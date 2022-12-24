Територією США пройшовся потужний сніговий циклон.

Стрімко впала температура, через складні погодні умови скасовано понад 5 тисяч авіарейсів.

 

 

У США у п'ятницю було скасовано понад п’ять тисяч авіарейсів, після того, як потужний сніговий циклон порушив роботу аеропортів по всій території Сполучених Штатів. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Синоптики стверджують, що така погода трапляється раз на кілька десятиліть.

 

У деяких штатах вже зафіксовано надзвичайно сильні морози. Погодні умови у найближчі вихідні поб'ють рекорди, наголошує Національне метеобюро США (NWS). До кінця цього тижня в деяких районах країни температура опуститься до позначки -45 градусів за Цельсієм.

 

За даними сайту відстеження рейсів FlightAware, ще в четвер було скасовано майже 2700 рейсів. Навіть пасажирська залізниця Amtrak скасувала на Різдво десятки потягів, порушивши плани святкових поїздок для тисяч людей.

 

Через сувору зимову погоду Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) запровадило «затримки» для боротьби зі зледенінням у низці аеропортів США.

 

У заяві FAA говориться, що «сильний сніговий шторм, який переміщується через Великі озера на північний схід, вплинув на авіарейси. «Можливі затримки авіарейсів з Бостона в столичні аеропорти округу Колумбія, а також у міжнародні аеропорти: Сіетл-Така, в аеропорти Портленда, в аеропорт Аспена в Колорадо», – зазначається в повідомленні FAA.

 

Екстремальна зимова погода змусила також муніципальні органи влади по всій країні відкрити центри обігріву в бібліотеках і поліційних дільницях. Повідомляється про щонайменше п’ятьох загиблих від переохолодження безхатьків.

 

За даними PowerOutage.US, електропостачання втратило майже півтора мільйона американців, причому найбільше постраждали східні штати.

24.12.2022

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