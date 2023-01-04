Німецький уряд відкинув вимогу Варшави про репарації.

МЗС Польщі висловило своє обурення такою відповіддю німців.

Аркадіуш Мулярчик

Федеральний уряд Німеччини вчергове відкинув вимоги Варшави щодо виплати репарацій за збитки, заподіяні Польщі нацистами в роки Другої світової війни. Про це повідомила газета Die Welt із покликом на заяву міністерства закордонних справ Республіки Польща, оприлюднену в середу, четвертого січня. Відповідну дипломатичну ноту від МЗС ФРН польське зовнішньополітичне відомство отримало третього січня.

У ноті вказується, що «федеральний уряд, як і раніше, вважає питання про репарації та конфіскації часів війни остаточно врегульованим, і уряд ФРН не має наміру вступати в перемовини щодо цього питання».

Нагадаємо, що на початку вересня минулого року правляча консервативна партія Польщі «Право і справедливість» вже вкотре озвучила вимогу, аби Німеччина виплатила полякам 1,3 трильйона євро на відшкодування збитків, завданих війною. На початку жовтня уряд Польщі надіслав Берліну відповідну дипломатичну ноту.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Мулярчик (Arkadiusz Mularczyk) висловив своє обурення такою німецькою відповіддю. Він висунув серйозні звинувачення на адресу Німеччини, заявивши у коментарі для Польської пресової аґенції: «Німеччина проводить недружню політику щодо Польщі. Вони хочуть розширити сферу свого впливу тут і ставляться до Польщі як до васальної держави».

Аркадіуш Мулярчик пригрозив, що діалог із Німеччиною з цього питання буде продовжено «через міжнародні організації».

Уряд ФРН відкидає будь-які вимоги Польщі про репарації, наголошуючи, що це питання вже врегульовано в рамках договору 2+4 (ФРН, НДР та чотири країни-переможниці у Другій світовій війні – СРСР, США, Велика Британія та Франція) 1990 року щодо зовнішньополітичних аспектів возз'єднання Німеччини. Глава МЗС ФРН Анналєна Бербок (Annalena Baerbock) з усією чіткістю підтвердила цю позицію Берліна ще під час візиту до Варшави у жовтні минулого року.