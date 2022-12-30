В Ізраїлі приведено до присяги новий уряд на чолі з Нетаньягу.

Це вже буде шоста каденція Нетаньягу на посаді прем'єр-міністра.

 

 

Парламент Ізраїлю – Кнесет – більшістю голосів схвалив у четвер, 29 грудня, склад нового уряду на чолі з Біньяміном Нетаньягу. Про це повідомив 9 канал ізраїльського телебачення. До цього депутати Кнесету провели голосування щодо кандидатури спікера парламенту. Посаду обійняв депутат від урядової партії «Лікуд» Амір Охана, відомий своєю нетрадиційною орієнтацією, що є доволі нехарактерним явищем для ізраїльського політика.

 

Зі 120 депутатів Кнесету на підтримку нового уряду проголосували 63, усі вони – члени коаліції правих партій, яку очолює Нетаньягу, 54 – проти. Цікаво, що загалом урядова коаліція налічує 64 парламентарі.

 

Зразу ж після голосування Нетаньягу та члени його кабінету склали присягу. Як стверджують експерти, це найправіший і найрелігійніший уряд в історії країни.

 

Таким чином, Нетаньягу вже вшосте очолив кабінет міністрів Ізраїлю. Він вже й так обіймав цю посаду довше за всіх інших політиків в історії країни – 15 років та 3 місяці.

 

Новий-старий прем'єр-міністр зазначив, що уряд має намір «повернути спокій та почуття безпеки громадянам Ізраїлю». Він закликав представників опозиції змиритися з поразкою на виборах та припинити розмови про «кінець держави». «Я сподіваюся, ви поважатимете рішення виборця і перестанете підбурювати до бунту проти обраного уряду. За демократії не прориваються до Капітолію, не прориваються до Кнесету!» – заявив Біньямін Нетаньягу. 

 

Попередній прем’єр-міністр Яїр Лапід, полишаючи посаду, сказав Біньямінові Нетаньягу: «Ми передаємо вам країну у відмінному стані. Постарайтеся нічого не зіпсувати, ми скоро повернемося».

 

Першими, хто привітав Нетаньягу зі затвердженням на посаді, були шеф Кремля Владімір Путін та президент США Джо Байден. «Я з нетерпінням чекаю на можливість продовжити роботу з прем'єр-міністром Нетаньягу, моїм другом протягом десятиліть, щоб разом протистояти численним викликам, з якими стикаються Ізраїль і весь Близький Схід, включно з погрозами з боку Ірану. Сполучені Штати продовжать підтримувати реґіон, який стає все більш благополучним, процвітаючим та безпечним – на благо всіх його мешканців», – йдеться у вітальному тексті глави Білого дому.

30.12.2022

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