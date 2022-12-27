Трьох білорусів засудили до тривалих термінів за диверсію на залізниці. 

Вони намагалися перешкодити перевезенню російської військової техніки у бік України на початку вторгнення.

 

 

Суд у білоруському Гомелі засудив до тривалих термінів ув'язнення трьох мешканців Світлогорська. Їх звинуватили в диверсії на залізниці, скоєної з метою уповільнити доставку російської військової техніки до кордону з Україною. Про це повідомив білоруський правозахисний портал «Гомельская вясна». Суддя Анатолій Сотніков розглядав справу в закритому режимі.

 

За версією слідства, Олег Молчанов, Дмитро Равіч та Денис Дікун 28 лютого, підпалили релейну шафу на перегоні Жердь — Останковичі на залізниці, що веде до кордону України. В результаті семофори та стрілки на цій ділянці дороги були на якийсь час виведені з ладу.

 

Хлопців затримали в Світлогорську четвертого березня і висунули звинувачення за кількома статтями Кримінального кодексу: ч.3 ст.289 (теракт), ч.2 і 4 ст. 309 (умисне пошкодження транспортних засобів чи засобів зв’язку), ч. 1 ст. 356 (державна зрада в редакції Закону від 9 січня 2019 року) та ч. 3 ст. 361-1 (створення екстремістського формування або участь у ньому). Усі троє перебувають у СІЗО-3 у Гомелі.

 

Молчанову суд призначив 21 рік позбавлення волі, Равічу — 22 роки, Дикуну — 23. Крім того, їх оштрафували на  4800 білоруських рублів кожного та конфіскували знайдене під час обшуків майно.

 

21 березня міжнародні правозахисні організації визнали Молчанова, Равіча та Дікуна політв'язнями.

27.12.2022

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