Львівський суд засудив бойовика «ЛНР» на 15 років тюрми.

 

За матеріалами контррозвідки Служби безпеки України Галицький районний суд міста Львова заочно засудив до 15 років позбавлення волі бойовика терористичної організації «ЛНР». Про це повідомили в управління СБУ у Львівській області.

 

Фото Управління СБУ у Львівській області

 

Як встановили слідчі, 46-річний зрадник є мешканцем Лисичанська. У 2014 році він приєднався до терористичної організації так званої «народної міліції лнр». У розвідроті «другої окремої гвардійської мотострілецької бригади імені Ворошилова» обіймав посаду командира відділення із позивним «Латиш».

 

«У складі незаконних збройних формувань бойовик проводив підготовку снайперів. А також забезпечував функціонування спостережних постів для розвідки ворога і курував виходи диверсійно-розвідувальних груп на територію підконтрольну Україні», – йдеться у повідомленні СБУ.

 

Контррозвідники встановили, що «Латиш» завзято пропагував російські ідеологічні погляди та не визнавав Україну як суверенну державу.

 

Бойовик «ЛНР» Олександр Литовченко (зліва) засуджений на 15 років тюрми. Фото «Миротворця»

 

Суд визнав бойовика винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Йому винесено вирок у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією належного майна.

11.01.2023

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