306-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:11 Міністерство закордонних справ України офіційно ініціювала процес, спрямований на виключення Росії з Ради Безпеки ООН і організації загалом. Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба. "Ми заявили на офіційному рівні свою детальну та аргументовану позицію, чому перебування Росії в Радбезі ООН та в організації загалом – нелегітимне. Ми надали детальні докази того, як 31 рік тому російська делегація, по суті, просто окупувала крісло СРСР в РБ ООН – держави, яка на той момент припинила своє існування – без жодних статутних підстав на це. Зґвалтування статуту відбулося на основі... простої зміни табличок «СРСР» на «Російська Федерація». Це грубе порушення пункту 2 Статті 4 Статуту ООН, який чітко визначає єдину легітимну процедуру набуття членства в організації. Понад три десятиліття на цей ганебний факт просто закривали очі", – заявив Кулеба.

Як повідомили у МЗС України, офіційний Київ офіційно закликав держави-члени ООН позбавити РФ статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з ООН у цілому. "Керуючись принципом рівноправності членів ООН, Російська Федерація має пройти той же міжнародно-правовий шлях набуття членства в Організації, що й інші країни", – вважають у МЗС.

14:23 В Україні створили спільну банківську мережу Power Banking, яка працюватиме навіть в умовах блекауту. У відділеннях, охоплених ініціативою, для клієнтів буде доступний перелік нагальних банківських послуг: отримання готівки (в банкоматах чи в касі); платежі, переказ коштів (у касі чи в терміналах самообслуговування); обмін валют (у разі наявності готівкової валюти в касі); консультації менеджерів із фінансових питань. "Банки повинні бути частиною проєкту української влади із забезпечення незламності та безперервності функціонування критично важливих сервісів в умовах енергетичного терору, а саме безперервності надання банківських послуг", – ідеться у повідомленні від Національного банку України. Відділення спільної мережі забезпечені альтернативними джерелами енергії і резервними каналами зв’язку, мають посилену інкасацію готівки і додатковий персонал.

13:16 У Дніпрі демонтували пам’ятники російському письменнику Максіму Ґорькому та радянському льотчику Валєрію Чкалову (на фото).

12:31 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

З жовтня російські війська здебільшого зосередилися на будівництві оборонних позицій на багатьох ділянках лінії фронту в Україні. Це включає встановлення додаткових полів протитанкових і протипіхотних мін, що майже напевно виходить за рамки російських доктринальних вказівок. Мінні поля становлять ефективну перешкоду для підготовлених військ лише тоді, коли вони прикриті спостереженням і вогнем. Головною проблемою для російських військ, ймовірно, буде нестача засобів спостереження і підготовленого персоналу для ефективного моніторингу великих територій нових мінних полів.

12:09 Українські правоохоронці передали до суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича за організацію розгону студентського наметового табору під час Революції гідності. "Працівники ДБР встановили, що колишній працівник КДБ СРСР за завданням своїх кураторів пішов працювати до органів державної влади України. З часом Володимир Сівкович став заступником секретаря РНБОУ та отримав до Дня незалежності України у 2013 році військове звання генерал-майора запасу. Вже через три місяці за його безпосередньої участі відбулася організація побиття учасників однієї з перших акцій протесту молоді за євроінтеграційний курс нашої держави. Наразі він є одним з очільників антиукраїнського руху, створеного спецслужбами РФ. Це теж не залишиться поза увагою нашого слідства та правосуддя", – заявили у Державному бюро розслідувань.

11:44 Станом на 26 грудня дефіцит потужності в енергосистемі залишається суттєвим, повідомила у понеділок компанія "Укренерго". "Наявні обмеження у системі передачі електроенергії внаслідок значних пошкоджень магістральних мереж масованими атаками росіян. У зв’язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання. Наразі через перевищення лімітів споживання введені аварійні відключення у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Львівській, Київській областях та у м. Києві", – поінформував оператор.

11:29 У 2022 році прибуток українських банків скоротився більш ніж уп'ятеро. Торік за цей період банки отримали прибутку на 58 млрд грн, а цього разу – лише 11 млрд грн, свідчать дані opendatabot. Із 67 банків в Україні майже третина – 21 банк – завершили десять місяців зі збитками.

10:13 У Росії залишилося ракет на два-три масовані удари по Україні, оцінює начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов:

"Тієї кількості ракет, яка залишилась – якщо взяти суто математично їхні розрахунки, – вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70–75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі. Якщо ви подивитесь на інтенсивність ракетних атак Росії – вони робили ці теракти щодо об'єктів критичної інфраструктури спочатку раз на тиждень. Потім – раз на 10 днів. Потім – раз на два тижні. Зараз – ще довше. Цей проміжок часу обумовлений виключно однією проблемою: швидкоплинне скорочення ракетного арсеналу РФ. Їхня промисловість не здатна покрити ту кількість, яку вони витрачають. Попри всі їхні намагання, це нереально".

10:01 З 1 січня в Україні стартує програма заміни старих жарівок на нові LED-лампи. Повнолітні українці зможуть безкоштовно отримати 5 світлодіодних ламп замість старих жарівок з ниткою розжарювання, треба лиш попередньо залишити заявку у «Дії», а потім у відділенні Укрпошти обміняти лампи.

09:35 Вночі в районі військового аеродрому в Енгельсі Саратовської області РФ знову пролунали вибухи, міноборони РФ повідомило про смерть трьох російських військових.

09:25 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 102 600 (+550) осіб, танків – 3016 (+5) од., бойових броньованих машин – 6017 (+16) од., артилерійських систем – 1996 (+5) од., РСЗВ – 418 (+0) од., засобів ППО – 212 (+0) од., літаків – 283 (+0) од., гелікоптерів – 267 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707 (+1) од., крилатих ракет – 653 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4647 (+12) од., спеціальної техніки – 178 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

88,3% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

34,7% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

77,5% автомобільної техніки (з них 0,8% за минулий тиждень),

64,8% артилерійських систем (з них 1,2% за минулий тиждень),

37,5% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

22,7% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

30,0% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

15,1% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень).

09:02 У новорічну ніч діятимуть вимоги комендантської години, поліція працюватиме в посиленому режимі, нагадала речниця голови Національної поліції Мар’яна Рева в ефірі спільного телемарафону.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: