритми і формули", – сказав Гітанас Науседа.



