У Китаї зафіксовано демографічну кризу.

Вперше з 1961 року число китайських громадян скоротилося, а Індія отримала шанс випередити КНР за кількістю населення.

 

 

Населення Китаю скоротилося 2022 року вперше за шість десятиліть. Це історичний поворот, який, як очікується, ознаменує початок тривалого періоду зниження кількості громадян країни з поважними наслідками для її економіки і світової господарки. Про це пише інформаційна аґенція Reuters.

 

Як повідомило у вівторок, 17 січня, Державне статистичне управління КНР у Пекіні, наприкінці грудня минулого року в найбільш густонаселеній країні світу проживало 1,411 мільярда осіб, що на 850 тисяч менше, ніж роком раніше. Число народжених у 2022 році (9,56 млн) виявилося нижчим за кількість померлих (10,41 млн).

 

Це найгірше демографічне падіння з 1961 року – останнього року великого голоду в Китаї, який став наслідком бездумної індустріалізації та культурної революції.

 

За оцінками експертів, Китай давно страждає від різкого зниження народжуваності та старіння населення. Скасування у 2015 році суперечливої демографічної політики («Одна сім'я – одна дитина») призвело до зростання показників народжуваності – але лише незначного та протягом короткого періоду часу.

 

Фахівці вважають, що причини полягають у високій вартості житла, освіти та охорони здоров'я в Китаї, а також у зниженні прагнення населення одружуватися. Пандемія, вочевидь, посилила цю негативну тенденцію. Тож, згідно з окремими прогнозами, Індія має всі шанси вже цього року випередити Китай за кількістю населення.

17.01.2023

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