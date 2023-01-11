322-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:22 Президенти Литви та Польщі Ґітанас Наусєда і Анджей Дуда зустрілися у Львові з Володимиром Зеленським. На фото, поширеному Офісом Президентом, видно будівлю Палацу Потоцьких на Коперніка. "З перших днів повномасштабного вторгнення ми відчуваємо підтримку наших братських народів Польщі та Литви", – прокоментував Зеленський.

16:12 В рамках створення міжнародної коаліції для України буде передана рота танків «Леопард», таке рішення вже прийняте в Польщі, заявив президент Польщі Анджей Дуда у Львові.

16:02 У Соледарі тривають важкі бої, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. "Після отриманих втрат противник вкотре здійснив заміну своїх підрозділів, збільшив кількість вагнерівців, намагається прорвати оборону наших військ і повністю захопити місто, але не має успіху", – поінформувала вона.

15:41 За матеріалами контррозвідки СБУ Галицький районний суд міста Львова заочно засудив до 15 років позбавлення волі бойовика терористичної організації "ЛНР". Як повідомили у спецслужбі, 46-річний зрадник є мешканцем Лисичанська. У 2014 році він приєднався до терористичної організації так званої "народної міліції ЛНР", командував відділенням, проводив підготовку снайперів, забезпечував функціонування спостережних постів для розвідки ворога і курував операції диверсійно-розвідувальних груп.

15:15 Медійна ініціатива за права людини встановила, що журналіст аґенції УНІАН Дмитро Хилюк, який зник після окупації росіянами Київщини в лютому минулого року, живий і утримується в Росії у в'язниці. У серпні батьки Дмитра отримали листа від сина, в котрому було одне речення: «Дорогі мої мама, тато, я живий, здоровий, у мене все хорошо». Дата – 14 квітня. У травні журналісту МІПЛ вдалося поговорити зі звільненим через обмін мешканцем Козаровичів Ігорем Шостаком, земляком Дмитра, і той повідомив: "Хлопці, які були зі мною в камері, чули прізвище Хилюк там, у СІЗО". Тоді йшлося про СІЗО №2 міста Новозибков Брянської області. Де Хилюк перебуває зараз – невідомо. Росіяни переміщують полонених між різними СІЗО. Зокрема, з Брянської області цивільних переводили до ізолятора Курська, колонії міста Каменськ-Шахтинський Ростовської області, місць утримання у Севастополі.

14:57 Міські голови чотирьох європейських столиць – Варшави, Праги, Братислави і Будапешта – у середу прибули до Києва. Варшавський бурмистр Рафал Трашковський опублікував знимку з колегами у вагоні потяга в напрямку України.

14:28 Президент України Володимир Зеленський відвідав Український католицький університет у Львові. Ректор УКУ о. Богданом Прахом під час зустрічі розповів про історію становлення університету. "Наша мета, аби випускники УКУ ішли у світ: у владу, громадські організації, бізнес, соціальні сфери, і масштабували вплив нашого університету – на місцях втілювали зміни і будували оновлену Україну", – зазначив ректор. Зеленський оприлюднив на своєму каналі у telegram допис, у котрому розповів про координаційну нараду з приводу безпекової ситуації у північно-західних областях України. Як випливає із відеокадрів, розмова відбулася у конференц-залі Центру Шептицького. "Обговорили стан облаштування охорони державного кордону, оперативну обстановку на кордоні з Республікою Білорусь та контрдиверсійні заходи на цих територіях. Розуміємо, що крім потужних заяв нічого потужного ми там не бачимо, проте повинні бути готовими як на кордоні, так і в областях", – прокоментував Зеленський.

14:22 Україна не зможе стати членом Європейського Союзу доти, доки на її території перебувають російські війська, заявив заступник голови Єврокомісії Франс Тіммерманс: "Але вся ідея в тому, щоб Україна вийшла з цього конфлікту переможницею, суверенною, незалежною, вільною і мала можливість сама зробити цей вибір. І я думаю, що Україна бореться за те, щоб це сталося. Європейський Союз має підтримати Україну в досягненні цієї мети". При цьому він особливо наголосив на можливій ролі України у реалізації стратегії енергетичного переходу в Євросоюзі: "Нам потрібно зробити Україну частиною майбутньої водневої економіки ЄС. Україна ідеально підходить для того, щоб стати великим виробником зеленого водню та біометану для товарів, які будуть потрібні для чистої економіки Європи в майбутньому".

