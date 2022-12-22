Нетаньягу повідомив про формування уряду Ізраїлю.

До кабінету міністрів увійшли представники правоконсервативного блоку, суперечки між якими все ще тривають.

 

 

Голова партії «Лікуд» і колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив у середу, 21 грудня, за кілька хвилин до опівночі про формування нового кабінету міністрів. Про це повідомив 9 канал ізраїльського телебачення. Відповідне послання Нетаньягу як евентуальний майбутній прем'єр відправив президентові країни Іцхакові Герцогу. Нагадаємо, що Нетаньягу отримав десятиденну відстрочку, не встигнувши залагодити всі коаліційні суперечки за чотири відведені на це тижні.

 

Тепер, згідно зі законом про уряд, спікер Кнесету протягом семи днів має провести пленарне засідання для затвердження нового кабміну. Таким чином, оскільки на посаду спікера обрали Ярива Левіна з «Лікуду», у Нетаньягу буде простір для маневру впродовж ще одного тижня.

 

У новий кабінет міністрів увійшли представники блоку правих партій, який переміг на останніх позачергових парламентських виборах. «Нетаньяху сказав Герцогу, що новий уряд, до складу якого увійдуть фракції "Лікуд", партії "Релігійний сіонізм", "Шас", "Яхадут ха-Тора", "Оцма Єхудіт" та "Ноам", працюватиме на благо всіх громадян Ізраїлю», – цитує телеканал заяву партії «Лікуд».

 

Судячи з відомостей, які просочуються в ізраїльську пресу, між новими коаліційними партнерами ще досить багато принципових розбіжностей, насамперед щодо повноважень і різних фінансових вимог. 

 

Згідно з повідомленнями ізраїльських ЗМІ, нова коаліція все ж спробує привести до присяги уряд ще до кінця поточного року.

22.12.2022

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