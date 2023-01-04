Москва відправила фрегат з «Цирконами» і «Калибрами» до Атлантики.

На Заході скептично оцінили здатність російського корабля створювати загрозу країнам – членам НАТО.

 

 

У середу, четвертого січня, президент РФ Путін розпорядився відправити до Атлантичного океану фрегат «Адмирал Горшков». Як повідомляє інформаційне агентство Interfax, відповідний наказ російський лідер віддав під час відеоконференції з міністром оборони РФ Сєргєєм Шойгу та командиром фрегата Ігорєм Крохмалем. Відомо, що корабель  озброєний гіперзвуковими ракетами.

 

Ігор Крохмаль заявив, що перед походом фрегатом пройдено повний цикл підготовки. «На корабель завантажено боєкомплект ракет "Циркон", Калібр", засобів протиповітряної оборони, торпедного озброєння й артилерії. Екіпаж корабля готовий до виконання завдань бойової служби», – зазначив командир.

 

Міністр оборони РФ Шойгу заявив, що фрегат «Адмірал Горшков» вирушить у далекий похід до Атлантичного, далі до Середземного моря, потім до Індійського океану. За його словами, корабель здатен завдавати точкові й потужні удари по «противнику на морі та на суші». Глава російського військового відомства запевнив, що ракети «Циркон» здатні розвивати швидкість до 9 Махів та долати будь-яку систему ППО-ПРО. За його словами, екіпаж фрегата під час навчань відпрацьовуватиме застосування гіперзвукової зброї та крилатих ракет великої дальності.

 

За словами Путіна, цей комплекс озброєння на фрегаті «не має аналогів». «Упевнений: таке потужне озброєння дозволить надійно захистити Росію від потенційних зовнішніх загроз, сприятиме забезпеченню національних інтересів нашої країни», – додав він.

 

Держдепартамент США і незалежні експерти скептично оцінили здатність російського фрегата створювати загрозу країнам – членам НАТО. За їхніми словами, «санкції та експортний контроль мають поважні та довгострокові наслідки для російської оборонно-промислової бази». Як наголосили в Держдепартаменті, вжиті Заходом заходи вже призвели до деградації здатності російської збройової промисловості виробляти та накопичувати озброєння замість знищеного під час війни. Американське зовнішньополітичне відомство також зазначило, що серйозна нестача постачання змушує Росію звертатися до менш технологічно розвинених країн, зокрема Ірану та Північної Кореї, по зброю та боєприпаси.

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