14:16 Саме Міноборони РФ спростувало заяви Євґенія Пригожина про захоплення "Вагнером" Соледара, повідомивши, що бої за місто тривають.

14:06 Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що бої за Соледар і Бахмут показують, наскільки важливо посилити військову підтримку України у війні проти Росії, відзначивши рішення США, Франції та Німеччини передати бойові машини піхоти і легкі танки Україні, а також безпрецедентну підтримку усіх союзників НАТО і країн-членів ЄС: "Наша підтримка створює реальну різницю на полі бою. У цей ключовий час війни ми повинні робити значно більше, значно швидше"

13:56 Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся у Туреччині зі своєю російською колегою Татьяною Москальковою на марґінесі Міжнародної конференції омбудсменів, яка 11 та 12 січня проходить у Анкарі. "Ніч переговорів: у рамках досягнутих раніше домовленостей відбулася зустріч з Уповноваженою з прав людини РФ Тетяною Москальковою. Обговорили широкий спектр гуманітарних проблем та кейсів, пов‘язаних з наданням правозахисної допомоги громадянам двох країн. А також обмінялися конкретними пропозиціями. Продовжуємо працювати задля допомоги кожному українцю", – прокоментував Лубінець.

13:30 Росія щодня втрачає біля 170 млн доларів упущеної вигоди через санкції, введені країнами G7, і обмеженнями Європейського Союзу щодо російської нафти Urals, оцінив Bloomberg, спрогнозувавши, що з 5 лютого, після того, як стеля цін поширюватиметься і на нафтопродукти, РФ втрачатиме до 280 млн доларів щодня. За аналізом Гельсінського Центру досліджень в галузі енергетики та чистого повітря (CREA), російська нафта торгується на ринку за ціною більш ніж удвічі нижчою від світових розцінок.

13:09 Президент України Володимир Зеленський розпочав свій візит до Львова "з найважливішого – вшанування пам'яті українських воїнів". Під час робочої поїздки Зеленський провів координаційну нараду щодо стану забезпечення охорони державного кордону та актуальної безпекової ситуації у північно-західних областях України, Зокрема, йшлося про оперативну обстановку на кордоні з Республікою Білорусь, про контрдиверсійні заходи, про стан та укріплення фортифікаційних споруд на кордоні, про матеріальне забезпечення прикордонників і військовослужбовців у цих регіонах та про забезпечення захисту та надійного функціонування Рівненської АЕС.

12:31 Станом на 10:00 11 січня споживання електроенергії в Україні підвищилось через суттєве зниження температури на сході та у центрі країни, внаслідок цього зріс дефіцит потужності, повідомили в Укренерго. Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж всієї доби – з 00:00 до 24:00. Вже з 7:00 у Дніпропетровській та Харківській областях ліміти були критично перевищені, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми були застосовані аварійні відключення. В окремих областях внаслідок поривчастого вітру є пошкодження у мережах операторів системи розподілу, ведуться ремонтні роботи. У прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж внаслідок високої активності бойових дій.

12:15 Президент України Володимир Зеленський виступив на церемонії вручення кінопремії "Золотий глобус". "Під час Першої світової війни загинули мільйони людей. Друга світова війна згубила десятки мільйонів життів. Третьої світової війни не буде. Це не трилогія. Україна зупинить російську агресію на нашій землі. Ми зробимо це разом з усім вільним світом. Я сподіваюся, що ви всі будете з нами в день нашої перемоги", – сказав Зеленський.

12:00 У листопаді минулого року Туреччина почала поставки для Збройних Сил України касетних боєприпасів DPICM з часів "холодної війни", пише Foreign Policy. ЗСУ могли отримати не тільки 155-мм снаряди, а й 122-мм реактивні снаряди TPK-122 від турецької Roketsan, також споряджені касетною бойовою частиною. Туреччина по суті зараз єдина в світі країна, що може експортувати DPICM. Бо самі США продавати такі снаряди на експорт не можуть через обмеження власного законодавства, хоча на американських військових складах лежить до 3 мільйонів подібних боєприпасів, зазначає Defense Express.

11:49 Український актор, розвідник 46-ої окремої десантно-штурмової бригади Дмитро Лінартович отримав важке поранення і зазнав контузії у боях за Соледар, повідомляє Держкіно. На YouTube-каналі Дмитра опубліковано відео з автомобіля, коли його евакуюють із поля бою – на голові видно пов'язку. Лінартович звертається до українців і каже, що “ми на своїй, Богом даній землі” та “нас ніколи не зламати”.

