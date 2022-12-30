Помер Пеле – найславетніший футболіст всіх часів і народів.

Улітку він написав листа Путіну зі закликом припинити війну в Україні.

У віці 82 років пішов із життя легендарний футболіст Пеле (справжнє ім'я Едсон Арантіс ду Насіменту). Триразовий чемпіон світу помер у четвер, 29 грудня, у клініці у Сан-Паулу. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на слова доньки футбольної зірки.

Пеле перебував у шпиталі з кінця листопада. Його шпиталізували для лікування респіраторної інфекції, посиленої COVID-19. Йому також було потрібно коригування терапії онкологічного захворювання. У 2021 році футболіст переніс операцію з видалення пухлини товстої кишки та регулярно проходив лікування.

Пеле – єдиний наразі футболіст в історії, який виграв у складі збірної три чемпіонати світу (1958, 1962, 1970 рр.). За свою кар'єру він зіграв за Бразилію 92 матчі та забив 77 голів. Пеле утримував рекорд зі забитих м'ячів за збірну до недавнього чемпіонату світу в Катарі, де його досягнення повторив бразильський футболіст Неймар.

1969 року Пеле забив свій 1000-й гол у професійній кар'єрі. Щоправда, на деяке розчарування вболівальників, зробив він це з пенальті, а не внаслідок ігрової комбінації. Загалом же за свою професійну кар'єру Пеле забив 1281 гол у 1363 матчах.

Свій останній матч за збірну Бразилії Пеле зіграв 18 липня 1971 року в Ріо-де-Жанейро проти команди Югославії. А взагалі останню свою гру він провів 1 жовтня 1977 року в товариському матчі між «Космосом» (США) та його рідним «Сантосом» (Бразилія), у якому відіграв перший тайм за «Космос», а другий за «Сантос».

1999 року МОК оголосив Пеле найбільшим спортсменом в історії. У 2000 році FIFA назвала Пеле та аргентинця Дієго Марадону найкращими футболістами XX століття. За найвищий рівень майстерності його прозвали «Королем футболу».

Після виходу з великого спорту Пеле перетворив своє прізвисько на торгову марку. Одним з найвідоміших продуктів була кава Pele. У 1990-х він був амбасадором ООН з питань навколишнього середовища та послом доброї волі ЮНЕСКО. У 1995-1998 роках Пеле обіймав посаду міністра спорту Бразилії та намагався боротися з корупцією у футболі.

У червні цього року на своїй сторінці в Instagram Пеле опублікував відкритого листа до президента Росії Володимира Путіна із закликом припинити війну в Україні. «Я пережив вісім десятиліть, протягом яких бачив конфлікти, чув висловлювання безхребетних лідерів, які пропагують звірство в ім'я безпеки своєї нації. Ми повинні зупинити це. Давним-давно я пообіцяв собі, що завжди підніматиму свій голос за мир. Сила зупинити цей конфлікт у ваших руках. У тих самих, які я тиснув у Москві під час нашої останньої зустрічі у 2017 році», – написав легендарний футболіст.