302-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:56 Укрпошта вводить в обіг поштову марку "Щедрик. Carol of the Bells". Випуск марки приурочено до 100-річчя презентації "Щедрика" на сцені в Карнегі-Холі в Нью-Йорку, після якої щедрівка набула всесвітньої популярності і стала символічним святковим гімном. Ескіз до поштової марки, конверта "Перший день", художньої картки та штемпеля створив заслужений художник України Миколай Кочубей.

11:28 Розпорядник адміністрації президента Білорусі Олександр Лукашенко провів нараду із керівниками оборонних відомств, під час котрої йшлося про нещодавню перевірку бойової готовності війська і пересування армії вздовж кордону з Україною. "Переміщаємо туди, куди ми вважаємо за потрібне, і спільне угруповання збройних сил, і свої збройні сили", – сказав він. При тім Лукашенко додав, що в перекиданні військ до кордону з Україною немає "ніякого іншого задуму, ніякої конспірології".

11:04 Одіозний російський політик, колишній голова Роскосмосу Дмітрій Роґозін зазнав поранення в Донецьку. Як розповів помічник Роґозіна, його бос потрапив під обстріл, коли був у готелі, де мешкають "воєнні радники". Росіяни гадають, що удар був цілеспрямованим.

10:49 Ситуація з електропостачанням у Києві є складною, найскладнішою в Україні, і надалі може погіршитися, заявив гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко. "Є ті райони, хто отримує світло близько 5 годин на добу. Є ті, хто зі світлом 2-3 години на добу. А є ті, хто без світла взагалі з останього обстрілу. Місто не може отримати потужність від енергосистеми країни через пошкодження високовольтного обладнання... Ключова наразі проблема у Києві – не генерація, а мережі. Ну не може мережа працювати, коли нема 60% трансформаторів. Неможливо подавати електроенергію туди, де замість обладнання – нуль", – поінформував Коваленко. Директор Yasno розповів, що фахівці працюють над ремонтами та над новими схемами перезаживлення із використанням доступного обладнання. "Чи може бути краще, ніж зараз? Може – коли завершаться ремонтні роботи і коли схема перезаживлення запрацює. Чи може бути гірше? Так, якщо нас знову обстрілюватимуть. Точніше, якщо пошкодять оті 40% вузлів, що залишилися", – пояснив він.

10:18 Минулої ночі на Ніагарському водоспаді на хвилину вимкнули освітлення на знак солідарності з українцями. Адміністрація парку оприлюднила знимки на своїй сторінці у twitter. Нагадаємо, вночі у день зимового сонцестояння відбулася глобальна акція #LightUpUkraine – шість десятків відомих локацій по всьому світу мали на хвилину вимкнути ілюмінацію, аби привернути уваги до проблеми з відключенням електроенергії в Україні, а також підтримати заклик жертвувати кошти на електрогенератори для українських лікарень.

10:06 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

19 грудня 2022 року президент Путін здійснив візит до Мінська для проведення переговорів із президентом Білорусі Лукашенком. Під час дискусії президентів говорилося про «єдиний оборонний простір». Хоча Москва та Мінськ широко розголошують розміщення російських підрозділів у Білорусі, збройні сили Білорусі, ймовірно, нещодавно взяли на себе значну, але доволі стриману роль у підготовці тисяч щойно мобілізованих російських резервістів. Ймовірне використання білоруських інструкторів є спробою частково виправити брак російських військових інструкторів, багато з яких дислокуються в Україні або стали жертвами бойових дій. Хоча Росія та Білорусь мають великий досвід військового співробітництва, підготовка білорусами мобілізованого російського персоналу є зміною ролей. Росія традиційно вважала білоруські війська гіршими за російські, тому використання їх в якості інструкторів є ознакою перенапруження російської військової системи.

09:57 Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі під час прийняття Президента України Володимира Зеленського нагадала, що її батько був членом американського Конгресу, коли в 1941 році, через день після Різдва, перед Конгресом виступав прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль і "закликав Америку боротись з тиранією в Європі". Посадовиця нагадала слова Черчилля з цієї промови: "Ми робимо найбільш шляхетну роботу в світі – не лише захищаючи серця та домівки, але і справу свободи в кожній землі". "Саме це і робить народ України", – вказала Пелосі. Посадовиця висловила сподівання, що в наступні 48 годин Конгрес затвердить новий раунд "важливої безпекової та економічної допомоги для України", і високо оцінила рішення Байдена надати системи протиповітряної оборони Patriot, повідомляє "Голос Америки".

09:35 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 100 400 (+660) осіб, танків – 3002 (+1) од., бойових броньованих машин – 5979 (+2) од., артилерійських систем – 1972 (+6) од., РСЗВ – 412 (+1) од., засобів ППО – 212 (+0) од., літаків – 283 (+1) од., гелікоптерів – 267 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1693 (+5) од., крилатих ракет – 653 (+0) од. кораблів /катерів – 16 (+0) од., автомобільної техніки – 4615 (+7) од., спеціальної техніки – 178 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

87,9% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

34,5% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

76,9% автомобільної техніки (з них 0,9% за минулий тиждень),

64,2% артилерійських систем (з них 1,0% за минулий тиждень),

37,0% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

22,7% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

29,9% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень),

15,1% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:03 Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав "стратегічною поразкою" для Росії рішення Сполучених Штатів Америки надати Україні системи Patriot. "«Патріоти» в Україні – це збережені життя та цивільна інфрастуктура. Це ще одна стратегічна поразка Росії, яка втратить важелі для залякування і терору. Це наближення дня нашої Перемоги. Тим більше, що крім «Патріотів» на переговорах було ще багато важливих тем. І найголовніше: історія «Патріотів» – це ще один приклад того, що неможливе стає можливим, якщо цим займається Україна", – прокоментував Кулеба.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

На сьогодні, за майже 10 місяців, росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч особового складу, три тисячі танків та близько шести тисяч інших бронемашин. Продовжуючи агресію, протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 15 авіаційних ударів, зокрема і по цивільних об’єктах в Запорізькій області. Також ворог здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню. За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Берестове, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ, Нью-Йорк, Красногорівка, Невельське і Мар’їнка на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Разом з тим, на Сіверському напрямку, противник обстріляв з реактивних систем залпового вогню район Заруцького, що на Сумщині. На Слобожанському напрямку танкових та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Червона Зоря, Козача Лопань, Веселе, Варварівка, Стариця, Вовчанськ, Вільча, Черняків, Чугунівка та Амбарне Харківської області. На Куп’янському напрямку під вогневе ураження потрапили Новомлинськ, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку обстріли зафіксовано поблизу Макіївки, Площанки, Невського, Червонопопівки та Діброви Луганської області. На Бахмутському напрямку противник стріляв з танків та всього спектру артилерії по районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Диліївка, Озарянівка, Дружба, Північне, Майорськ, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали Красногорівка, Веселе, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та різнокаліберної артилерії по районах Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки та Великої Новосілки Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з реактивної та ствольної артилерії, зокрема, зазнали населений пункт Червоногригорівка Дніпропетровської області та місто Херсон. Підтверджено вогневе ураження 17 грудня поточного року зосередження особового складу та техніки противника в районі Горлівки Донецької області. Там було ліквідовано 13 військовослужбовців противника, 4 з яких – офіцери. Також було знищено бойову машину десанту та 3 вантажівки з боєприпасами. Інформація щодо поранених уточнюється. З метою будівництва фортифікаційних споруд у Бєлгородській області, місцеве російське керівництво оголосило про набір добровольців, за грошову винагороду, для облаштування окопів, траншей та встановлення бетонних конусів. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий БпЛА типу “Форпост” та ще два – типу “Ланцет-3”. Українські ракетники і артилеристи, в той же час, уразили три пункти управління та два райони зосередження живої сили противника.

08:08 Президент України Володимир Зеленський виступив на спільному засіданні обох палат Конгресу США. У своєму виступі він назвав наступний рік "вирішальним часом" у війні з Росією, підкресливши, що це час, "коли українська сміливість і американська рішучість мають гарантувати майбутнє нашої з вами свободи". Зеленський розповів конгресменам про свою поїздку на Донбас, де "немає місця, яке не було б полито кровʼю, і не буває години, коли не звучав би страшний гуркіт артилерії". "Ось це – лінія фронту: тиранія, яка не знає дефіциту жорстокості, проти життя вільних людей. Ми потребуємо вашої допомоги, щоб не просто стояти в таких боях, а щоб переломити це. Щоб перемогти на полі битви. У нас є артилерія. Так. Дякую вам. Чи її достатньо? Відверто – ні. Щоб Бахмут був не лише фортецею, яка відбиває атаки російської армії, а щоб російська армія повністю відступила, потрібно більше гармат і снарядів", – сказав Зеленський.

#цитата "Я вважаю, що не має бути якихось табу між нами в союзництві. Україна ніколи не просила й не просить, щоб американські солдати воювали на нашій землі замість нас. Запевняю вас, що українські воїни чудово можуть самі керувати американськими танками й літаками". Володимир Зеленський

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Міністр оборони Росії Сєрґєй Шойгу запропонував низку експансивних реформ та цілей для російських збройних сил, які Росія навряд чи встигне завершити вчасно, щоб вони мали відношення до поточного конфлікту.

• Путін і Шойгу підтвердили максималістські цілі Росії у війні в Україні.

• Президент Росії Путін активізував зусилля, спрямовані на досягнення миру з критично налаштованою провоєнною націоналістичною спільнотою. Неспроможність Росії досягти заявлених Путіним цілей ставить під загрозу зусилля Кремля відновити контроль над внутрішнім наративом і створити умови для другого року війни.

• Російська ядерна риторика, найімовірніше, є спробою заспокоїти внутрішню аудиторію і залякати західну, а не показником підготовки до застосування ядерної зброї.

• Президент України Володимир Зеленський 21 грудня здійснив візит до Вашингтону, округ Колумбія. Про деталі візиту Зеленського та реакцію Росії на цей візит ISW повідомить 22 грудня.

• Російські й українські війська продовжували контратаки на лінії Сватово–Кремінна.

• Російські війська продовжили наступальні операції в районі Бахмута та Донецька.

• Український урядовець підтвердив, що російські війська безуспішно намагалися встановити контроль над островами дельти Дніпра.

• Міністр оборони РФ Сєрґєй Шойгу похвалився зростанням чисельності всеросійського молодіжного військово-патріотичного руху "Юнармія".

• Російські чиновники посилили репресії з боку правоохоронних органів з метою стримування партизанської діяльності та переслідування осіб, що симпатизують партизанам.

07:09 Президент США Джо Байден заявив на пресовій конференції після зустрічі з Володимиром Зеленським, що Україна демонструє відкритість до досягнення справедливого миру, натомість Владімір Путін не має жодного наміру припиняти війну. "Ви відкриті для досягнення справедливого миру, – сказав Байден, звертаючись до Зеленського. – Ми також знаємо, що в Путіна немає наміру, ані найменшого наміру припинити цю жорстоку війну. І Сполучені Штати віддані забезпеченню того, щоб хоробрий український народ міг продовжувати захищати свою країну від російської агресії стільки, скільки буде потрібно", – цитує "Укрінформ".

Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання про "справедливий мир", сказав: "Що таке справедливий мир? Філософське запитання. А чи є справедлива війна? Мені здається, що для нас усіх мир по-різному справедливий. Для мене як для Президента це що? Ніяких компромісів щодо нашої землі, територіальної цілісності, нашого суверенітету. Це найголовніше", – сказав Зеленський. Він додав, що справедливий мир також передбачає і відшкодування всіх збитків, яких завдала російська агресія. Водночас Зеленський додав, що жоден мир для країни із тисячами батьків, які втратили на війні своїх дітей, ніколи не буде "справедливим".