Росія запустила процедуру виходу з усіх європейських конвенцій.

Формально Москва ще залишається учасником 41 міжнародного договору Ради Європи.

 

 

Влада Росії розпочала процедуру денонсації міжнародних договорів Ради Європи. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax. Уряд РФ подав президентові країни Путіну пропозицію про припинення дії щодо Росії міжнародних договорів Ради Європи. Росію вигнали з РЄ у березні 2022 року, але формально вона залишається учасником ще 41 міжнародного договору Ради – зокрема про кримінальну відповідальність за корупцію.

 

«Схвалити і подати президенту РФ для внесення до державної думи... пропозицію про припинення дії щодо Російської Федерації міжнародних договорів Ради Європи», – йдеться у постанові уряду, опублікованій на офіційному інтернет-порталі правової інформації. Постанова уряду про подання президентові пропозиції денонсувати міжнародні договори Ради Європи означає фінальний етап розриву відносин з цією організацією та її інститутами.

 

Згідно з російським законом «Про міжнародні договори», Путін має подати до держдуми обґрунтування доцільності припинення кожного договору, а також оцінку можливих фінансово-економічних та інших наслідків такої денонсації.

 

Нагадаємо, що Росія перестала бути членом Ради Європи з 16 березня. Комітет міністрів Ради Європи ухвалив резолюцію про порядок виключення РФ з організації за розв’язану нею аґресивну війну проти України. Участь Росії в ЄСПЛ та головному європейському міжнародному договорі – Конвенції із захисту прав людини – відповідно до цієї резолюції, припинилася того ж дня.

 

Тоді ж Рада Європи припинила співпрацю з Росією також у сферах боротьби з обігом наркотиків та наркозалежністю; запобігання та організації допомоги при великих природних та техногенних катастрофах, а також у сферах кінематографа, спорту, угод про культурні маршрути, розвиток викладання історії в Європі тощо.

 

Водночас Рада Європи не стала виключати Росію з учасників інших міжнародних договорів, які не вимагали членства в РЄ як обов'язкової умови. Це 41 міжнародна угода, від якої тепер збирається остаточно відмовитися російська влада.

 

Росія збирається, зокрема, припинити участь у конвенціях, які стосуються всіх сфер суспільного життя – у тому числі про захист дітей від наруги та експлуатації сексуального характеру, про відмивання доходів та фінансування тероризму, про контрафактну продукцію, яка загрожує охороні здоров'я, про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, визнання вищої освіти в Європейському реґіоні, про охорону археологічної спадщини та спільне кіновиробництво. Крім того, Росія збирається денонсувати Конвенцію про кримінальну відповідальність за корупцію.

31.12.2022

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