Німецький уряд відкинув вимогу Варшави про репарації.

МЗС Польщі висловило своє обурення такою відповіддю німців.

 

                Аркадіуш Мулярчик

 

Федеральний уряд Німеччини вчергове відкинув вимоги Варшави щодо виплати репарацій за збитки, заподіяні Польщі нацистами в роки Другої світової війни. Про це повідомила газета Die Welt із покликом на заяву міністерства закордонних справ Республіки Польща, оприлюднену в середу, четвертого січня. Відповідну дипломатичну ноту від МЗС ФРН польське зовнішньополітичне відомство отримало третього січня.

 

У ноті вказується, що «федеральний уряд, як і раніше, вважає питання про репарації та конфіскації часів війни остаточно врегульованим, і уряд ФРН не має наміру вступати в перемовини щодо цього питання».

 

Нагадаємо, що на початку вересня минулого року правляча консервативна партія Польщі «Право і справедливість» вже вкотре озвучила вимогу, аби Німеччина виплатила полякам 1,3 трильйона євро на відшкодування збитків, завданих війною. На початку жовтня уряд Польщі надіслав Берліну відповідну дипломатичну ноту.

 

Заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Мулярчик (Arkadiusz Mularczyk) висловив своє обурення такою німецькою відповіддю. Він висунув серйозні звинувачення на адресу Німеччини, заявивши у коментарі для Польської пресової аґенції: «Німеччина проводить недружню політику щодо Польщі. Вони хочуть розширити сферу свого впливу тут і ставляться до Польщі як до васальної держави».

 

Аркадіуш Мулярчик пригрозив, що діалог із Німеччиною з цього питання буде продовжено «через міжнародні організації».

 

Уряд ФРН відкидає будь-які вимоги Польщі про репарації, наголошуючи, що це питання вже врегульовано в рамках договору 2+4 (ФРН, НДР та чотири країни-переможниці у Другій світовій війні – СРСР, США, Велика Британія та Франція) 1990 року щодо зовнішньополітичних аспектів возз'єднання Німеччини. Глава МЗС ФРН Анналєна Бербок (Annalena Baerbock) з усією чіткістю підтвердила цю позицію Берліна ще під час візиту до Варшави у жовтні минулого року.

04.01.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Фізичні досягнення 2022 року
Неможливі частинки, термофотовольтаїка та найшвидший зв’язок.
03.01.23 | | Наука
314-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворог, намагаючись окупувати Донецьку та Луганську області, зосереджує зусилля на наступі на Бахмутському, намагається покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках, підсилює угруповання на Новопавлівському за рахунок підрозділів з Херсонського
03.01.23 | | Україна
Віра Вовк у гомоні рідної мови
Надія Гаврилюк
Перо Віри Вовк неспинне було до останніх днів, коли напружено стежила за російсько-українською війною. Так постала поетична збірка “Героїка”, видрукувана вже  по її смерті
02.01.23 | | Штука
313-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни зосереджуються на наступальних діях на Бахмутському, прагнуть покращити положення на Куп’янському, Лиманському й Авдіївському, ведуть оборону на Новопавлівському і Запорізькому та перегруповують війська на Херсонському напрямках.
02.01.23 | | Україна
312-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
«Нам усе ще може бути темно, гучно й складно. Але нам точно вже ніколи не буде страшно. І ніколи не буде соромно. Це був наш рік. Ми не знаємо достеменно, що принесе нам новий, 2023-й, рік. Але готові до всього. Слава Україні!» (з новорічного привітання українцям Президента України)
01.01.23 | | Україна
311-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Генерал Валерій Залужний: «Ми не обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Всіх, хто в строю, хто зараз утримує наші позиції, всіх, хто молиться, вірить, допомагає Збройним Силам, всіх, хто разом з нами протистоїть світовому злу – з Новим роком і Різдвом Христовим!»
31.12.22 | | Україна
Squawk
Алік Олісевич
Cвітоглядні орієнтири 1990-х – це радше інтуїтивний процес, еклектичне нагромадження загальногуманістичних пріоритетів з домішками ідилічного анархізму
30.12.22 | | Дискурси
310-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки росіян у районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.
30.12.22 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.