У Бразилії відбулася інавґурація президента Лули да Сілви.

Попередній президент Жаїр Болсонаро завчасно виїхав з країни.

Луїс Інасіу Лула да Сілва (Luiz Inacio Lula da Silva), переобраний президентом Бразилії в жовтні 2022 року, офіційно вступив на посаду. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. У неділю, першого січня відбулася церемонія інавґурації.

Біля палацу Планалту – офіційної резиденції президента – зібралися тисячі прихильників Лули да Сілви. Вони тримали в руках прапори Бразилії і портрети нового президента. Заходи безпеки в столиці Бразилії в день інавгурації були посилені. «Я обіцяю підтримувати, захищати і дотримуватися Конституції, дотримуватися законів, підтримувати цілісність і незалежність Бразилії», – запевнив Лула да Сілва, складаючи президентську присягу.

У своїй промові перед членами Конґресу новий президент заявив, що отримує розорену країну, куди, за його словами, за президентства Жаїра Болсонару повернувся голод. Він звинуватив свого попередника на президентській посаді в тому, що той вичерпав ресурси країни, необхідні для систем освіти, охорони здоров'я та для збереження лісів, а також підірвав основні права людини в країні. Лула звинуватив адміністрацію та негативістську політику Болсонару в «геноциді бразильців» через його ставлення до пандемії коонавіруса, яка забрала життя понад 680 тисяч мешканців країни.

Лула да Сілва виборов посаду глави держави на президентських виборах у жовтні 2022 року, після другого туру виборів. Термін повноважень президента Бразилії становить чотири роки.

Попередник Лули да Сілви на президентському посту Жаїр Болсонару не прийшов на церемонію інавгурації. Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що Болсонару покинув Бразилію і виїхав до США. Деякі джерела подають, що Жаїра Болсонару прийняв на своїй віллі у Флориді експрезидент США Дональд Трамп

Це вже третій раз, коли Лулу да Сілву обирають президентом. Так, він керував Бразилією з 2003 до 2010 року. Період його роботи на посаді запам'ятався бразильцям своєю соціально-орієнтованою економічною політикою, а нинішня програма кампанії також побудована з лівим ухилом: він акцентує увагу на найбідніших верствах бразильського населення, обіцяє розширення соціальні програми та збільшення фінансування інфраструктурних проєктів, має намір боротися за збереження лісів в Амазонці на відміну від Болсонару, якого критикували за інтенсивну вирубку лісів під час його каденції.

Нагадаємо, що 2017 року Лулу да Сілву засудили до дев'яти з половиною років позбавлення волі за відмивання грошей і корупцію. Пізніше термін збільшили до 12 років. Сам він так і не визнав своєї провини, а його адвокатам врешті вдалося оскаржити вирок. У 2021 році Верховний суд країни скасував його вирок за антикорупційними справами. Тож він знову зміг взяти участь виборах.