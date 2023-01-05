Концерн Amazon звільнить понад 18 тисяч співробітників.

Загалом значні скорочення зараз відбуваються у багатьох технологічних компаніях.

Американський концерн Amazon у рамках оголошених раніше планів скорочення штатів звільнить понад 18 тисяч співробітників. Про це у четвер, 5 січня, повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на заяву генерального директора компанії Енді Джессі (Andy Jassy).

Як зазначив гендиректор, рішення ухвалене в рамках планування на 2023 рік на тлі «невизначеності в економіці та у зв'язку з набором великої кількості співробітників в останні два роки». Кадрові скорочення переважно торкнуться відділів продажу та найму персоналу, повідомив Джессі. Він пообіцяв, що всі звільнені отримають компенсацію та допомогу з працевлаштуванням.

Річ у тому, що Amazon значно збільшив чисельність персоналу на тлі пандемії коронавірусу, коли різко зросли обсяги онлайн-торгівлі. У першому кварталі 2022 року в компанії працювало 1,62 млн осіб у всьому світі, проте до вересня їхня кількість скоротилася до 1,54 млн. Звільнення 18 тисяч людей стане найбільшим одномоментним скороченням в історії Amazon.

У третьому кварталі минулого року чистий прибуток Amazon упав на дев'ять відсотків порівняно з аналогічним періодом 2021-го. За підсумками останніх трьох місяців 2022 року компанія очікує незначного, за її мірками, зростання – від двох до восьми відсотків у річному обчисленні.

Як повідомляє газета The Wall Street Journal, скорочення в Amazon відповідають тенденції в інших технологічних компаніях, які визнали, що останніми роками вони занадто активно розширювали штати. Наприклад, компанія Meta, яка володіє соцмережею Facebook, у листопаді оголосила, що звільнить 11 тисяч працівників. У жовтні новий глава Twitter Ілон Маск звільнив близько половини своїх співробітників. Наприкінці серпня Snapchat також скоротив штат на 20 відсотків.