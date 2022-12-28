308-й день війни Росії в Україні. Хроніка

18:08 Вечірнє зведення Генштабу ЗСУ:

Протягом доби окупанти завдали 2 авіаційних та 2 ракетних удари, а також здійснили більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському та намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямках. На інших напрямках противник обороняється. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається стабільною, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. На останньому артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Стариця, Дворічна, Новомлинськ Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Синьківка, Вільшана, Куп’янськ, Кислівка і Крохмальне Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Діброва на Луганщині, а також Ямполівка Донецької області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження теж зазнали райони понад 20 населених пунктів. Зокрема це - Спірне, Білогорівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Часів Яр, Бахмут, Костянтинівка, Майорськ та Нью-Йорк на Донеччині. На Авдіївському напрямку ворог стріляв з танків, мінометів та ствольної артилерії у райони Бердичів, Авдіївки, Первомайського, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Новопавлівському напрямку під вогневий вплив потрапили Времівка, Велика Новосілка, Вугледар та Пречистівка на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти вогнем артилерії тероризували жителів понад 25 населених пунктів. Серед них - Гуляйполе, Малинівка, Чарівне і Дорожнянка Запорізької області та Республіканець, Козацьке і Львове на Херсонщині. Знову від ворожих обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Антонівки Херсонської області та саме місто Херсон. Є постраждалі серед мирного населення. Російські окупанти продовжують безславно помирати в Україні. У Запорізькій області підтверджено знищення у попередні дні одного зенітного ракетного комплексу С300, 8 одиниць військової техніки різних типів і складу боєприпасів. Поранено понад 150 військовослужбовців. Кількість ліквідованих уточнюється. В той же час, на тимчасово зайнятих територіях Запорізької області, російські військовослужбовці та найманці окупаційних військ масово залишають місця несення служби. Для розшукових заходів в місто Приморськ направлено окремі підрозділи росгвардії. За попередньою інформацією, у розшуку перебуває понад 200 осіб. Українська авіація протягом поточної доби завдала 4 удари по районах зосередження загарбників, а підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили та склад боєприпасів ворога.

17:40 Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через незаконний в’їзд чиновника адміністрації президента РФ Сєрґєя Кірієнка на тимчасово окуповану територію України у Запорізькій області, зокрема, його перебування на Запорізькій атомній електростанції. "Такі протиправні дії посадовців держави-агресора є черговим грубим порушенням міжнародного права та законодавства України. Цей крок кремля також демонструє повне ігнорування з його боку вимог трьох резолюцій ради керуючих МАГАТЕ, які вимагають від Росії негайно вивести своїх військовослужбовців та інший персонал із Запорізької атомної електростанції з тим, щоб українські компетентні установи могли відновити повний контроль над станцією та забезпечити ядерну та фізичну безпеку під час її експлуатації", – заявили у МЗС.

17:11 Сполучені Штати Америки та Європейський Союз закликали Сербію і Косово до деескалації. "Закликаємо всіх до максимальної стриманості, невідкладних дій для безумовної деескалації ситуації, утримання від провокацій, погроз чи залякувань", – ідеться у спільній заяві, оприлюдненій на сайті Державного департаменту США. Сербія почала звинувачувати Косово в утисках сербів косовськими албанцями. Серби почали зводити нові барикади на півночі Косова і перекрили вулиці у центрі Митровиці.

16:52 Президент Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді з посланням щодо внутрішньої і зовнішньої політики, повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк. Виступ тривав 52 хвилини. Аплодували 41 раз.

16:20 Сили оборони України зауважили на фронті загони приватної військової компанії, пов'язаної з міністром оборони РФ Сєрґєєм Шойґу. Про це заявив речник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в етері національного телемаратону. "Вони кидають усі сили. Зокрема, в районі Степного на вугледарському напрямку ми помітили, що вже з'явилася ПВК "Патріот", афілійована з чинним міністром оборони окупантів Шойґу", – сказав Череватий. Ведуча програми звернула увагу на те, що Шойґу має конфлікт із радником Путіна, засновником "ПВК Вагнера" Євґенієм Пріґожиним. "Так, вони конкурентні, скажімо так. Як це буде на полі бою – в принципі, поки що вони на різних театрах воєнних дій", – сказав Череватий, додавши, що "вагнерівці" воюють у районі Бахмута, а "патріоти" – на вугледарському напрямку. "Вони більш-менш автономно діють, як і кадировці" , – додав речник.

15:49 Україна подолала половину шляху до перемоги, заявив секретар РНБО Олексій Данілов. "Росія продовжує ставити максималістські цілі у війні з Україною – ліквідація державності, знищення українців як нації. Час максимального зосередження – ми пройшли половину шляху до Перемоги. Але попереду найважчий відрізок – остаточно викинути агресора з нашої землі й покарати за злочини", – прокоментував Данілов у twitter.