11:31 Вчора, перебуваючи з візитом у Харкові, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок анонсувала допомогу Україні в розмірі 20 мільйонів євро на фінансування послуг супутникового зв’язку Starlink.

11:15 Проти трьох кримчанок, які написали "Слава Україні – Героям Слава" та "ЗСУ" на автомобілі, російська поліція відкрила адміністративне провадження й оштрафувала учасниць акції. 8 січня кримський блогер Алєксандр Таліпов поскаржився тамтешнім силовикам на відео в інстаграмі, на якому зафіксовано, як дівчина виводить напис на машині у пейнтбольному клубі Barrakuda у Феодосії. Росіяни встановили особи дівчат, змусили їх записати відео з вибаченнями, суд наклав штрафи. Ганну Красновську оштрафували на 37 тисяч рублів, Наталю Морозову та Євгену Варежаніну – на 30 тисяч, повідомляє видання "Крим.Реалії". Пропагандистські медії пишуть, що Морозова працювала вчителькою; її звільнили зі школи.

11:09 Навчання для українських військових на системах протиповітряної оборони Patriot почнуться вже наступного тижня на базі Fort Sill в Оклахомі, заявив речник Пентагону Патрік Райдер. Через процес навчання пройдуть 90–100 українських військових, а курс підготовки триватиме кілька місяців.

10:53 Пакистан планує у другій половині січня відправити 159 контейнерів із боєприпасами для України (снаряди калібру 155 мм, заряди для реактивних снарядів M4A2, запали M82 і підривники) взамін на допомогу України у модернізації своїх вертольотів Мі-17, пише The Economic Times. Україна і Пакистан мають тісні військово-промислові зв'язки, з 1991 по 2020 рік Україна уклала з Пакистаном контракти на постачання озброєнь (зокрема на 320 українських танків Т-80УД) на загальну суму майже 1,6 млрд доларів.

10:21 Заяви російських військових про захоплення Соледара не відповідають дійсності, запевнив речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий.

10:13 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

8 січня 2023 року міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення в країні з 16 січня по 1 лютого 2023 року спільних російсько-білоруських тактичних льотно-тактичних навчань. Станом на 08.01.2023 авіааматори зафіксували прибуття загалом 12 вертольотів підтримки Мі-8 та ударних вертольотів Мі-24 і Ка-52. Деякі з них з маркуванням "Z" приземлилися на авіабазі Мачулищах під Мінськом. Нове розгортання російської авіації в Білорусі, найімовірніше, дійсно є навчаннями, а не підготовкою до будь-яких додаткових наступальних операцій проти України. Хоча Росія утримує значну кількість військ у Білорусі, вони здебільшого задіяні у навчаннях. Навряд чи вони стануть надійною наступальною силою.

09:35 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 112 960 (+490) осіб, танків – 3094 (+10) од., бойових броньованих машин – 6159 (+5) од., артилерійських систем – 2078 (+5) од., РСЗВ – 437 (+3) од., засобів ППО – 217 (+0) од., літаків – 285 (+0) од., гелікоптерів – 275 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1862 (+2) од., крилатих ракет – 723 (+0) од. кораблів /катерів – 17 (+0) од., автомобільної техніки – 4826 (+9) од., спеціальної техніки – 184 (+1) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

90,5% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

35,5% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

80,4% автомобільної техніки (з них 1,1% за минулий тиждень),

67,4% артилерійських систем (з них 0,9% за минулий тиждень),

39,2% РСЗВ (з них 1,0% за минулий тиждень),

22,8% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

30,9% гелікоптерів (з них 0,4% за минулий тиждень),

15,4% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:05 З кінця січня у відділеннях Укрпошти можна буде обміняти п'ять ламп розжарювання на п'ять світлодіодних (LED) ламп двох типів цоколю Е27 та Е14. Обмін відбуватиметься поетапно, починаючи з обласних центрів і великих міст, а до кінця лютого – й у всіх селах.

- Для обміну треба мати паспорт українського громадянина, ідентифікаційний код та справні жарівки для обміну;

- Якщо попередньо зробити замовлення ламп через застосунок Дія (вказавши відділення), то вони гарантовано будуть очікувати людину у відділеннях Укрпошти п’ять робочих днів після отримання підтвердження з мобільного застосунку Дія.

