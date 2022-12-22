Вірменія звинуватила Росію у невиконанні зобов'язань щодо Карабаху.

Єреван також відмовився від участі у запланованій на 23 грудня тристоронній зустрічі глав МЗС Вірменії, Росії та Азербайджану.

Прем’єрміністр Вірменії Нікол Пашинян розкритикував російських військовиків, дислокованих у Нагірному Карабасі. Він звинуватив їх у бездіяльності після фактичного блокування азербайджанцями єдиної дороги, яка сполучає Вірменію зі самопроголошеною Нагірно-Карабахською Республікою. Про це повідомив вірменський інформаційний портал News.am.

Лачинський коридор залишається заблокованим з минулого тижня. Акцію протесту на дорозі проводить група азербайджанських активістів, які протестують проти незаконного, на їхню думку, видобутку вірменською владою самопроголошеної республіки природних ресурсів. Російські військовики стежать за ситуацією, проте не вживають жодних силових заходів.

Назвавши дії Азербайджану в Лачинському коридорі незаконними, прем'єр Вірменії розкритикував і Росію. За його словами, тристороння заява від 9 листопада 2020 року передбачає, що Лачинський коридор має бути під контролем російських миротворців. «Цей пункт сьогодні фактично не працює. Де-факто виходить, що російський миротворчий контингент не виконує зобов'язання, зафіксоване у тристоронній заяві, а саме утримання Лачинського коридору під контролем», – заявив на засіданні уряду Вірменії в четвер, 22 грудня, Нікол Пашинян.

На заяву Пашиняна поки що відповіла лише офіційна речниця МЗС Росії Марія Захарова. «Здійснюються кроки, ведеться робота зі стабілізації ситуації. Тим, хто не знає чи орієнтується за політичними заявами, хотілося б нагадати, що загострення були до цього неодноразово, і були проблеми, сторони один одного звинувачували, та російські миротворці робили все для стабілізації ситуації, і у них це виходило. Тому не приймається таке ставлення до наших миротворців», – заявила Захарова.

Тим часом Єреван відмовився від участі у запланованій на 23 грудня тристоронній зустрічі глав МЗС Вірменії, Росії та Азербайджану. Про це повідомляє пресслужба МЗС Росії. Російське зовнішньополітичне відомство зазначає, що 22 грудня відбулася телефонна розмова глав МЗС Росії Сергія Лаврова з азербайджанським колегою Джейхуном Байрамовим, в ході якої обговорювалася ситуація в зоні відповідальності російського миротворчого контингенту, що загострилася у зв'язку з перекриттям Лачинського коридору та розбіжностями сторін щодо розробки рудних родовищ у регіоні. «Висловлено жаль рішенням Єревана відмовитися від участі у запланованій на 23 грудня у Москві зустрічі міністрів закордонних справ Азербайджану та Вірменії для обговорення питань підготовки мирного договору», – зазначено в повідомленні.