15:11 Після повномасштабного вторгнення Росії в Україні значно поменшало російськомовних книжок. Станом на 15 грудня в Україні видано 7103 друковані одиниці книг і брошур загальним тиражем 6 мільйонів 172 тисячі примірників, пише "Детектор медіа". Серед них 5802 видань тиражем 5 мільйонів 523 тисячі примірників – українською мовою, а 624 видання накладом 399 тисяч – російською. У порівнянні з 2021 роком кількість виданих цього року російськомовних книжок зменшилася на 59,3%, тиражі впали на 68,4%. Також від початку великої війни в Україну більше не потрапляють книжки з території Росії. Однак повністю ринок не очистили: продукція, в законний спосіб ввезена в Україну до початку війни, сьогодні не заборонена до розповсюдження. Останні дозволи на ввезення книжок з території Росії були видані 22 лютого, тому в книгарнях ще трапляються російські книжки, випущені у 2022 році.

14:20 Нові українські безпілотники, що зможуть збивати іранські дрони-камікадзе "Shahed", вже в лютому-березні кардинально змінять ситуацію з БПЛА, якими російські окупанти атакують Україну, вважає міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Ця українська розробка стане наступним кроком у розвитку технологій для ведення війни.

14:00 У французькому Куршевелі затримали українського олігарха Костянтина Жеваго, повідомила речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в етері єдиного телемаратону: "За запитом слідчих ДБР вдалося у Куршевелі затримати Костянтина Жеваго. Ви знаєте, що він є фігурантом кількох кримінальних проваджень ДБР. І зараз готуються документи до екстрадиції".

13:44 Лише 16% поляків вважає, що Україна має погодитися зі втратою територій і почати переговори з Росією, щоб якнайшвидше закінчити війну, натомість 59% поляків переконані, що Україна має до кінця боротися за визволення всіх захоплених Росією територій; серед виборців PiS таких є 69%, серед виборців PO – 75%, серед прихильників "Polska 2050" Шимона Головні – 74%.

13:00 Литовська православна церква Московського патріархату засудила війну в Україні і підтримала звернення її митрополита Інокентія до синоду РПЦ з проханням надати Литовській православній архієпископії статусу самоврядної Церкви, зазначивши при цьому, що "принципова позиція Литовської православної церкви полягає в тому, що церковний статус має бути приведений у відповідність до реального стану справ. Як відомо, Литовська православна архієпископія входить до традиційних релігійних громад Литви і є морально та фінансово незалежною релігійною організацією. Водночас Литовська православна церква надає дуже важливе значення дотриманню церковних канонів. Через канонічний зв'язок з Московським патріархатом Литовська православна архієпископія з'єднується з усією повнотою Православної церкви. Цей зв'язок є виключно канонічним і аж ніяк не перешкоджає церковній самостійності".

12:39 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборона України Кирило Буданов відвідав передові позиції українських Сил оборони в Бахмуті, де працюють розвідники-спецпризначенці. Буданов заслухав доповіді командирів підрозділів ГУР і визначив завдання.

12:04 В Одесі почали підготовку до демонтажу пам'ятника російській імператриці Катерині II, комунальники розбирають нещодавно зведений навколо пам'ятника саркофаг, рух транспорту на площі перекрито, на місці перебуває велика кількість охорони.

11:49 УПЦ МП заявила, що не змінюватиме своєї назви після рішення Конституційного Суду, бо вважає, що сам закон її не стосується. Про це заявив голова юридичного відділу УПЦ МП протоієрей Олександр Бахов. "Конституційний Суд України визнав закон про перейменування конституційним. Водночас слід зазначити, що рішення Конституційного Суду не зобов’язує Українську православну церкву [Московського патріархату] змінити свою назву, воно лише стосується відповідності закону про перейменування Конституції України", – сказав юрист УПЦ МП. "Статутні документи свідчать, що УПЦ (МП) зареєстрована відповідно до українського законодавства, її засновником є Собор УПЦ (МП), її релігійний центр, як і всі органи управління, знаходяться в місті Києві. Тож всі спроби примусово застосувати цей закон до УПЦ (МП) збільшить випадки порушення права на свободу совісті та віросповідання в Україні. Таким чином, не дивлячись на рішення Конституційного Суду, слід зазначити, що на сьогодні відсутні будь-які законні підстави для зміни назви релігійних організацій, що належать до Української православної церкви (Московського патріархату)", – заявив Бахов.

11:27 Станом на 28 грудня дефіцит електроенергії в системі збільшився через зупинку деяких блоків електростанцій внаслідок обстрілу газової інфраструктури у східному регіоні, але завдяки відносно теплій погоді вже четвертий день поспіль у нічні години не застосовуються обмеження споживання, повідомили в "Укренерго".

10:57 Ціни на європейський природний газ падають – у вівторок, 27 грудня, ф’ючерсний контракт на хабі TTF у Нідерландах (найбільшому в Європі) торгувався нижче за 77 євро за мегават-годину (820 євро за тисячу кубометрів). Це найнижчий показник з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За оцінкою німецької Федеральної аґенції мереж, зниженню цін на газ сприяла тепла погода, що встановилася наприкінці грудня і знизила споживання.

10:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Останніми днями Росія, ймовірно, зміцнила сектор Кремінної на своїй лінії фронту в Луганській області, оскільки він перебуває під постійним тиском українських операцій. • Кремінна стала відносно вразливою після того, як у жовтні українські війська просунулися через місто Лиман на захід. • Росія побудувала нові масштабні оборонні споруди в цьому районі і, ймовірно, надаватиме пріоритет утриманню лінії фронту саме тут. Цей район є логістично важливим для російського фронту на Донбасі, а також важливим містом у Луганській області. Кремль стверджує, що "звільнення" цієї території є основним виправданням війни.

10:08 Суд у білоруському Гомелі засудив на понад двадцять років ув'язнення трьох мешканців Світлогорська, звинувачених у диверсії на залізниці для перешкоди доставці російської військової техніки до кордону з Україною. Білоруські силовики звинуватили Олега Молчанова, Дмитра Равіча та Дениса Дікуна в тому, що 28 лютого вони підпалили релейну шафу на залізничному перегоні Жердь–Останковичі. Молчанову суд призначив 21 рік позбавлення волі, Равічу – 22 роки, Дикуну – 23.

09:35 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 103 770 (+550) осіб, танків – 3017 (+1) од., бойових броньованих машин – 6037 (+13) од., артилерійських систем – 1999 (+1) од., РСЗВ – 418 (+0) од., засобів ППО – 212 (+0) од., літаків – 283 (+0) од., гелікоптерів – 267 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707 (+0) од., крилатих ракет – 653 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4660 (+8) од., спеціальної техніки – 179 (+0) од. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

88,3% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,8% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

77,6% автомобільної техніки (з них 0,7% за минулий тиждень),

64,8% артилерійських систем (з них 0,7% за минулий тиждень),

37,5% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

22,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

30,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

15,1% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Протягом минулої доби противник завдав ракетного удару та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах міста Херсон. Надалі залишається небезпека завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по критичній інфраструктурі країни. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках та намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка і Червонопопівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Золота Нива на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається стабільною, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На інших напрямках противник веде оборону раніше зайнятих рубежів, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. На Сіверському та Слобожанському напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Мефедівка, Товстодубове та Вовківка Сумської області, а також Глибоке, Стариця, Огірцеве і Вовчанськ на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Новомлинськ, Тавільжанка, Дворічне, Куп’янськ, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Першотравневе Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка і Коломийчиха – Луганської. На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Площанка і Діброва Луганської області, а також Ямполівка, Торське та Григорівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку обстріляно райони населених пунктів Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар, Підгородне, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку ворог стріляв по районах Водяного, Первомайського, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині. На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Времівка та Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому напрямку обстріли з танків та реактивної артилерії зафіксовано в районах населених пунктів Темирівка, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Дорожнянка, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки, Кам’янське та Плавні Запорізької області. На Херсонському напрямку противник продовжує мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема постраждали Червоногригорівка Дніпропетровської області; Антонівка - Херсонської та місто Херсон. Є постраждалі серед цивільного населення. 26 грудня, в результаті нашого вогневого ураження позицій противника в районі Чаплинки Херсонської області, втрати окупантів склали близько 50 військовослужбовців загиблими. У тимчасово окупованому Севастополі загарбники активізували агітацію щодо вступу на військову службу за контрактом до збройних сил російської федерації. Українські ракетники і артилеристи за минулу добу уразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили та військової техніки, 2 склади боєприпасів, а також важливий військовий об’єкт окупантів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Міністр закордонних справ Росії Серґєй Лавров заявив, що Кремль буде продовжувати домагатися військового вирішення війни до тих пір, поки США приймуть його вимоги і змусять Україну зробити те ж саме.

• Лавров заявив, що Росія не може працювати над будь-якими домовленостями із Заходом через його нібито провокаційні дії.

• Кремль, ймовірно, продовжить інформаційні операції, щоби змусити Захід піти на превентивні поступки і чинити тиск на Україну з метою примусити її до переговорів.

• Кремль все частіше залучає окремих мілблогерів до своїх інформаційних кампаній, ймовірно, намагаючись відновити домінуючий наратив в інформаційному просторі.

• Українські сили, ймовірно, досягли більших успіхів на північному сході України, ніж раніше оцінювала ISW.

• Російські сили, можливо, близькі до кульмінації в районі Бахмута на тлі продовження російських наступальних операцій в цьому районі та в районі Авдіївки–Донецька.

• Російські війська продовжують фортифікаційні роботи на півдні України.

• Кремль продовжує намагатися публічно карати дезертирів та диверсантів.

• Російські чиновники активізують зусилля з депортації дітей з окупованих територій до Росії.