- Якщо прийти без реєстрації (з паспортом та ідентифікаційним кодом), то жарівки обміняють лише за їх наявності;

- При оформленні заявки через застосунок Дія треба буде обрати відділення і вказати необхідну інформацію;

- Якщо людина не забрала замовлення впродовж 5 робочих днів, воно анулюється.

- При обміні в Укрпошті фіксують паспортні дані людини, вдруге вона провести обмін не зможе.

- Якщо людина вдома виявить, що якісь з отриманих ламп не працюють, то буде одноразова можливість замінити їх у відділенні Укрпошти на інші, повернувши несправні лампи в пакуванні від виробника.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області, Стельмахівка – Луганської та Спірне, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Пречистівка на Донеччині. В той же час противник завдав 6 ракетних та 16 авіаційних ударів. Здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Херсонської областей. На всій території України залишається небезпека ворожих авіаційних та ракетних ударів. Закликаємо при сигналах повітряної тривоги йти в укриття. На Сіверському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали райони Сеньківки Чернігівської області та Кучерівки, Олександрівки і Покровки на Сумщині. На Слобожанському напрямку обстріляно райони 19 населених пунктів. Серед них – Соснівка, Зелене, Вовчанськ, Хатнє, Красне, Лопань, Красне Перше та Дворічна Харківської області. На Куп’янському напрямку вогневого ураження зазнали райони Вільшаної, Орлянки і Кислівки на Харківщині та Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. На Лиманському напрямку під вогневий вплив потрапили Макіївка, Невське і Червонопопівка на Луганщині та Терни і Серебрянка Донецької області. На Бахмутському напрямку обстріли фіксувалися у районах Яковлівки, Білогорівки, Соледара, Бахмута, Кліщіївки, Білої Гори, Спірного, Дружби та Парасковіївки Донецької області. На Авдіївському напрямку обстріляно Авдіївку, Веселе, Невельське, Георгіївку, Мар’їнку та Первомайське на Донеччині. На Новопавлівському напрямку під ворожий вогонь знову потрапили Времівка, Велика Новосілка та Вугледар Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог обстріляв райони 22 населених пунктів. Серед них – Вільне Поле і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Залізничне, Мала Токмачка, Гуляйполе, Степове, Щербаки і Білогір’я Запорізької області. На Херсонському напрямку від російських артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура 12 населених пунктів. Зокрема це Антонівка, Веселе, Республіканець, Дніпровське, Дудчани, Милове, Золота Балка та Херсон. Постраждали мирні люди. Російські окупаційні війська здійснюють моральний та фізичний тиск на населення тимчасово окупованих та зайнятих територій. Так, майже 1500 працівників Запорізької АЕС, які відмовилися отримувати російські паспорти та підписувати договір з Росатомом, позбавлені перепусток та доступу на підприємство. Загарбники шукають нових працівників для АЕС на території російської федерації та готують житловий фонд для майбутніх працівників шляхом так званої “націоналізації” квартир місцевих жителів, які виїхали. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження противника, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Українські ракетники і артилеристи уразили 3 пункти управління, 2 позиції російських ракетних військ та артилерії і 8 районів зосередження живої сили окупантів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 10 січня російські ЗМІ повідомили, що генерал-полковник Олександр Лапін, колишній командувач центральним військовим округом і російськими військами в Харківській і північній частині Донецької областей під час значних втрат Росії у вересні 2022 року, призначений начальником штабу сухопутних військ РФ.

• Новина про призначення Лапіна породжує нові розколи в і без того фрагментованому провоєнному російському інформаційному просторі.

• Ігор Гіркін натякнув, що підтримає усунення президента Росії Путіна з посади, припускаючи, що серед деяких мілблогерів може зростати бажання послабити самоцензуру та прямо критикувати Путіна.

• 10 січня український Генштаб відхилився від своєї звичної схеми звітів про російські сили в Білорусі та біля північного кордону України, що свідчить про можливу підготовку Росії до наступу на півночі України, хоча ISW вважає, що наразі такий курс дій залишається малоймовірним.

• Українські війська продовжували наступати на лінії Сватове–Кремінна.

• Російські війська здійснили наземні атаки по всій лінії фронту в Донецькій області та досягли успіхів навколо Соледара, але не захопили населений пункт, незважаючи на неправдиві заяви.

• У Кремлі продовжують заперечувати, що російська влада готується до чергової хвилі часткової мобілізації.

• Російська окупаційна влада намагається стримати ефективний партизанський рух на окупованих територіях.